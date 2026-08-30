Aaj Ka Rashifal: रविवार, 30 अगस्त 2026 को चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जहां शनि पहले से मौजूद है. दोनों ग्रह एक ही राशि में होने के कारण काम, खर्च, रिश्तों और मानसिक स्थिति से जुड़े संकेत महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

वृषभ राशि वालों को आय और पुराने संपर्कों से मदद मिल सकती है. मिथुन को करियर में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. वहीं, मेष को खर्च और सिंह को स्वास्थ्य व वित्तीय मामलों में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (मीन राशि) यानी व्यय, विदेश, दान, मोक्ष और आत्ममंथन के भाव में संचरण करेगा. द्वादश भाव में चंद्रमा और शनि की युति का प्रभाव दिन को शांत, आध्यात्मिक और बजट संतुलन की ओर प्रेरित करता है. दिन की शुरुआत आत्म-अवलोकन और परोपकार की भावना के साथ होगी. हालांकि, व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक खर्चों या अनिद्रा की समस्या से बचें; सुनियोजित तरीके से दिन बिताने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होगी.

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आज का मुख्य संकेत: बजट पर नियंत्रण रखें और धर्म-कर्म में मन लगाएं; विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के द्वादश भाव में संचरण करने से आज का दिन दैनिक भागदौड़ से थोड़ा विश्राम लेने, प्राथमिकताओं की समीक्षा करने और घरेलू बजट को व्यवस्थित करने का रहेगा. सुबह के समय धर्म, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

दोपहर के बाद दूर रहने वाले मित्रों या परिजनों से बातचीत हो सकती है. किसी कानूनी, कागजी या पेंडिंग बिल से जुड़े कार्यों को निपटाने में समय बीतेगा. आज जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहकर स्थिति को समझना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपने रूटीन कार्यों को शांतिपूर्वक पूरा करने का रहेगा. यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, लीगल, मेडिकल, अस्पताल या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में तर्कों को संतुलित रखें. किसी भी प्रकार की आंतरिक राजनीति या विवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. नई योजनाओं या बड़े बदलावों की शुरुआत के लिए अगला दिन चुनना अधिक बेहतर रहेगा.

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व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन माध्यमों और विदेशी व्यापार से जुड़े मामलों में प्रगति देखने को मिलेगी. स्थानीय बाजार में लेन-देन सामान्य रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. यात्रा, स्वास्थ्य या अचानक आने वाली घरेलू जरूरतों पर धन व्यय हो सकता है. किसी भी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा और आशीर्वाद से मन को सुकून मिलेगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें और काम का तनाव घरेलू रिश्तों पर न आने दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर और स्पष्ट रखें; किसी भी छोटी गलतफहमी को बातचीत के जरिए शांति से सुलझाएं.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; नींद की कमी, आंखों में भारीपन या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात को समय पर सोने की आदत डालें. दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान या प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

मेष राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, दूध, चावल या वस्त्र का दान करना मानसिक शांति और शुभता प्रदान करेगा.

शुभ रंग: केसरिया और हल्का लाल

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक व आध्यात्मिक कार्यों में लगाएं तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से दूर रहें.

वृषभ राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (मीन राशि) यानी लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और सामाजिक संपर्कों के भाव में संचरण करेगा. एकादश भाव में चंद्रमा और शनि की युति से दिन आर्थिक लाभ के नए अवसर तलाशने, नेटवर्क के विस्तार और रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह में बजट की अनदेखी न करें; अनुशासित प्रयासों से दीर्घकालिक लाभ के रास्ते खुलेंगे.

आज का मुख्य संकेत: आर्थिक योजनाओं को सुदृढ़ करें और वरिष्ठ मित्रों के संपर्कों का लाभ उठाएं; आमदनी के नए स्रोत बनने के अच्छे योग हैं.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में रहने से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, लाभ प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा. सुबह के समय किसी अनुभवी मित्र, मार्गदर्शक या बड़े भाई-बहन की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी.

दोपहर के बाद किसी अटके हुए वित्तीय मामले या पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में गति आएगी. सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज सकारात्मक और व्यावहारिक सोच अपनाकर काम करना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और नेटवर्किंग का पूरा लाभ मिलेगा. यदि आप प्रबंधन, आईटी, मीडिया, बैंकिंग, जनसंपर्क या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य मजबूत बना रहेगा. यदि आप किसी नई भूमिका, प्रोजेक्ट या इंसेंटिव की दिशा में काम कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. कार्यस्थल पर गॉसिप से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक बिक्री में वृद्धि और नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए उत्तम रहेगा. पुराने व्यावसायिक संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन सट्टेबाजी या शॉर्टकट वाले जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ होगा; भविष्य की किसी योजना पर सुखद चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय विश्राम व ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध, चावल या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक



आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करें, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ संबंध मजबूत रखें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से दूर रहें.

मिथुन राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (मीन राशि) यानी कर्म, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव में संचरण करेगा. दशम भाव में चंद्रमा और शनि की युति से दिन पेशेवर जीवन में अनुशासन, दायित्वों को समय पर पूरा करने और भविष्य की रणनीतियां तैयार करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. हालांकि, कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव लेने या अति-उत्साह में जल्दबाजी करने से बचें; शांत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी.

आज का मुख्य संकेत: अपने करियर और पेशेवर प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखें; उच्चाधिकारियों और वरिष्ठों का सहयोग आपकी स्थिति को मजबूत करेगा.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में होने से आज का दिन कर्मक्षेत्र में दक्षता साबित करने, नेतृत्व क्षमता दिखाने और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का रहेगा. सुबह के समय किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी सहयोगी से मिलने वाली सलाह आपके कार्य को गति देगी.

दोपहर के बाद पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण कागजी औपचारिकताओं को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी. आज व्यावहारिक सोच अपनाना और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त हो सकती है. यदि आप प्रबंधन, प्रशासन, मीडिया, आईटी, बैंकिंग, शिक्षण या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. यदि पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या नई भूमिका को लेकर बातचीत चल रही है, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए बाजार में नई रणनीतियों को लागू करने और साख मजबूत करने के लिए दिन उत्तम रहेगा. सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े कार्यों में गति आएगी.

आर्थिक स्थिति स्थिर और अनुकूल रहेगी. व्यापारिक विस्तार या कार्यप्रणाली में सुधार के लिए योजनाएं बन सकती हैं. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग प्रगाढ़ होगा; वे आपके पेशेवर निर्णयों में संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र व व्यस्तताओं का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, कार्यव्यस्तता और दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध, चावल या मौसमी फल का दान करना मानसिक शांति और शुभता प्रदान करेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने करियर और जरूरी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता सूची में रखकर पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें तथा वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

कर्क राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Kark Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (मीन राशि) यानी भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान और लंबी यात्राओं के भाव में संचरण करेगा. नवम भाव में चंद्रमा और शनि की युति से दिन वैचारिक स्पष्टता, आध्यात्मिक रुचि, भाग्य का संबल पाने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत मानसिक शांति और सकारात्मक विचारों के साथ होगी. हालांकि, किसी भी विषय पर अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से बचें; संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आपके सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे.

आज का मुख्य संकेत: भाग्य और बड़ों के आशीर्वाद से अटके हुए कार्यों में गति आएगी; धर्म-कर्म और स्वाध्याय में मन लगाना मानसिक शांति देगा.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में गोचर करने से आज का दिन आत्ममंथन, गुरुजनों के मार्गदर्शन और दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का रहेगा. सुबह के समय धर्म, अध्यात्म और दान-पुण्य से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

दोपहर के बाद किसी लंबी दूरी की योजना, उच्च अध्ययन या पेंडिंग कागजी कार्यों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. समाज और परिवार में आपके विचारों का सम्मान होगा. आज शांत चित्त रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक और नीतिगत समझ की सराहना होगी. यदि आप शिक्षण, शोध, मीडिया, आईटी, प्रशासन, परामर्श (Consulting) या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई भूमिका, प्रशिक्षण या असाइनमेंट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन माध्यमों और परामर्श से जुड़े कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर और अनुकूल रहेगी. धर्म-कर्म या ज्ञानार्जन से जुड़ी सामग्रियों पर धन व्यय हो सकता है. लंबी अवधि की बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों और पितातुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद मन को संबल देगा.

जीवनसाथी के साथ वैचारिक सामंजस्य उत्तम रहेगा; किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ या यात्रा की स्थिति में पैरों या जांघों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कर्क राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी आध्यात्मिक और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ के वैचारिक वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

सिंह राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Singh Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (मीन राशि) यानी शोध, गुप्त विद्या, आंतरिक चिंतन और अप्रत्याशित गतिविधियों के भाव में संचरण करेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि की युति मानसिक सजगता, आत्ममंथन और स्वास्थ्य व बजट पर विशेष ध्यान देने की मांग करती है. दिन की शुरुआत शांत और संतुलित विचारों के साथ करें. किसी भी तरह की जल्दबाजी, अनावश्यक विवाद या जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से बचें; धैर्य और संयम से दिन को सुगम बनाया जा सकता है.

आज का मुख्य संकेत: अपने स्वास्थ्य और दैनिक बजट को संतुलित रखें; गुप्त या शोधपरक कार्यों में एकाग्रता से सफलता मिलेगी.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से आज का दिन नियमित कार्यों को सतर्कता से निपटाने और मानसिक शांति बनाए रखने का रहेगा. सुबह के समय दूसरों के मामलों में अनावश्यक राय देने या पुरानी बातों पर विचार करके समय गंवाने से बचें.

दोपहर के बाद बीमा, टैक्स, विरासत या गोपनीय कागजी कार्यों को व्यवस्थित करने में प्रगति होगी. आज अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में लगाने के बजाय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगाएं. व्यावहारिक और शांत दृष्टिकोण आपके लिए सबसे हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सतर्कता और ईमानदारी से निभाएं. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, ऑडिट, तकनीकी सेवाओं या गुप्त सूचनाओं से जुड़े कार्यों में हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखें. कार्यस्थल पर गॉसिप या आंतरिक राजनीति से पूरी तरह दूर रहें. किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले उसकी रूपरेखा अच्छी तरह समझ लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नियमित लेन-देन और पुराने बकाए की समीक्षा करने का रहेगा. बाजार में किसी भी नए सौदे को करते समय नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें; बिना जांच-पड़ताल किए किसी को उधारी देने या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. अचानक आने वाले छोटे-मोटे खर्चों के लिए बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए वाणी में सौम्यता जरूरी है. ससुराल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों से बातचीत में शिष्टाचार बनाए रखें.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और काम का तनाव घरेलू जीवन पर हावी न होने दें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी छोटी बात को तूल देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान में विशेष सावधानी बरतें; अधिक तैलीय या गरिष्ठ भोजन से पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है. दिनभर की भागदौड़ के कारण हल्की मानसिक थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें, वाहन सावधानी से चलाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध, चावल या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और हल्का पीला

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने नियमित और गोपनीय कार्यों को शांति से पूरा करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

कन्या राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मीन राशि) यानी साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य भाव में संचरण करेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि की युति सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने, साझेदारी के कार्यों में अनुशासन लाने और व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता के लिए अनुकूल रहेगी. दिन की शुरुआत सकारात्मक और सहयोगी ऊर्जा के साथ होगी. हालांकि, बातचीत में अत्यधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण या व्यर्थ के संशय से बचें; व्यावहारिक और संतुलित सोच से रिश्ते व कार्य दोनों बेहतर रहेंगे.

आज का मुख्य संकेत: साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें; सार्वजनिक जीवन व सामाजिक नेटवर्किंग से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से आज का दिन टीमवर्क, जनसंपर्क और व्यक्तिगत संबंधों को संवारने का रहेगा. सुबह के समय जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक विचार-विमर्श हो सकता है.

दोपहर के बाद ग्राहकों, मित्रों या नए संपर्कों के साथ संवाद स्थापित करने में सफलता मिलेगी. समाज में आपकी छवि और प्रभाव में सुधार होगा. आज दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लीगल कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, मीडिया, आईटी, प्रबंधन, ऑडिट या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. संयुक्त प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए अनुबंधों, साझेदारी के विस्तार और दैनिक बिक्री में सुधार के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत रहेगी.

आर्थिक स्थिति स्थिर और संतोषजनक रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या साझेदारियों से जुड़े कार्यों में धन निवेश की योजना बन सकती है. सुरक्षित निवेश योजनाओं को प्राथमिकता दें और किसी भी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; साथ में समय बिताने से रिश्ता और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा; एक-दूसरे की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी साझेदारी और जरूरी सामाजिक दायित्वों को पूरा करें, जीवनसाथी का सम्मान करें तथा वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

तुला राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Tula Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव (मीन राशि) यानी रोग, ऋण, सेवा और प्रतिस्पर्धा के भाव में संचरण करेगा. षष्ठ भाव में चंद्रमा और शनि की युति का प्रभाव दिन को अनुशासित, कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने और पेंडिंग जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रेरित करता है. दिन की शुरुआत सक्रियता और व्यावहारिक सोच के साथ होगी. हालांकि, व्यर्थ के वाद-विवाद, अधिक काम के तनाव और खान-पान में लापरवाही से बचें; योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी.

आज का मुख्य संकेत: दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य को संतुलित रखें; कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता से विरोधियों पर बढ़त बनाएंगे.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आज का दिन पेंडिंग रूटीन कार्यों को व्यवस्थित करने, कानूनी व वित्तीय कागजात सुलझाने और सेहत पर ध्यान देने का रहेगा. सुबह के समय अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाकर काम शुरू करना लाभकारी रहेगा.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र और दैनिक जिम्मेदारियों को तेजी से निपटाने में सफलता मिलेगी. किसी की व्यर्थ की आलोचना या गॉसिप में समय बर्बाद करने से बचें. आज शांत रहकर अपने काम से काम रखना आपके मानसिक सुकून को बनाए रखेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपनी कार्यकुशलता और तर्क क्षमता साबित करने का रहेगा. यदि आप लीगल, सेवा क्षेत्र, आईटी, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, मेडिकल या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

सहकर्मियों और अधीनस्थों का सामान्य सहयोग बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दैनिक बिक्री को व्यवस्थित करने और ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए दिन उत्तम रहेगा. सेवा उद्योग और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में गति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. पुराने छोटे-मोटे बकाए या उधारी के निपटारे की योजना बन सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति पर बड़ा वित्तीय भरोसा करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; घरेलू मामलों में उनकी सलाह का सम्मान करें और काम का तनाव घर पर न लाएं. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद स्पष्ट रखें और व्यर्थ की शंकाओं को जगह न दें.

स्वास्थ्य (Health)

खान-पान और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें; अधिक तला हुआ या भारी भोजन लेने से पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है. दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या योग के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी दिनचर्या और लंबित कार्यों को व्यवस्थित करें, सेहत का ध्यान रखें तथा व्यर्थ के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

वृश्चिक राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मीन राशि) यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव में संचरण करेगा. पंचम भाव में चंद्रमा और शनि की युति से दिन बौद्धिक कार्यों, गंभीर विषयों के अध्ययन, रणनीतिक योजनाएं बनाने और रचनात्मकता को निखारने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत एकाग्रता और सकारात्मक विचारों के साथ होगी. हालांकि, संतान से जुड़े मामलों या प्रेम संबंधों में अत्यधिक सख्ती अथवा भावुकता से बचें; संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से दिन सुखद रहेगा.

आज का मुख्य संकेत: अपनी रचनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को सही दिशा दें; संतान पक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में संचरण करने से आज का दिन नई सोच, सीखने की प्रवृत्ति और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का रहेगा. सुबह के समय किसी नए विषय पर अध्ययन या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुद्धि और अंतर्ज्ञान का पूरा साथ मिलेगा.

दोपहर के बाद संतान या परिवार के युवा सदस्यों के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा. शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी. आज अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और भावनाओं के आवेग में आकर कोई निर्णय न लें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, समस्या-निवारण क्षमता और रचनात्मक विचारों की सराहना होगी. यदि आप शोध, मीडिया, लेखन, कला, तकनीकी विकास, आईटी, शिक्षण या वित्तीय विश्लेषण से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य मजबूत बना रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या विचार को प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो तैयारी के साथ आगे बढ़ना सकारात्मक परिणाम देगा. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई योजनाओं को लागू करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने के लिए दिन उत्तम रहेगा. रचनात्मक और परामर्श से जुड़े व्यवसायों में अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. शिक्षा, कौशल विकास या पारिवारिक जरूरतों पर धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतोष प्राप्त हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं व व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता के कारण पेट में हल्की गैस, एसिडिटी या पाचन में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी रचनात्मक व बौद्धिक प्राथमिकताओं को पूरा करें, संतान और परिवार के साथ समय बिताएं तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

धनु राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मीन राशि) यानी सुख, माता, गृहस्थी, भूमि और वाहन भाव में संचरण करेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति पारिवारिक जिम्मेदारियों, घरेलू सुख-सुविधाओं और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है. दिन की शुरुआत शांत और संतुलित विचारों के साथ होगी. हालांकि, घरेलू मामलों में अनावश्यक भावुकता या हठधर्मिता से बचें; सौहार्दपूर्ण संवाद और व्यावहारिक सोच से घर-परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा.

आज का मुख्य संकेत: पारिवारिक जिम्मेदारियों और माता के सान्निध्य को प्राथमिकता दें; घरेलू मामलों में शांत दृष्टिकोण से मानसिक शांति मिलेगी.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से आज का दिन घर-परिवार, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आंतरिक सुकून की तलाश का रहेगा. सुबह के समय माता और घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक संबल मिलेगा. घरेलू उपयोग की वस्तुओं या घर की साज-सज्जा से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रह सकती है.

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और जरूरी घरेलू दायित्वों को पूरा करने में गति आएगी. किसी संपत्ति या वाहन के रखरखाव से जुड़ा विचार बन सकता है. आज बाहरी भागदौड़ के बजाय घरेलू संतुलन पर ध्यान देना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता और शांत मन से पूरा करें. यदि आप रियल एस्टेट, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षा, आर्किटेक्चर या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके अनुभवों और सुझावों का सम्मान होगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में स्पष्टता और विनम्रता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप या अनावश्यक तनाव से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण सामग्री, वाहन, साज-सज्जा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी. स्थानीय ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर की जरूरतों, मरम्मत या परिजनों के लिए खरीदारी पर कुछ धन व्यय हो सकता है. संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में कागजात की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें. जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें. परिवार के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण घरेलू योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन अधिक सोचने या भागदौड़ के कारण छाती में भारीपन, एसिडिटी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई, चने की दाल या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक



आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने घरेलू दायित्वों और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से मन को मुक्त रखें.

मकर राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Makar Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मीन राशि) यानी पराक्रम, संवाद, साहस और छोटे भाई-बहन के भाव में संचरण करेगा. तृतीय भाव में चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी शनि की युति से दिन आपके आत्मविश्वास, सक्रियता, संपर्कों के विस्तार और संचार से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत ऊर्जा और सकारात्मक संकल्प के साथ होगी. हालांकि, अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे किसी विवाद में पड़ने या तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें; संतुलित संवाद और धैर्य से आपके सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे.

आज का मुख्य संकेत: अपने पराक्रम और संवाद कौशल का सही उपयोग करें; भाई-बहनों और मित्रों के सहयोग से अटके काम पूरे होंगे.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में रहने से आज का दिन संपर्कों को मजबूत करने, छोटी यात्राओं की योजना बनाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने का रहेगा. सुबह के समय किसी मित्र, सहयोगी या रिश्तेदार से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जो भविष्य के निर्णयों में मददगार होगी.

दोपहर के बाद पेंडिंग कॉल्स, ईमेल और कागजी औपचारिकताओं को निपटाने में तेजी आएगी. आपके साहस और कार्यकुशलता की सराहना होगी. आज सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और अपनी योजनाओं पर केंद्रित रहना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, तार्किक क्षमता और समय प्रबंधन की सराहना होगी. यदि आप आईटी, मीडिया, लेखन, प्रशासन, बैंकिंग, टेलीकॉम या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने विचार स्पष्ट और शालीन तरीके से रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और नए ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए समय उत्तम रहेगा. स्थानीय और दूरस्थ संपर्कों से लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. संचार उपकरणों, यात्रा या विपणन पर कुछ धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित निवेश योजनाओं में धन लगाने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदे में न पड़ें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; किसी घरेलू विषय पर दोनों के बीच सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ या स्क्रीन टाइम के अधिक उपयोग से कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी संचार और नेटवर्किंग से जुड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करें, भाई-बहनों का सहयोग करें तथा वाणी में मधुरता बनाए रखें.

कुंभ राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (मीन राशि) यानी धन, वाणी, संचित पूंजी और कुटुंब भाव में संचरण करेगा. द्वितीय भाव में चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी शनि की युति से दिन वित्तीय अनुशासन, बचत योजनाओं को मजबूत करने, वाणी के प्रभावी उपयोग और पारिवारिक सामंजस्य के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत स्थिरता और व्यावहारिक सोच के साथ होगी. हालांकि, बातचीत में हठधर्मिता या अनावश्यक खर्चों से बचें; शांत और संतुलित दृष्टिकोण से आपके सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे.

आज का मुख्य संकेत: संचित धन के प्रबंधन और पारिवारिक सौहार्द को प्राथमिकता दें; वाणी में मधुरता से रुके हुए काम बनेंगे.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में संचरण करने से आज का दिन आर्थिक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने, घरेलू बजट की समीक्षा और परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ वित्तीय या पारिवारिक विषयों पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दोपहर के बाद अपनी आर्थिक योजनाओं, निवेश और पेंडिंग हिसाब-किताब को निपटाने में गति आएगी. कुटुंब में आपकी बातों का मान-सम्मान बढ़ेगा. आज यथार्थवादी सोच अपनाना और अनावश्यक व्यय से बचना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, गंभीर सोच और वाणी के प्रभाव की सराहना होगी. यदि आप फाइनेंस, बैंकिंग, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षण या परामर्श (Consulting) क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय विनम्रता और स्पष्टता रखें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से दूर रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह (Cash Flow) को मजबूत करने और पुराने बकाए की वसूली के लिए दिन उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री में स्थिरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. संचित कोष में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; पारिवारिक और आर्थिक मामलों में उनकी सलाह लाभकारी सिद्ध होगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से दांतों, गले में हल्की संवेदनशीलता या पेट में भारीपन हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: नीला और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करें, वाणी में सौम्यता रखें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से दूर रहें.

मीन राशिफल रविवार, 30 अगस्त 2026

Meen Rashifal 30 August 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि (सुबह 09:39 तक, तत्पश्चात तृतीया), उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा, जहां शनि देव के साथ युति बन रही है. लग्न भाव में चंद्रमा और शनि की युति से दिन मानसिक गंभीरता, आत्ममंथन, प्राथमिकताओं को सुव्यवस्थित करने और व्यक्तिगत प्रभाव को मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. दिन की शुरुआत शांत चित्त और सकारात्मक संकल्प के साथ होगी. हालांकि, मन में अत्यधिक भावुकता, निराशावादी सोच या व्यर्थ के संशय से बचें; व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे.

आज का मुख्य संकेत: अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें; शांत और व्यावहारिक सोच से निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के लग्न भाव में संचरण करने से आज का दिन आत्म-अवलोकन, नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और जीवनशैली को अनुशासित करने का रहेगा. सुबह के समय अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की सूची बनाकर काम शुरू करना लाभकारी रहेगा.

दोपहर के बाद अपनी व्यक्तिगत योजनाओं और पेंडिंग कार्यों को गति देने में सफलता मिलेगी. समाज और परिवार में आपके संतुलित दृष्टिकोण का सम्मान होगा. आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और शांत रहकर काम करना आपके लिए सर्वाधिक हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी गंभीरता, कार्यशैली और तार्किक क्षमता की सराहना होगी. यदि आप शोध, मीडिया, शिक्षण, परामर्श (Consulting), प्रशासन, कला या तकनीक से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. यदि आप किसी नई भूमिका या प्रोजेक्ट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने और बाजार में अपनी विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. दैनिक लेन-देन में निरंतरता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी. व्यक्तिगत जरूरतों या स्वास्थ्य पर कुछ धन व्यय हो सकता है. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ रहेगा; काम का तनाव घरेलू संबंधों पर हावी न होने दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं व व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन अधिक सोचने या भागदौड़ के कारण सिर में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या आलस्य महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

रविवार के पावन दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल, सफेद मिठाई, चने की दाल या मौसमी फल का दान करना अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:47 तक

आज की सावधानी: शाम 05:09 से 06:45 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी प्राथमिकताओं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें तथा व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

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