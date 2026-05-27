Aaj Ka Rashifal: आज यानी 27 मई 2026 को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के दाता बुध दोनों एक साथ वृषभ राशि में बैठे हैं, जिससे एक बेहद शुभ 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

वहीं दूसरी तरफ आज पंचांग में 'व्यतीपात योग' और हस्त नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा. ज्योतिष के नजरिए से आज का दिन बेहद खास है क्योंकि शाम को करीब 7 बजे चंद्रमा भी अपनी राशि बदलकर कन्या से तुला राशि में चले जाएंगे.

मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में इस समय नौतपा का तीसरा दिन है, यानी सूरज की तपिश और गर्म लू अपने पूरे शबाब पर है. ग्रहों के इस फेरबदल और भीषण गर्मी का सीधा असर हमारे मूड, काम-काज और आपसी बातचीत पर पड़ सकता है.





आज का दिन जहां कुछ राशियों के लिए नौकरी-बिजनेस में बड़ा फायदा और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है, वहीं कुछ राशियों को आज अपनी जुबान और पैसों के लेन-देन में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि आज मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के सितारे क्या कहते हैं.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 27 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने का रहेगा. नौतपा का तीसरा दिन और झुलसाने वाली लू का प्रकोप आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता (impatience) और चिड़चिड़ाहट बनाए रख सकता है. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना आपकी भौतिक इच्छाओं को हवा देगा, लेकिन आपकी ही राशि में बैठे मंगल आपको किसी भी चुनौती से सीधे टकराने का साहस भी प्रदान करेंगे. आज जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपने अहंकार, कड़वी वाणी और किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, अन्यथा बनते हुए काम भी अचानक अटक सकते हैं.

चंद्रमा आज शाम 19:00:36 तक कन्या राशि (आपके छठे भाव) में गोचर करेंगे. छठा भाव नौकरी, पेंडिंग पड़े कामों, लोन और विरोधियों का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपको बेहद व्यावहारिक और फोकस्ड रखेगी. शाम तक आप अपने कार्यस्थल पर पूरी मुस्तैदी से डटे रहेंगे और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सातवें भाव (तुला राशि) में होने से मन थोड़ा हल्का होगा और आपका ध्यान जीवनसाथी व पार्टनरशिप के कामों पर जाएगा.

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करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, वकालत, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. शाम तक छठे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने रूटीन वर्क और पेंडिंग पड़े टास्क को निपटाने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते समय आक्रामक टोन (aggressive tone) का इस्तेमाल करने से बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों या कोल्ड स्टोरेज के काम से जुड़े हैं, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद आपके कारोबार में रफ्तार बनी रहेगी. हालांकि, व्यतीपात योग के कारण किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने या साझेदारी (partnership) का कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है. पुराने क्लाइंट्स के साथ पारदर्शिता बनाए रखें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े व्यापारिक समझौतों से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट को संतुलित रखने का है. छठे भाव का चंद्रमा अचानक आने वाले खर्चों की ओर इशारा करता है. नौतपा की भीषण गर्मी के कारण मेडिकल के खर्चों, ईएमआई (EMI) या घर के कूलिंग उपकरणों की अचानक मरम्मत पर धन खर्च हो सकता है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति (बुधादित्य योग) आपकी आय के रास्ते बनाए रखेगी, लेकिन खर्चों की रफ्तार भी तेज रहेगी. आज ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे के चक्कर में किए गए खर्च आपके बजट को डगमगा सकते हैं, इसलिए आज कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करते समय थोड़ा नियंत्रण रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा अधिक समझदार और शांत बनना होगा. शाम तक वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश (Ego Clash) की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी इस झुलसती गर्मी में आपसे केवल व्यावहारिक समाधान नहीं, बल्कि थोड़ा समय और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद रखेगा. अपनी बात थोपने की आदत से बचें.

शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, तब रिश्तों में आ रहा तनाव दूर होगा और जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने संपर्क की वापसी या बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहना होगा. छठे भाव का चंद्रमा और व्यतीपात योग पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी, हीट स्ट्रोक, माइग्रेन और शरीर में पानी की कमी (dehydration) की ओर साफ इशारा कर रहे हैं.

तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 9

Lucky Color: तांबे जैसा नारंगी और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के कुप्रभावों से बचने और मंगल की मानसिक उग्रता को शांत करने के लिए मेष राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की उपासना: हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें पानी वाला नारियल या गुड़-चने का भोग लगाएं.

जल दान: नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या राहगीरों के लिए ठंडे मीठे जल की व्यवस्था करें या सत्तू का दान करें.

मंत्र जाप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय और ॐ हनुमते नमः का यथासंभव जाप करें. इससे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 27 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी, सूझबूझ और रचनात्मकता के दम पर समाज और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके आत्मविश्वास और बौद्धिक कौशल को मजबूत रखेगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, जिससे दोपहर के समय सुस्ती महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं की इच्छा को बढ़ाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको वित्तीय मामलों और बातचीत के दौरान अत्यधिक सतर्क रहना होगा. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश या वादा न करें.

चंद्रमा आज शाम 19:00:36 तक कन्या राशि (आपके पांचवें भाव) में गोचर करेंगे. पांचवां भाव बुद्धि, ज्ञान, संतान और विवेक का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपकी मानसिक क्षमता को बहुत तार्किक और व्यावहारिक बनाएगी. आज आप किसी पुरानी समस्या का बहुत ही सूझबूझ से समाधान निकाल लेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव (तुला राशि) में होने से आपका ध्यान पेंडिंग पड़े कामों, स्वास्थ्य और बजट के प्रबंधन पर जाएगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, बैंकिंग, कला, शिक्षा, डिजाइनिंग, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. आपकी राशि का बुधादित्य योग आपके निर्णयों को मजबूती देगा. सीनियर अधिकारी आज आपके काम और आपकी प्लानिंग से प्रभावित हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा.

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ कमाने का रहेगा, विशेषकर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कूलिंग अप्लायंसेज या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं. हालांकि, व्यतीपात योग के कारण आज किसी भी नई व्यापारिक साझेदारी (partnership) या बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें. पेपरवर्क से जुड़ी चीजों को आज खुद दो बार जरूर जांचें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे, बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. आपकी राशि में बैठे सूर्य-बुध की कृपा से धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराने निवेश या शेयर बाजार से आज अचानक कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

हालांकि, व्यतीपात योग के कारण आज किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए घर की सुख-सुविधाओं या कूलिंग अप्लायंसेज पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों के मामले में आज शाम तक का समय बेहद सुखद और रोमांस से भरा रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपके रिश्तों में मधुरता और आपसी आकर्षण बढ़ाएगा. यदि पार्टनर के साथ कोई पुरानी अनबन चल रही थी, तो आज ठंडे दिमाग से की गई बातचीत से सब ठीक हो जाएगा.

विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और संतान की तरफ से कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा का छठे भाव में गोचर होने से जीवनसाथी की सेहत या किसी घरेलू जिम्मेदारी को लेकर थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है. बातचीत में नरमी रखें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों से आज वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा. सूर्य के आपकी राशि में होने से शरीर में पित्त और गर्मी की मात्रा बढ़ सकती है. आपको चेहरे पर टैनिंग, आंखों में जलन, सिरदर्द या पेट में गड़बड़ी (acidity) की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह परहेज करें. अत्यधिक ठंडे और गर्म के कॉम्बिनेशन से बचें (जैसे धूप से तुरंत आकर एसी में बैठना या एकदम ठंडा पानी पीना), अन्यथा मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी, नारियल पानी या मौसमी फलों के रस का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 2, 7

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सूर्य-बुध की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

जल और फल का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करें और तरबूज या खरबूजे का दान करें.

भगवान विष्णु की आराधना: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

गाय की सेवा: आज के दिन हरी घास या भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाएं, इससे आपकी राशि के स्वामी शुक्र मजबूत होंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 27 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सूझबूझ और संवाद शैली के दम पर सामाजिक दायरा बढ़ाने और घरेलू मामलों को सुलझाने का रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे गुरु और शुक्र की युति आपके मान-सम्मान और आकर्षण में वृद्धि करेगी. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और आसमान से बरसती भीषण गर्मी आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीमा कर सकती है, जिससे दिन के शुरुआती हिस्से में आलस्य महसूस हो सकता है. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में होने से आपके भीतर सुख-सुविधाओं और आराम की इच्छा तीव्र रहेगी.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपनी जुबान पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. आपकी राशि के स्वामी बुध इस समय 12वें भाव में सूर्य के साथ हैं, इसलिए बिना सोचे-समझे बोली गई कोई भी बात आज आपके दफ्तर या परिवार में बड़ा विवाद खड़ी कर सकती है.

चंद्रमा आज शाम 19:00:36 तक कन्या राशि (आपके चौथे भाव) में गोचर करेंगे. चौथा भाव सुख, माता, वाहन और घरेलू शांति का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपका झुकाव परिवार और घर की व्यवस्थाओं की तरफ अधिक रखेगी. आज आप कामकाजी व्यस्तता के बीच भी घर के माहौल को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए समय निकाल लेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके पांचवें भाव (तुला राशि) में होने से मन थोड़ा हल्का होगा और आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, मीडिया, राइटिंग, आईटी, कंसल्टेंसी और पब्लिक डीलिंग से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपकी राशि में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी और आपके विचार वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद आएंगे. हालांकि, व्यतीपात योग के कारण आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें, अन्यथा बात आपके ऊपर आ सकती है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायी रहेगा. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टी, कूलिंग अप्लायंसेज या पेय पदार्थों से जुड़ा है, तो ऑनलाइन या फोन के माध्यम से आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा. हालांकि, आज किसी भी नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने या नया बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि व्यतीपात योग में किए गए अनुबंधों में अड़चनें आने की आशंका रहती है.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए सौदे को अंतिम रूप देने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि, वाहन या घर के साजो-सामान पर खर्च होने का संकेत दे रहा है. नौतपा की इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को ठंडा रखने के उपकरणों (AC/Cooler) की मरम्मत या इनवर्टर आदि पर धन खर्च कर सकते हैं.

12वें भाव में सूर्य-बुध की स्थिति अचानक कुछ अनचाहे खर्चे ला सकती है, लेकिन आपकी राशि में बैठे गुरु और शुक्र की कृपा से पैसों की आवक बनी रहेगी. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार की मदद से भी आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपका बजट प्रभावित नहीं होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन शाम तक बहुत अनुकूल है. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति आपके आपसी रिश्तों में समझदारी और सम्मान बढ़ाएगी. यदि पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो आज ठंडे दिमाग से की गई बातचीत से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी.

विवाहित जातकों को आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में किसी सुख-सुविधा की वस्तु के आने से आपसी खुशी बढ़ेगी. माता जी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा का पांचवें भाव में गोचर होने से प्रेम जीवन में और मधुरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया और गंभीर प्रेम प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा का तीसरा दिन होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. चतुर्थ चंद्रमा कभी-कभी छाती में जकड़न, कफ या मौसम के प्रभाव से होने वाली सुस्ती दे सकता है.

भीषण लू और मानसिक थकान से बचने के लिए काम के बीच-बीच में आराम करते रहें. एसी की ठंडी हवा से तुरंत निकलकर तेज धूप में जाने से बचें, अन्यथा सर्दी-गर्मी की शिकायत हो सकती है. दिनभर में नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी का सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 3, 5

Lucky Color: हल्का हरा और चमकीला सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के कुप्रभावों से बचने और गुरु-शुक्र की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

जल दान और सात्विकता: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए राहगीरों या जरूरतमंदों को ठंडा जल और रसीले फल (जैसे तरबूज या खरबूजा) दान करें.

मंत्र जाप: तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 27 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रम, साहस और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज शाम तक आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर किसी भी चुनौती से लड़ने का जज्बा पैदा करेगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपकी शारीरिक ऊर्जा को जल्दी सोख सकते हैं, जिससे दोपहर के समय थोड़ी थकावट महसूस होगी. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना आपके भीतर भविष्य को लेकर कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं जगाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपने करीबी मित्रों या भाई-बहनों के साथ बातचीत करते समय बहुत संयम रखना होगा. किसी के बहकावे में आकर कोई भी आक्रामक कदम उठाने से बचें.

तृतीय भाव का चंद्रमा आज आपको अत्यधिक एक्टिव और कम्युनिकेटिव बनाएगा. आज आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. शाम 19:00:36 के बाद चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव (तुला राशि) में होने से आपका ध्यान परिवार, माता के स्वास्थ्य और घरेलू सुख-सुविधाओं की तरफ जाएगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन, सेना या पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत सक्रिय रहने वाला है. दशम भाव में बैठे मंगल आपके भीतर कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन व्यतीपात योग के कारण आज सीनियर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते समय वाणी को बहुत मर्यादित रखें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे और नेटवर्क विस्तार का रहेगा. यदि आपका काम ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन डिलीवरी या कोल्ड स्टोरेज और पेय पदार्थों से जुड़ा है, तो आज ग्राहकों की अच्छी मांग देखने को मिलेगी. हालांकि, आज व्यतीपात योग के कारण किसी नए व्यापारिक अनुबंध (contract) पर हस्ताक्षर करने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेने या नए सौदे को अंतिम रूप देने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा. एकादश भाव (लाभ भाव) में सूर्य और बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज थोड़े से प्रयास से वह वापस मिल सकता है.

हालांकि, द्वादश भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य या नौतपा की गर्मी से राहत पाने के लिए घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करा सकती है. व्यतीपात योग के कारण आज किसी को भी उधार या कर्ज देने से बचें, अन्यथा वह पैसा डूब सकता है. आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन समझदारी और परिपक्वता दिखाने का है. तीसरा भाव संवाद को मजबूत करता है. यदि पार्टनर के साथ कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था, तो आज ठंडे दिमाग से की गई बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन व्यतीपात योग के कारण पुरानी कड़वी बातों को दोबारा उखाड़ने से बचें.

विवाहित जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. जीवनसाथी आपके काम में आपका हाथ बंटाएगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, तब घर का माहौल और अधिक शांतिपूर्ण और खुशनुमा हो जाएगा. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के किसी अच्छे प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन के भयंकर प्रकोप और गर्म हवाओं (Heat Wave) के कारण आज कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. कर्क राशि के जातक संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए अत्यधिक गर्मी के कारण आपको डिहाइड्रेशन, आंखों में जलन, त्वचा पर रैशेज या उल्टी-दस्त जैसी समस्या हो सकती है.

तेज धूप में निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को ढककर निकलें. शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए लगातार नींबू पानी, नारियल पानी, या आम का पन्ना पीते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 7

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White) और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए कर्क राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

जल और शरबत का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर के बाहर राहगीरों के लिए ठंडे मीठे जल या बेल के शरबत की व्यवस्था करें. इससे सूर्य-मंगल की उग्रता शांत होगी.

हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी के सामने चने और गुड़ का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 27 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी वाणी के दम पर धन कमाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का रहेगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज बुध के साथ आपके दशम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बना रहेगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ा सा ईगो (ego) या गुस्सा बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी लीडरशिप क्वालिटी को निखारेगा, लेकिन आपको दूसरों की बात सुनने का सब्र भी रखना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. किसी भी विवादित मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा पारिवारिक शांति प्रभावित हो सकती है.

द्वितीय भाव (धन और वाणी भाव) का चंद्रमा आज शाम तक आपको बेहद व्यावहारिक और नाप-तोल कर बोलने वाला बनाएगा. आज आप हवाई बातों या दिखावे से दूर रहकर पूरी तरह से अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और आर्थिक बजट को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. शाम 19:00:36 के बाद चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव (तुला राशि) में होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, मैनेजमेंट और पैतृक कारोबार से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. दशम भाव का सूर्य आपके काम में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा. आपके सीनियर या उच्च अधिकारी आज आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन व्यतीपात योग के कारण आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा मुनाफा लेकर आएगा. गुरु-शुक्र की एकादश भाव में स्थिति होने से व्यापार में धन का प्रवाह (cash flow) अच्छा रहेगा. हालांकि, व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज कोई भी नया बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट या निवेश करने से पूरी तरह बचें. जो लोग फील्ड वर्क से जुड़े हैं, उन्हें नौतपा की भयंकर गर्मी के कारण दोपहर में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रखनी पड़ सकती है.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े निवेश के फैसलों को टालें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. कन्या राशि का चंद्रमा शाम तक आपके दूसरे भाव में होने से धन संचय (saving) की दिशा में अच्छे प्रयास होंगे. रुका हुआ धन या किसी पुरानी डील से मिलने वाला कमीशन आज आपके खाते में आ सकता है.

हालांकि, व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी भी तरह के गुप्त या सट्टेबाजी वाले निवेश में पैसा न लगाएं, नुकसान हो सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर के कूलिंग सिस्टम या ठंडे खाद्य पदार्थों पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं. आय अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन धैर्य रखने का रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय डोमिनेट करने या अपनी बात थोपने की कोशिश न करें. आपका पार्टनर इस झुलसती गर्मी में आपसे शांत व्यवहार और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद रखेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की व्यस्तता और गर्मी की वजह से आप पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके आपसी संवाद में सुधार होगा और छोटी-मोटी नोकझोंक दूर होगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के योग हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर लू और तपिश से सिंह राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा. सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए शरीर में पित्त और गर्मी की मात्रा अचानक बढ़ सकती है. आपको सिरदर्द, चक्कर आना, आंखों में जलन या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो छाता या सिर पर सूती कपड़ा जरूर रखें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नारियल पानी या छाछ का清सेवन लगातार करते रहें और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 5

Lucky Color: सुनहरा पीला और गहरा केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के कुप्रभावों को दूर करने और अपनी मानसिक शांति के लिए सिंह राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आपके शत्रुओं और बाधाओं का नाश होगा.

जल और मटके का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा (मटका), खरबूजा या सत्तू दान करें.

सूर्य देव को अर्घ्य: सुबह के समय तांबे के लोटे में गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा.

प्रदान की गई जानकारी और 27 मई 2026 के पंचांग व ग्रह गोचर (शनि देव मीन में हैं, सूर्य-बुध वृषभ में भाग्य भाव में हैं, मंगल मेष में अष्टम भाव में हैं, गुरु-शुक्र मिथुन में दशम भाव में हैं और चंद्रमा आज शाम 19:00:36 तक आपकी ही राशि कन्या में गोचर करेंगे) के आधार पर कन्या राशि का विस्तृत राशिफल:

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 27 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन, मानसिक स्पष्टता और खुद को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज शाम तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बने रहना आपको अत्यधिक संवेदनशील, व्यावहारिक और काम के प्रति समर्पित रखेगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपके भीतर अपनी कार्यक्षमता को साबित करने की तीव्र इच्छा जगाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र (जो आपकी ही राशि का नक्षत्र है) और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपनी भावुकता और विचारों के उतार-चढ़ाव पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने करियर या निजी जीवन का कोई बड़ा फैसला न लें.

शाम 19:00:36 तक चंद्रमा के आपकी ही राशि में रहने से आपकी तार्किक क्षमता (analytical skills) बहुत मजबूत रहेगी. आज आप दूसरों की बातों में आने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने में सफल रहेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव (तुला राशि) में होने से आपका ध्यान वित्तीय योजनाओं और पारिवारिक मामलों पर केंद्रित होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, अकाउंट्स, बैंकिंग, आईटी, रिसर्च, वकालत और लेखन से जुड़े कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद उत्पादक (productive) रहेगा. दशम भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से कार्यक्षेत्र में आपके काम की बारीकी और सूझबूझ को सराहना मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आज आपके किसी व्यावहारिक सुझाव को मान सकते हैं, लेकिन व्यतीपात योग के कारण आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या बहस में पड़ने से बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. यदि आप कोल्ड स्टोरेज, पेय पदार्थों, डेयरी प्रोडक्ट्स या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद आपके काम में तेजी देखने को मिलेगी. हालांकि, व्यतीपात योग के कारण आज किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर करने या बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें. अष्टम मंगल के कारण जल्दबाजी में किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट नुकसान दे सकता है.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े निवेश के फैसलों को टालें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी और बजट प्लानिंग का रहेगा. भाग्य भाव में सूर्य-बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे और आपको अपने पुराने प्रयासों का अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है.

हालांकि, व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप खुद को और परिवार को आरामदायक माहौल देने के लिए कूलिंग अप्लायनसेज या स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर अचानक धन खर्च कर सकते हैं. निवेश के मामले में आज का दिन सामान्य है, शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने का रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी बात थोपने की आदत से बचें. इस झुलसती गर्मी में बहस को बढ़ाने के बजाय उनके प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप पार्टनर की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जिससे पुराना कोई मनमुटाव दूर होगा. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तब पारिवारिक सदस्यों के साथ संवाद में और सुधार होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह की चर्चा आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भीषण तपिश और लू के कारण कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहना होगा. चंद्रमा के प्रथम भाव में होने और हस्त नक्षत्र के प्रभाव से आपको मानसिक थकान, पेट में जलन, एसिडिटी या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. अष्टम भाव का मंगल अचानक चोट या डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) का संकेत भी दे रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें. दिनभर में ओआरएस (ORS), नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे. बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 5, 6

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का तोतिया हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति के लिए कन्या राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की उपासना: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर या चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे अष्टम मंगल के दोष और मानसिक तनाव दूर होंगे.

जल और फलों का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके भीतर की मानसिक उग्रता शांत होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 27 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने का रहेगा. चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके द्वादश (12वें) भाव में गोचर हो रहा है, जो मानसिक भटकाव, अनिद्रा और अचानक खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है. इसके साथ ही, नौतपा का तीसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थकावट और अधीरता (impatience) बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपको भौतिक सुखों की ओर खींचेगा, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं, विरोधियों और अनचाहे खर्चों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना होगा. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन या वादा न करें.

शाम 19:00:36 तक द्वादश भाव का चंद्रमा आपको आज थोड़ा एकांतप्रिय बना सकता है. आज आप बाहरी दुनिया की चकाचौंध या दिखावे से दूर रहकर अपने अधूरे कामों को शांत वातावरण में निपटाने की कोशिश करेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में होने से मन का बोझ हल्का होगा और आपके आत्मविश्वास में सुधार होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), अस्पताल, कानून और रिसर्च से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता वाला रहेगा. भाग्य भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपको कोई दूरगामी लाभ देने वाला प्रोजेक्ट मिल सकता है. हालांकि, व्यतीपात योग के कारण आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या टीम के साथ बातचीत करते समय बहुत शांत रहें. सप्तम भाव में बैठे मंगल आपकी टोन को आक्रामक (aggressive) बना सकते हैं, जिससे दफ्तर में अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलेजुला रहेगा. यदि आपका काम विदेशों से जुड़ा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, तो आज का दिन सामान्य रूप से फलदायी रहेगा. लेकिन जो लोग स्थानीय बाजार या फील्ड वर्क से जुड़े हैं, उन्हें नौतपा की भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की कमी और काम में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. आज व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण किसी भी नए व्यापारिक सौदे, साझेदारी या बड़े निवेश में जल्दबाजी करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस दौरान कोई भी नया आर्थिक निर्णय लेने या बड़े सौदे पर दस्तखत करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने का है. द्वादश भाव का चंद्रमा और अष्टम भाव का सूर्य-बुध (बुधादित्य योग) यह संकेत दे रहे हैं कि आज अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है.

भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत या स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है. व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज निवेश के मामलों में कोई बड़ा जोखिम न लें. ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे की चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें, अन्यथा बजट डगमगा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी. व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश (Ego Clash) होने की आशंका बनी हुई है. झुलसती गर्मी में बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को टालना बेहतर होगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय सामान्य रहेगा. द्वादश चंद्रमा के कारण आप पार्टनर की किसी पुरानी बात को लेकर सोच में पड़ सकते हैं. शंका करने के बजाय खुलकर संवाद करें. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब रिश्तों में आ रहा तनाव दूर होगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा अचानक शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी. द्वादश भाव का चंद्रमा आंखों में जलन, नींद की कमी, थकान और मानसिक तनाव (mental exhaustion) दे सकता है. वहीं अष्टम सूर्य के प्रभाव से त्वचा में एलर्जी या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें. दिनभर में नींबू पानी, पुदीने का शरबत, ओआरएस (ORS) या नारियल पानी का转换सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर का तापमान और ऊर्जा स्तर बना रहे. रात को भरपूर नींद लेने का प्रयास करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 6, 8

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का आसमानी नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के कुप्रभावों से बचने और मानसिक शांति के लिए तुला राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी को अर्पण: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे सप्तम मंगल के दोष और मानसिक अशांति दूर होगी.

जल और अन्न का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा (मटका) के साथ रसीले फल (जैसे तरबूज या खरबूजा) का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 27 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार सफलता, धन लाभ और पुरानी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज आपके छठे भाव में बेहद मजबूत स्थिति में हैं, जो आपको शत्रुओं और बाधाओं पर विजय दिलाएंगे. वहीं, चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके एकादश (11वें) भाव में गोचर हो रहा है, जो आय के नए स्रोत बनने और अटके हुए कामों से लाभ मिलने का साफ संकेत है. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता और मानसिक गर्मी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको वित्तीय निवेशों और महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान अत्यधिक सतर्क रहना होगा. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर अपनी योजनाओं को साझा न करें.

शाम 19:00:36 तक एकादश भाव (लाभ भाव) का चंद्रमा आज आपको बेहद व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख (result-oriented) बनाएगा. आज आप हवाई दावों से दूर रहकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अपनी मेहनत को वित्तीय लाभ में कैसे बदला जाए. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ मित्रों का सहयोग आज आपको कोई बड़ा फायदा दिला सकता है. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव (तुला राशि) में होने से अचानक कुछ अनचाहे खर्चे या यात्रा की योजना बन सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, कानून, सेना, पुलिस, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आ सकता है. छठे भाव के मंगल और एकादश भाव के चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमी रहेगी. यदि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, तो आज वे खुद ही पस्त हो जाएंगे.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा कमाने का है. सप्तम भाव में बैठे सूर्य और बुध (बुधादित्य योग) के कारण कोई नई और बड़ी व्यापारिक डील आपके पक्ष में फाइनल हो सकती है. विशेषकर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, नौतपा की गर्मी के बावजूद उनके कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी. हालांकि, व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज किसी भी नए बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट या साझेदारी (partnership) की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. लाभ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और सप्तम भाव का बुधादित्य योग आपकी वित्तीय स्थिति को सहारा देगा. कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा आज थोड़े से प्रयास से वापस मिल सकता है. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है.

हालांकि, व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा न लगाएं, नुकसान हो सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर या दफ्तर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) को अपग्रेड करने पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से सुखद रहेगा, लेकिन व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. सप्तम भाव का सूर्य-बुध जीवनसाथी के साथ आपके वैचारिक तालमेल को बेहतर बनाएगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव की उग्रता पर काबू रखना होगा. उनकी किसी बात को लेकर बहस न बढ़ाएं.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय आपसी दूरियां मिटाने वाला रहेगा. एकादश चंद्रमा आपके संवाद को और मजबूत करेगा. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब पार्टनर के साथ किसी विषय को लेकर थोड़ा मानसिक तनाव संभव है. ठंडे दिमाग से बात को संभालें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा आज आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहना होगा. छठे भाव का मंगल आपको साहसी और एक्टिव रखेगा, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण आपको डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी), पेट में जलन, एसिडिटी या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 9

Lucky Color: गहरा लाल और तांबे जैसा नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और अपनी राशि स्वामी मंगल की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की सेवा: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल अर्पित करें, और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आपके शत्रुओं और संकटों का नाश होगा.

जल और फलों का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय और ॐ हनुमते नमः का यथासंभव जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक उग्रता शांत होगी.

प्रदान की गई जानकारी और 27 मई 2026 के पंचांग व ग्रह गोचर (सूर्य-बुध वृषभ में छठे भाव में हैं, मंगल मेष में पंचम भाव में हैं, गुरु-शुक्र मिथुन में सप्तम भाव में हैं, शनि मीन में चौथे भाव में हैं और चंद्रमा आज शाम 19:00:36 तक कन्या राशि में आपके दशम भाव में गोचर करेंगे) के आधार पर धनु राशि का विस्तृत राशिफल:

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 27 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में नई जिम्मेदारियां संभालने और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ को साबित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके दशम (कर्म) भाव में गोचर हो रहा है, जो कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और काम के प्रति समर्पण का साफ संकेत है. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली अधीरता महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी काम के प्रति एकाग्रता को बढ़ाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपने कार्यस्थल पर सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय बहुत संयम रखना होगा. किसी भी प्रकार की दफ्तर की राजनीति या गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर असर पड़ सकता है.

शाम 19:00:36 तक दशम भाव का चंद्रमा आज आपको पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित और व्यावहारिक बनाएगा. आज आप हवाई दावों या दिखावे से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव (तुला राशि) में होने से मन प्रसन्न होगा और अचानक धन लाभ या मित्रों के सहयोग के रास्ते खुलेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, मैनेजमेंट, वकालत और बैंकिंग से जुड़े धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा. सप्तम भाव में बैठे गुरु-शुक्र की सीधी दृष्टि और दशम चंद्रमा मिलकर आपके करियर की रफ्तार को तेज करेंगे. हालांकि, व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े बदलावों से जुड़े कागजात पर बिना सोचे-समझे दस्तखत न करें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा लेकर आएगा. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज या कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहकों की अच्छी मांग देखने को मिलेगी. कोई नया व्यापारिक अनुबंध (contract) आज फाइनल हो सकता है, लेकिन व्यतीपात योग के कारण हर क्लॉज को दो बार पढ़ना जरूरी है. साझेदारी के कामों में आपसी तालमेल मजबूत रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या नए व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा और छठे भाव का सूर्य-बुध (बुधादित्य योग) यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी आय के स्रोतों में निरंतरता बनी रहेगी. यदि आपने पूर्व में कोई कर्ज या लोन लिया था, तो आज उसे चुकाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं. रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा भी आज वापस मिलने की संभावना है.

हालांकि, व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी को भी उधार या कर्ज देने से बचें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर या दफ्तर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) की मरम्मत या ठंडे खाद्य पदार्थों पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता और मधुरता बनी रहेगी, लेकिन व्यतीपात योग के कारण बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. सप्तम भाव के गुरु-शुक्र जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में समझदारी को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव की गर्मी पर काबू रखना होगा. जीवनसाथी इस झुलसती गर्मी में आपसे शांत व्यवहार और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद रखेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय सामान्य रहेगा. पंचम भाव में बैठे मंगल आपके भीतर पार्टनर के प्रति सुरक्षात्मक भाव बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी बात थोपने की आदत से बचें. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके आपसी संवाद में सुधार होगा और छोटी-मोटी नोकझोंक दूर होगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में भागदौड़ की वजह से मानसिक थकान (mental exhaustion) दे सकता है. वहीं छठे भाव का सूर्य-बुध पेट में गर्मी, एसिडिटी या माइग्रेन की शिकायत पैदा कर सकता है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सिर को ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 3, 9

Lucky Color: पीला और हल्का केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के कुप्रभावों से बचने और अपनी मानसिक शांति के लिए धनु राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

जल और मटके का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक उग्रता शांत होगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 27 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ दिलाने वाला और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके नवम (भाग्य) भाव में गोचर हो रहा है, जो आपके अटके हुए कामों को गति देगा और मानसिक संशय को दूर करेगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली सुस्ती या चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत रखेगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपने विचारों के उतार-चढ़ाव और किसी भी प्रकार के शॉर्टकट वाले निर्णयों से बचना होगा. जल्दबाजी में किया गया कोई भी नीतिगत समझौता बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है.

शाम 19:00:36 तक भाग्य भाव का चंद्रमा आज आपको बेहद व्यावहारिक और संस्कारी बनाएगा. आज आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे. पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई पुराना कानूनी या प्रशासनिक मामला सुलझ सकता है. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव (तुला राशि) में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, उच्च शिक्षा, रिसर्च, कानून, मैनेजमेंट और विदेश से जुड़े कामों में लगे मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का बुधादित्य योग मिलकर आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे. हालांकि, व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज दफ्तर में किसी भी नई और बड़ी नीतिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करते समय या कागजातों पर हस्ताक्षर करते समय कड़ा संयम और सावधानी बरतें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. यदि आप पेय पदार्थों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलिंग अप्लायंसेज या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, तो नौतपा की इस भीषण गर्मी के बावजूद आपके कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. व्यतीपात योग के कारण आज किसी भी नई व्यापारिक साझेदारी या बड़े समझौते की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. साझेदारी के पुराने कामों में पारदर्शिता बनाए रखें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. भाग्य भाव के चंद्रमा की कृपा से धन के नए स्रोत बनेंगे या किसी पुरानी डील से रुका हुआ कमीशन आज आपके खाते में आ सकता है. निवेश के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन व्यतीपात योग यह चेतावनी दे रहा है कि आज किसी भी तरह के रिस्की या सट्टेबाजी वाले बाजार में पैसा न लगाएं.

नौतपा की भयंकर गर्मी को देखते हुए आप घर को आरामदायक बनाने के लिए कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) की मरम्मत या नए उपकरणों पर धन खर्च कर सकते हैं. खर्चों की रफ्तार रहेगी, लेकिन आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता बनी रहेगी, लेकिन व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. जीवनसाथी आज हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा और आपको बेहतरीन भावनात्मक सहयोग देगा, बशर्ते आप उनके साथ बातचीत करते समय शांत रहें और पुराने मुद्दों को न उखाड़ें.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. नवम चंद्रमा आपके रिश्तों में मैच्योरिटी लाएगा. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर के साथ संवाद थोड़ा कम हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने के योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन चौथे भाव में बैठे मंगल और रोहिणी के सूर्य के प्रभाव से आपको सीने में जलन, एसिडिटी, माइग्रेन या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सिर को सूती कपड़े से ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 8

Lucky Color: गहरा नीला और मलाईदार सफेद (Creamy White)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अपनी मानसिक शांति के लिए मकर राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल अर्पित करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

जल और मटके का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 27 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, धैर्य बनाए रखने और अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, जो अचानक आने वाली मानसिक उलझनों और कार्यों में अप्रत्याशित रुकावटों का संकेत देता है. इसके साथ ही, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट और शारीरिक थकावट बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और शांत रहने की सलाह देता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको किसी भी नए काम की शुरुआत, बड़ा निर्णय या वित्तीय निवेश करने से पूरी तरह बचना होगा. परिस्थितियों को भांपकर शांत रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

शाम 19:00:36 तक अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपको गहरे चिंतन और गूढ़ विषयों की प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगा. आज आपको हवाई दावों या जल्दबाजी के निर्णयों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. शाम के बाद जब चंद्रमा आपके नवम भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे, तब जाकर मानसिक तनाव कम होगा और भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, गुप्त सेवाओं, कानून और मैनेजमेंट से जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. पांचवें भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ पेंडिंग काम या अचानक आई तकनीकी खराबी आपकी व्यस्तता बढ़ा सकती है. व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बेहद विनम्र रखें, दफ्तर की किसी भी राजनीति का हिस्सा बनने से बचें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. यदि आपका काम इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च या पैतृक संपत्ति से जुड़ा है, तो आज कोई दूरगामी लाभ देने वाला विचार आ सकता है. हालांकि, फील्ड वर्क या खुदरा बाजार से जुड़े लोगों को नौतपा की भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की कमी और काम में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. आज व्यतीपात योग के कारण किसी भी नए व्यापारिक सौदे, साझेदारी या बड़े निवेश पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेनदेन या नया अनुबंध करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए नियमित कार्यों के निपटारे के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा और दूसरे भाव में बैठे शनि देव यह संकेत दे रहे हैं कि आज अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ सकता है.

भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या घर की गाड़ियों/कूलिंग अप्लायंसेज की अचानक मरम्मत पर धन खर्च हो सकता है. व्यतीपात योग यह कड़ी चेतावनी दे रहा है कि आज शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार के रिस्की शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की आशंका है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता, समझदारी और आपसी संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात या घरेलू मुद्दे को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है. झुलसती गर्मी में बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को संभालना बेहतर होगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पार्टनर की किसी बात को दिल से लगाने के बजाय उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा नौवें भाव में प्रवेश करेंगे, तब रिश्तों में आ रहा तनाव दूर होगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा अचानक शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक थकान (mental exhaustion), अनिद्रा, पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या दे सकता है. वहीं चौथे भाव का सूर्य-बुध ब्लड प्रेशर के उतार-चढ़ाव या घबराहट की ओर इशारा कर रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर को ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नींबू पानी, ओआरएस (ORS) या पुदीने का शरबत लगातार लेते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 8

Lucky Color: गहरा नीला और हल्का आसमानी (सफेद के कॉम्बिनेशन के साथ)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और अपनी मानसिक शांति के लिए कुंभ राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की आराधना: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे अष्टम चंद्रमा के दोष और मानसिक कष्ट दूर होंगे.

जल और फलों का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 27 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में संतुलन बनाने, व्यावहारिक होकर फैसले लेने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे शनि देव आपको गंभीर और अनुशासित रहने की प्रेरणा दे रहे हैं. वहीं, चंद्रमा का आज शाम तक कन्या राशि यानी आपके सप्तम (साझेदारी व वैवाहिक) भाव में गोचर हो रहा है, जो संबंधों में आपकी सक्रियता बढ़ाएगा. हालांकि, नौतपा का तीसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में थोड़ा सा आलस्य या थकान महसूस हो सकती है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 06:24:19 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और व्यतीपात योग का प्रभाव रहेगा. व्यतीपात योग यह संकेत देता है कि आज आपको अपनी बातचीत और डीलिंग्स के दौरान कड़ा संयम रखना होगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु इस समय चौथे भाव में हैं, लेकिन व्यतीपात योग के कारण आज किसी भी करीबी सहयोगी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अहंकार को बीच में न आने दें.

शाम 19:00:36 तक सप्तम भाव का चंद्रमा आज आपको हवाई कल्पनाओं से दूर रखकर पूरी तरह से व्यावहारिक धरातल पर लाएगा. आज आप अपने पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट्स या करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर जरूरी कामों को निपटाने में सफल रहेंगे. शाम के बाद चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव (तुला राशि) में होने से मन थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकता है और अचानक कुछ अनचाहे काम सामने आ सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, जनसंपर्क (Public Dealing), मीडिया, मैनेजमेंट, वकालत और कला के क्षेत्र से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा. चौथे भाव में बैठे गुरु-शुक्र और सप्तम चंद्रमा मिलकर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत रखेंगे. हालांकि, व्यतीपात योग के प्रभाव के कारण आज दफ्तर में किसी भी नई और बड़ी नीतिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करते समय या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय कड़ा संयम और सावधानी बरतें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायी रहेगा. साझेदारी (partnership) में चल रहे कामों में पारदर्शिता बनाए रखें. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहकों की मांग बनी रहेगी. व्यतीपात योग के कारण आज किसी भी नई व्यापारिक साझेदारी या बड़े समझौते की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. दूसरे भाव का मंगल आपकी वाणी को आक्रामक बना सकता है, इसलिए पार्टनर्स के साथ बातचीत करते समय लहजा बेहद नरम रखें.

राहुकाल: दोपहर 12:18:19 PM से 14:01:38 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने या नया निवेश करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है. इसलिए महत्वपूर्ण कमर्शियल फैसलों के लिए राहुकाल को छोड़कर अन्य शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहने वाला है. दूसरे भाव में बैठे मंगल देव और तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपकी वित्तीय स्थिति को सहारा देंगे. फंसा हुआ पैसा या किसी पुरानी डील से मिलने वाला मुनाफा आज आपके खाते में आ सकता है.

हालांकि, व्यतीपात योग यह कड़ी चेतावनी दे रहा है कि आज निवेश के मामलों में कोई बड़ा जोखिम न लें. शॉर्ट-टर्म रिस्की मार्केट से आज दूरी बनाकर रखें. नौतपा की भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) को अपग्रेड करने, इनवर्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी. व्यतीपात योग के प्रभाव से बातचीत के दौरान गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता और आपसी सम्मान को बढ़ाएगा, बशर्ते आप उनके साथ बातचीत करते समय शांत रहें और अपनी बात थोपने की कोशिश न करें. आपका पार्टनर आज आपको बेहतरीन व्यावहारिक सहयोग देगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज शाम तक का समय आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद आप एक-दूसरे के लिए समय निकाल लेंगे. शाम 7 बजे के बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में प्रवेश करेंगे, तब पार्टनर के साथ किसी विषय को लेकर थोड़ा मानसिक तनाव संभव है. ठंडे दिमाग से बात को संभालें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के तीसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. आपकी ही राशि में बैठे शनि देव आपको शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं. वहीं रोहिणी का सूर्य त्वचा में एलर्जी, डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) या पेट में गर्मी (acidity) बढ़ा सकता है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर को ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 3

Lucky Color: पीला और हल्का गुलाबी (सफेद के कॉम्बिनेशन के साथ)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज व्यतीपात योग के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अपनी मानसिक शांति के लिए मीन राशि के जातक निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे दूसरे भाव के मंगल की उग्रता दूर होगी.

जल और मटके का दान: नौतपा की इस भीषण तपिश को देखते हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक अशांति दूर होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

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