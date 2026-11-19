अन्न और अनाज का दान है सबसे श्रेष्ठ: शास्त्रों में अन्न दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, दाल या आटा दान करना चाहिए. यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन भी अवश्य कराएं. मान्यता है कि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं.