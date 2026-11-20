सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हर रोज हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. हवा जहर बन चुकी है और इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है. कई शहरों का एक्यूआई बहुत ज्यादा खराब हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में जिस शहर का एक्यूआई सबसे ज्यादा है वो हरियाणा का रोहतक है. रोहतक का एक्यूआई जानकर आप चौंक जाएंगे.

रोहतक देश का सबसे प्रदूषित शहर है. यहां का एक्यूआई 720 है. जो बहुत ही ज्यादा खराब है. पंजाब और हरियाणा का इस समय बहुत बुरा हाल है. यहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है. कई लोग प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहे हैं.

ये हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर

सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर हरियाणा का सोनीपत है. सोनीपत का एक्यूआई 626 है. तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है. गाजीपुर का भी बुरा हाल है. वहां का एक्यूआई 608 है. उसके बाद चौथे नंबर पर पंजाब का बठिंडा है. बठिंडा का एक्यूआई 603 है. पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है. प्रयागराज का एक्यूआई 596 है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज बुरा हाल है.

दिल्ली का कैसा है हाल

सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली छठें नंबर पर है. दिल्ली का एक्यूआई 533 है. दिल्ली से सटे फरीदाबाद का हाल ही बेहाल है. वहां का एक्यूआई 520 है. आठवें नंबर पर हरियाणा का सिरसा 513 एक्यूआई के साथ है. नवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 513 एक्यूआई के साथ है. दसवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का जौनपुर है. जौनपुर का एक्यूआई 510 है.

इनके अलावा नोएडा का हाल भी बहुत बेकार है. नोएडा का एक्यूआई आज 451 है. इन शहरों में लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है. बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

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