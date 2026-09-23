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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 23 September 2026: आज रात 9:58 बजे बदलेगी चंद्रमा की राशि, इन लोगों के लिए खुल सकता है लाभ का रास्ता

Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: आज रात 9:58 बजे बदलेगी चंद्रमा की राशि, इन लोगों के लिए खुल सकता है लाभ का रास्ता

Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: वामन जयंती और चंद्रमा के राशि परिवर्तन का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा? जानें करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Sep 2026 06:25 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: आज बुधवार को चंद्रमा रात 9:58 बजे तक मकर राशि में रहेंगे और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा के इस बदलाव से कुछ राशियों के लिए दिन का पहला हिस्सा कामकाज के लिहाज से बेहतर रहेगा, जबकि कुछ लोगों को रात के बाद धन, करियर और रिश्तों में राहत मिल सकती है.

आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, वामन जयंती, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सुकर्मा व धृति योग का भी प्रभाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति और दैनिक पंचांग के आधार पर जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के मामले में दिन कैसा रह सकता है. साथ ही पढ़ें आज का लकी कलर, लकी नंबर और सरल ज्योतिषीय उपाय.

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मेष राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए काम में तेजी लाने और शाम ढलते-ढलते अपनी मेहनत का सीधा फायदा देखने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. आज के दिन का खास धार्मिक महत्व है क्योंकि कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा, साथ ही आज भगवान श्रीहरि के अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) भी मनाई जाएगी. ग्रहों के गोचर को देखें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके दसवें भाव (करियर और आजीविका) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके ग्यारहवें भाव (लाभ और इनकम) में चले जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और फिर रात 10:52 तक बालव करण रहेगा. दिनभर कर्म भाव में चंद्रमा और सुकर्मा योग की मौजूदगी आपके वर्कफ्लो को काफी स्मूथ बनाए रखेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
ऑफिस में आज आप अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को निपटाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में रहेंगे. दसवें भाव के चंद्रमा और सुकर्मा योग की वजह से सीनियर मैनेजमेंट आपके काम के तरीके और डेडिकेशन की तारीफ करेगा. छठे भाव में सूर्य-बुध की मौजूदगी आपको किसी भी प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन में आगे रखेगी. दोपहर के समय किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी हो, तो अपने फैक्ट्स मजबूत रखें; बॉस आपकी बात पर मुहर लगा सकते हैं. पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट, आईटी मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने वेंडर्स के साथ तालमेल सुधारने और रात 09:58 के बाद किसी बड़े कमर्शियल ऑर्डर को फाइनल करने के अच्छे चांस बनाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन धीरे-धीरे मजबूती की तरफ बढ़ेगा. दिन के पहले हिस्से में नियमित बिजनेस ट्रांजैक्शंस से लिक्विडिटी बनी रहेगी, वहीं रात को चंद्रमा के लाभ भाव में जाते ही रुका हुआ पेमेंट या कोई पुराना इंसेंटिव मिलने की उम्मीद जागेगी. वामन जयंती और एकादशी पारण के चलते सुबह दान-पुण्य या पूजा-पाठ में थोड़ा सात्विक खर्च हो सकता है. आज बुधवार के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है (यह नियम पंचांग में मान्य रहता है). यदि कोई जरूरी खरीदारी या बैंकिंग काम निपटाना हो, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच का गुलिक काल उपयोगी रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ा कर्ज देने या ऑनलाइन अनजान लिंक पर पैसे ट्रांसफर करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज एकादशी के पारण और वामन द्वादशी की वजह से सुबह से ही एक शांत और पॉजिटिव माहौल रहेगा. पिता या परिवार के किसी सीनियर मेंबर के साथ बातचीत करने से भविष्य की किसी योजना पर अच्छी सहमति बनेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का रवैया बहुत सपोर्टिव रहेगा; वे घर के दायित्वों को बहुत समझदारी से संभालेंगे जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा. लव लाइफ में अगर काम के सिलसिले में मिलने का समय न मिले, तो शाम को एक छोटी सी फोन कॉल या वीडियो कॉल से दिनभर की दूरी मिट जाएगी; बातचीत में खुलापन रिश्ते को और मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के फ्रंट पर आज एनर्जी लेवल काफी अच्छा बना रहेगा और आप खुद को काफी एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर ज्यादा भागदौड़ करने या लगातार बैठे रहने से शाम ढलते-ढलते घुटनों या पिंडलियों में हल्का भारीपन आ सकता है. अगर आपने कल व्रत रखा था, तो पारण के बाद एकदम से बहुत ज्यादा भारी या तला-भुना खाना खाने से बचें; सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग आपके मानसिक तनाव को कम रखेगा. रात को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पिएं और समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में किसी गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दही या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला
लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए अटके हुए कामों को पूरा करने, भाग्य का साथ मिलने और शाम के बाद अपने करियर में नई दिशा पकड़ने का शानदार अवसर लेकर आया है. धार्मिक दृष्टि से देखें तो आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह किया जाएगा, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) भी मनाई जाएगी. ग्रहों के गोचर की बात करें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके नौवें भाव (भाग्य, उच्च शिक्षा और धर्म का घर) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके दसवें भाव (करियर और कर्म स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और फिर रात 10:52 तक बालव करण रहेगा. भाग्य स्थान में चंद्रमा और सुकर्मा योग का संयोग आपके सोचे हुए फैसलों को सही मुकाम तक पहुंचाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ और दूर की सोच बड़ी सफलता दिला सकती है. नौवें भाव के चंद्रमा और पांचवें भाव में बैठे बुध-सूर्य की युति के कारण आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स बहुत शार्प रहेंगी. ऑफिस में सीनियर्स आपके विजन और नए आइडियाज का पूरा सपोर्ट करेंगे. कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, हायर एजुकेशन, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और लीगल एडवाइजरी से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों के लिए दिन के पहले हिस्से में दूर के शहरों या ऑनलाइन संपर्कों से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा; वहीं रात 09:58 के बाद जब चंद्रमा दसवें भाव में जाएंगे, तो किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप की रूपरेखा फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन राहत और स्थिरता लेकर आएगा. भाग्य भाव के चंद्रमा की वजह से किसी पुराने सौदे या अटके हुए काम से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. वामन जयंती और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय धार्मिक अनुष्ठान, फलाहार या परोपकारी कार्यों में थोड़ा बजट खर्च होगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या पैसों का लेनदेन करना हो, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी को भी उधार देने या बिना जांचे किसी नई इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज वामन द्वादशी के कारण सुबह से ही बहुत सुकून भरा और पॉजिटिव माहौल रहेगा. पिता या परिवार के किसी अनुभवी बड़े से बातचीत करने से मन का कोई पुराना संशय पूरी तरह दूर हो जाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा; वे आपके विचारों को समझेंगे और घरेलू फैसलों में आपका पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग शेयर करने का यह बेहतरीन समय है; आपकी समझदारी और लॉयल्टी रिश्ते में नया आकर्षण और भरोसा पैदा करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
तबीयत के लिहाज से आज आप खुद को काफी रिलैक्स, हल्का और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पिछले कुछ दिनों की थकान आज काफी हद तक छंट जाएगी. हालांकि, दिनभर में ज्यादा चलने-फिरने से जांघों या पैरों के ऊपरी हिस्से में हल्की थकान हो सकती है. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन ही लें; ज्यादा ऑयली या भारी खाने से बचें. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से आपका मूड काफी फ्रेश बना रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में किसी गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर होगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को दही, चावल या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का क्रीम
लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिन के पहले हिस्से में थोड़ा संभलकर काम करने और शाम ढलते ही राहत की सांस लेने का संकेत दे रहा है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) भी मनाई जाएगी. ग्रहों के गोचर को समझें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके आठवें भाव (गुप्त बातें, रिसर्च और रुकावटों का स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके नौवें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का असर दिखेगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. दिन का ज्यादातर समय बैक-एंड पर काम संभालने का रहेगा, वहीं रात के बाद भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमता दिखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
ऑफिस में दिनभर अपने रूटीन काम पर नजर टिकाए रखना और किसी भी दफ्तर की राजनीति से खुद को अलग रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा. आठवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी काम को पूरा करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए अपने टास्क की डेडलाइन को पहले से मैनेज करके चलें. हालांकि, शाम 04:27 तक सुकर्मा योग और चौथे भाव में बुध-सूर्य की मौजूदगी आपकी डेटा एनालिसिस और रिसर्च वर्क को बहुत मजबूत रखेगी. कोडिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन और बैक-ऑफिस ऑपरेशंस से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन गहराई से काम निपटाने वाला रहेगा. ट्रेडर्स और बिजनेस क्लास के लोग दिन में किसी भी नए और अनजान एग्रीमेंट पर जल्दबाजी में साइन न करें; रात 09:58 के बाद जब चंद्रमा नौवें भाव में जाएंगे, तब नई डील्स पर बात आगे बढ़ाना ज्यादा सेफ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज फिजूलखर्ची पर थोड़ा लगाम लगाने की दरकार रहेगी. दिन के समय गाड़ी के रखरखाव, घरेलू गैजेट्स या किसी पुरानी देनदारी पर अचानक जेब ढीली हो सकती है. राहत की बात यह है कि वामन द्वादशी और पारण के मौके पर दान-पुण्य में खर्च होने वाला धन मन को संतुष्टि देगा. आज बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम या जरूरी पेमेंट प्रोसेस करना हो, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच गुलिक काल का समय चुनना सबसे बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने या रिस्की ट्रेडिंग में पैसा फंसाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज शांत और धैर्यपूर्ण रवैया अपनाना ही बेहतर रहेगा. दिनभर के मानसिक दबाव को परिजनों पर न उतारें; सबकी बात ध्यान से सुनने से माहौल हल्का रहेगा. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर बातचीत हो सकती है, जिसमें संयम रखना ठीक रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक उलझन से निकालने में बड़ी मदद करेगा; उनकी राय को अनदेखा न करें. लव लाइफ में पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें; शाम ढलने के बाद आपस में खुलकर बातचीत करने से मन का सारा संशय दूर हो जाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के फ्रंट पर आज पेट के निचले हिस्से में भारीपन, गैस या कमर में हल्का खिंचाव परेशान कर सकता है. खान-पान में ज्यादा मिर्च-मसालेदार और बाहर की चीजों से परहेज करें. अगर आपने कल व्रत रखा था, तो पारण के बाद एकदम से भारी खाना न खाएं; सादा, सुपाच्य भोजन और गुनगुना पानी लेते रहें. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से मानसिक तनाव में कमी आएगी. रात को सोने से पहले फोन स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि दिमाग शांत रहे और नींद अच्छी आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समय कोई नया रिस्की काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के वामन रूप का स्मरण करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: हल्का हरा और समुद्री नीला
लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिनभर पार्टनरशिप, डीलिंग्स और टीमवर्क पर फोकस रखने और देर रात के बाद थोड़ा रिलैक्स होने का संकेत दे रहा है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जाएगा. ग्रहों के गोचर को देखें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य और पब्लिक डील्स) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके आठवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा और सुकर्मा योग का साथ आपके जनसंपर्क और बातचीत को बहुत आसान और असरदार बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज का ज्यादातर समय क्लाइंट मीटिंग्स, कलीग्स के साथ को-ऑर्डिनेशन और पेंडिंग डील्स को आगे बढ़ाने में बीतेगा. सातवें भाव के चंद्रमा और तीसरे भाव में बैठे सूर्य-बुध के तालमेल से आपकी बातचीत का लहजा बहुत इम्प्रेसिव रहेगा, जिससे क्लाइंट्स आपकी शर्तों से सहमत दिखेंगे. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से टीमवर्क में कोई रुकावट नहीं आएगी. पीआर, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, आर्किटेक्चर और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर का समय ठोस नतीजे लाएगा. कारोबारी वर्ग आज दिन के समय ही नए सप्लायर्स या पार्टनर्स के साथ जरूरी समझौते पूरे कर लें; रात 09:58 के बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में जाएंगे, तो कोई भी बड़ा नया कमिटमेंट करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन नियमित बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पार्टनरशिप से संतोषजनक आवक बनाए रखेगा. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, दान या घर के सात्विक सामान पर थोड़ा बजट खर्च हो सकता है. आज बुधवार के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या पैसों का लेनदेन फाइनल करना हो, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच गुलिक काल का समय सबसे मुफीद रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी अनजान कॉल पर भरोसा करके ऑनलाइन पेमेंट करने या रिस्की शॉर्टकट में पैसे लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी शांत, सौम्य और आत्मीय रहेगा. सातवें भाव के चंद्रमा के असर से दांपत्य जीवन में पुरानी किसी बात की गलतफहमी दूर होगी और जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत खूबसूरत रहेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय पर भविष्य की किसी योजना पर अच्छी चर्चा हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं. लव लाइफ में अपने पार्टनर की बातों को पूरा सम्मान दें; साथ में बिताया गया थोड़ा सा वक्त भी रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती भर देगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के मोर्चे पर आज एनर्जी लेवल काफी अच्छा बना रहेगा और आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर लगातार बात करने या ज्यादा भागदौड़ की वजह से शाम ढलते-ढलते गले में हल्का सूखापन या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. अगर आपने कल व्रत रखा था, तो पारण के बाद एकदम से भारी या तला-भुना खाना खाने से बचें; सादा, सुपाच्य भोजन और गुनगुना पानी लेते रहें. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग की वजह से मानसिक शांति बनी रहेगी. रात को समय पर सोने की कोशिश करें ताकि दिमाग पूरी तरह फ्रेश रहे.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को चावल, दही या मौसमी फल दान करना विशेष शुभ रहेगा.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए ऑफिस के पेंडिंग काम पूरे करने, विरोधियों की चालों को बेअसर करने और देर शाम के बाद पार्टनरशिप व पब्लिक रिलेशंस को मजबूत करने का मौका लेकर आया है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जाएगा. ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और सेवा स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके सातवें भाव (साझेदारी और दांपत्य) में संचरण शुरू कर देंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. छठे घर के चंद्रमा और सुकर्मा योग का साथ आपको दिनभर एक्टिव रखेगा और हर तरह की चुनौतियों से पार पाने की ताकत देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी वर्किंग स्पीड और त्वरित निर्णय लेने का अंदाज कलीग्स और सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा. छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति कठिन टास्क और पेंडिंग फाइल्स को समय पर निपटाने में काफी मददगार साबित होगी. दूसरे भाव में बैठे सूर्य और बुध आपकी बातचीत को वजनदार बनाए रखेंगे, जिससे किसी भी मीटिंग या डिस्कशन में आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा गतिरोध नहीं आएगा. बैंकिंग, कानून, सरकारी टेंडर्स, मेडिकल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष परिणामदायी रहेगा. व्यापारी वर्ग आज अपने पुराने बकाए की वसूली पर जोर दें; बाजार में फंसा हुआ पेमेंट मिलने के अच्छे आसार हैं. रात 09:58 के बाद किसी नए पार्टनर या वेंडर के साथ डील आगे बढ़ाने की रूपरेखा बन सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन बजट को सही रखने और पुराने बिल निपटाने का रहेगा. छठे भाव के चंद्रमा की वजह से मेंटेनेंस, दवाओं या किसी रूटीन सर्विस पर थोड़ा बजट खर्च हो सकता है. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, सात्विक फलाहार या परोपकारी कार्यों में किया गया खर्च मन को शांति देगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. यदि कोई बैंक से जुड़ा काम पूरा करना हो या पेपर्स सबमिट करने हों, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या रिस्की शॉर्टकट से बचने की पूरी जरूरत है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज वामन द्वादशी और पारण के चलते सुबह से ही एक शांत और अनुशासित माहौल बना रहेगा. दिनभर के काम के बाद शाम को परिजनों के साथ बैठकर चाय पर बातचीत करने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. ननिहाल या मामा पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर या संदेश मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय को पूरा महत्व दें; उनकी व्यावहारिक सलाह किसी घरेलू मुश्किल को हल करने में काफी काम आएगी. लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बातचीत में मिठास बनाए रखें; एक-दूसरे को समय देने से आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के फ्रंट पर आज खान-पान और हाजमे का खास ख्याल रखना होगा. ज्यादा तली-भुनी या भारी चीजों से परहेज करें, क्योंकि इससे एसिडिटी या सीने में भारीपन की शिकायत हो सकती है. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि शरीर में नमी बनी रहे. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के असर से मानसिक तनाव काफी कम रहेगा. रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि अगली सुबह पूरी ताजगी बनी रहे.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में किसी गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्यनारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के वामन अवतार का स्मरण करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या मूंग दाल का दान करना विशेष शुभ रहेगा.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा पीला
लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए बौद्धिक क्षमता को निखारने, क्रिएटिव प्लानिंग को आगे बढ़ाने और रात के बाद अपने पेंडिंग रूटीन काम को गति देने का बेहतरीन अवसर लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान और क्रिएटिविटी का घर) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. पांचवें भाव के चंद्रमा और सुकर्मा योग का साथ आपकी सोचने-समझने और सटीक फैसले लेने की क्षमता को काफी मजबूत रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
ऑफिस में आज आपकी लॉजिकल सोच और समस्याओं को बारीकी से सुलझाने का अंदाज कलीग्स और सीनियर्स दोनों को काफी प्रभावित करेगा. पांचवें भाव के चंद्रमा की वजह से मुश्किल डेटा, कोडिंग, प्रेजेंटेशन या किसी प्रोजेक्ट की रूपरेखा आप बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे. आपकी ही राशि में बैठे बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपकी तार्किक क्षमता और प्रेजेंटेशन को धार देगा, जिससे मीटिंग्स में आपकी बात को सराहा जाएगा. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग रहने से किसी भी बड़े टास्क में कोई अड़चन नहीं आएगी. आईटी, एनालिटिक्स, पब्लिशिंग, शेयर एडवाइजरी, कंटेंट राइटिंग और एकेडमिक्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन नतीजे देगा. व्यापारी वर्ग आज अपने प्रोडक्ट्स के नए कैंपेन या क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजने पर फोकस करें; रात 09:58 के बाद किसी पेंडिंग काम की डिलीवरी को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और पूर्व में किए गए समझदारी भरे फैसलों से लाभ उठाने का है. पांचवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अतिरिक्त आय या किसी प्रोजेक्ट से इंसेंटिव मिलने के योग बनेंगे. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, सात्विक दान या संतान की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री पर थोड़ा बजट खर्च हो सकता है. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हों, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी तरह के ऑनलाइन लॉटरी या जल्दबाजी वाले सट्टेबाजी के चक्कर से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज वामन द्वादशी और पारण के चलते सुबह से ही एक शांत और सुखद माहौल बना रहेगा. पांचवें भाव का असर संतान पक्ष की तरफ से किसी अच्छी खबर या उनकी किसी पढ़ाई से जुड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकता है. परिजनों के साथ बैठकर घर के भविष्य के किसी जरूरी प्लान पर चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत स्मूथ रहेगा; दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को समझदारी से बांटेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर की भावनाओं का पूरा ख्याल रखें; एक छोटी सी प्यार भरी बातचीत रिश्ते में नया भरोसा और ताजगी भर देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. मन में पॉजिटिविटी रहने से काम का ज्यादा लोड महसूस नहीं होगा. हालांकि, दिनभर कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार नजरें टिकाए रखने से दोपहर ढलने पर आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा, सुपाच्य और रेशेदार भोजन ही लें ताकि पाचन तंत्र सही रहे. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के असर से मानसिक तनाव काफी कम रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: पन्ना हरा और पिस्ता
लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिन के पहले हिस्से में घर-परिवार और मेंटेनेंस से जुड़े काम निपटाने और रात ढलते ही अपनी बौद्धिक व रचनात्मक क्षमता को चमकाने का संकेत दे रहा है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके चौथे भाव (सुख, घर-परिवार, माता और मानसिक शांति का घर) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके पांचवें भाव (बुद्धि, क्रिएटिविटी और संतान का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. चौथे घर के चंद्रमा और सुकर्मा योग का संयोग आपके घरेलू वातावरण को काफी शांत और सुकून भरा बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज का दिन अपने इंटरनल सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी सुधारने पर केंद्रित रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा की वजह से आपका फोकस काम की बारीकियों पर ज्यादा रहेगा. बारहवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति विदेशी प्रोजेक्ट्स, रिमोट वर्क या ऑनलाइन संस्थाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते आसान बनाएगी. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से टीम के साथ तालमेल बहुत स्मूथ बना रहेगा. रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन स्थिर और अच्छे नतीजे लाएगा. कारोबारी वर्ग आज दिन में अपनी इन्वेंट्री और डिलीवरी लाइन को ठीक करने पर जोर दें; रात 09:58 के बाद जब चंद्रमा पांचवें भाव में जाएंगे, तो नए क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज पर काम शुरू करना फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज बजट को संतुलित रखने और घरेलू जरूरतों पर समझदारी से खर्च करने का दिन है. चौथे भाव के चंद्रमा के असर से घर के रखरखाव, वाहन की सर्विसिंग या माताजी की सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह पूजा-पाठ या सामाजिक दान में खर्च होने वाला धन मन को संतोष देगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर्स फाइनल करने हों, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने या बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी शांत, सौम्य और आत्मीय रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से माताजी का स्नेह और आशीर्वाद आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा. वामन द्वादशी के अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का बर्ताव बहुत सपोर्टिव रहेगा; वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में आपका पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत में ठहराव रहेगा; काम की व्यस्तता के बावजूद शाम को फोन पर एक प्यार भरी बातचीत आपसी रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती भरेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के लिहाज से आज छाती, कफ या बदलते मौसम के असर से गले में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. ठंडा पानी या बहुत चिकनाई वाला खाना खाने से परहेज करें और गुनगुने पानी का इस्तेमाल जारी रखें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें ताकि पाचन तंत्र ठीक रहे. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से मानसिक ताजगी बनी रहेगी. रात को हल्का खाना खाएं और सोने से पहले कुछ देर ध्यान लगाएं ताकि अच्छी नींद आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दही, फल या सफेद मिष्ठान्न दान करें.

लकी कलर: सफेद और हल्का सिल्वर
लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिनभर हिम्मत, पराक्रम और नेटवर्किंग के दम पर आगे बढ़ने और रात ढलते ही घरेलू सुकून पाने का शानदार संकेत दे रहा है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52 बजे तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह गोचर पर नजर डालें तो चंद्रमा रात 09:58 बजे तक मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव (साहस, पराक्रम, छोटे भाई-बहन और कम्युनिकेशन) में रहेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके चौथे भाव (सुख, घर-परिवार और माता का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:10 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. शाम 04:27 बजे तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23 तक बव और रात 10:52 तक बालव रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा और सुकर्मा योग का साथ आपकी बातचीत और कॉन्टैक्ट्स को काफी असरदार बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
ऑफिस में आज आपकी फुर्ती और त्वरित फैसले लेने की क्षमता से रुके हुए प्रोजेक्ट्स में अच्छी स्पीड आएगी. तीसरे भाव के चंद्रमा की वजह से नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने, प्रेजेंटेशन देने और ईमेल या कॉल्स के जरिए पेंडिंग बातें फाइनल करने में बढ़िया सफलता मिलेगी. ग्यारहवें भाव में बैठे सूर्य और बुध की युति आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स और सीनियर्स से पूरा तालमेल बनाए रखेगी. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से टीम के साथ काम निपटाने में कोई रुकावट नहीं आएगी. मीडिया, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी नेटवर्किंग, राइटिंग, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा. व्यापारी वर्ग आज डिजिटल टूल्स और संपर्कों का सही इस्तेमाल करें; पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने पर कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, वहीं रात 09:58 के बाद वर्कप्लेस को थोड़ा रिलैक्स छोड़ घर की ओर रुख करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज आपकी अपनी एक्टिविटी और नए संपर्कों के जरिए कमाई के अच्छे रास्ते बनेंगे. तीसरे भाव के चंद्रमा और ग्यारहवें सूर्य-बुध के असर से किसी पुराने काम का इंसेंटिव, कमीशन या रुका हुआ पेमेंट हाथ आ सकता है. वामन जयंती और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, दान या किसी परोपकारी काम में थोड़ा-बहुत खर्च खुशी से होगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई बैंक से जुड़ा काम निपटाना हो या नया एग्रीमेंट साइन करना हो, तो सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 के बीच गुलिक काल का समय सबसे मुफीद रहेगा. दोपहर 12:13 से दोपहर 01:44 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन पेमेंट करने या रिस्की शॉर्टकट से बचने की पूरी जरूरत है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी खुशनुमा और जीवंत रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत होगी; वे आपकी किसी उलझन को सुलझाने में मददगार बनेंगे. वामन द्वादशी के अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या धार्मिक चर्चा का माहौल बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत सहज और दोस्ताना रहेगा; दोनों मिलकर दिनभर की भागदौड़ को हल्का कर लेंगे. रात 09:58 के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे, तो घर का माहौल और ज्यादा सुकून भरा लगेगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें; अपनी प्लानिंग उनके साथ शेयर करने से रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीला और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. मन में उमंग रहने से काम का बोझ ज्यादा नहीं लगेगा. हालांकि, दिनभर फोन पर ज्यादा समय बिताने, टाइपिंग करने या ज्यादा भागदौड़ की वजह से शाम होते-होते कंधों, गर्दन या बाजुओं में हल्की जकड़न हो सकती है. काम के बीच थोड़ा ब्रेक लें और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें. शाम 04:27 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13 से 01:44 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन संयोग होने से सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को फल, मूंग दाल या सात्विक भोजन दान करें.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून
लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए संचित धन की सुरक्षा करने, परिवार में सामंजस्य बैठाने और देर रात के बाद अपनी संवाद क्षमता व पराक्रम को नई धार देने का अवसर लेकर आया है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52:10 तक प्रभावी रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान श्रीहरि के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रहों के गोचर की बात करें तो चंद्रमा रात 09:57:38 तक मकर राशि यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब भाव) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके तीसरे भाव (साहस, पराक्रम और भाई-बहन) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:09:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. शाम 04:26:56 तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, जिसके बाद धृति योग सक्रिय हो जाएगा. करण में सुबह 10:23:21 तक बव और फिर रात 10:52:10 तक बालव रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा और सुकर्मा योग का संयोग आपकी वाणी में सौम्यता लाएगा और आर्थिक फैसलों में संतुलन बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के क्षेत्र में आज आपकी स्पष्ट बातचीत और सलीकेदार व्यवहार सहकर्मियों और अधिकारियों को बहुत प्रभावित करेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा और दसवें भाव में सूर्य-बुध की मजबूत उपस्थिति की वजह से सीनियर्स आपकी सलाह और फाइनेंशियल इनपुट्स को प्राथमिकता देंगे. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग का प्रभाव आपके कामकाजी माहौल को सुगम और तनावमुक्त रखेगा. बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, टीचिंग, कंसल्टेंसी और फूड इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष प्रगति देने वाला रहेगा. कारोबारी वर्ग आज अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ बिलिंग और पेमेंट्स का हिसाब-किताब क्लियर रखें; दिन में रिटेल ऑपरेशंस बहुत स्मूथ चलेंगे और रात 09:57 के बाद नए संपर्कों या मार्केटिंग कैंपेन पर विचार शुरू किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन बैंक बैलेंस को मजबूत करने और संचित पूंजी को बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा की कृपा से किसी पुराने निवेश या अटके हुए पेमेंट से धन की आवक संभव है. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, सात्विक फलाहार या खानदान से जुड़ी किसी जरूरत पर थोड़ा पैसा खुशी से खर्च हो सकता है. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई जरूरी बैंकिंग काम निपटाना हो या सेविंग्स से जुड़े दस्तावेज तैयार करने हों, तो सुबह 10:42:30 से दोपहर 12:13:27 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे उपयुक्त समय रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या रिस्की शॉर्टकट से बचने की पूरी जरूरत है.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-कुटुंब में आज का माहौल काफी शांत, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर किसी घरेलू मसले पर सकारात्मक सहमति बनेगी. वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय मधुरता बनाए रखें; वे घर की व्यवस्था और जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. रात 09:57 के बाद भाई-बहनों से कोई सुखद बातचीत या समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में पार्टनर से कोई बात न छिपाएं; मन की बात खुलकर साझा करने से आपसी विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के मोर्चे पर आज मुख, दांतों या गले की संवेदनशीलता पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा. ज्यादा गर्म या बहुत तीखे खान-पान से बचें ताकि मुंह में छाले या गले में खराश न हो. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से मानसिक ताजगी और हल्कापन बना रहेगा. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोने की आदत डालें ताकि अनिद्रा की शिकायत न हो.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा जोखिम न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक अन्न भेंट करें.

लकी कलर: पीला और केसरिया
लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरकर अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और रात ढलते ही आर्थिक व पारिवारिक मामलों में मजबूती हासिल करने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52:10 तक रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान श्रीहरि के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह गोचर पर नजर डालें तो चंद्रमा रात 09:57:38 तक आपकी ही राशि (लग्न भाव - मकर राशि) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और संचित पूंजी का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:09:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. शाम 04:26:56 तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग एक्टिव होगा. करण में सुबह 10:23:21 तक बव और रात 10:52:10 तक बालव रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा और सुकर्मा योग का प्रभाव आपको दिनभर काफी फोकस्ड, गंभीर और एक्टिव बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज आपकी लीडरशिप और स्वयं आगे बढ़कर फैसले लेने की शैली अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों को प्रभावित करेगी. अपनी ही राशि में चंद्रमा की उपस्थिति से आप दिनभर हर काम पर सीधा नियंत्रण महसूस करेंगे. नौवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति उच्च अधिकारियों, दूरस्थ संपर्कों और लीगल मैटर्स में आपके पक्ष को मजबूत रखेगी. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा गतिरोध नहीं आएगा. मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, पॉलिसी मेकिंग, रियल एस्टेट और सरकारी कांट्रैक्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहतरीन नतीजे देगा. व्यापारी वर्ग दिन के समय क्लाइंट्स से सीधे संवाद पर जोर दें; रात 09:57:38 के बाद जब चंद्रमा धन भाव में जाएंगे, तो कोई पेंडिंग पेमेंट क्लियर होने या नई व्यावसायिक डील से धन लाभ की बात फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन धीरे-धीरे मजबूती की ओर बढ़ेगा. दिनभर आपकी बनाई योजनाएं काम करेंगी और रात के समय चंद्रमा के दूसरे भाव में जाते ही बैंक बैलेंस में सुधार या आर्थिक राहत के स्पष्ट संकेत मिलेंगे. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, सात्विक फलाहार या किसी सामाजिक मदद पर थोड़ा-बहुत खर्च खुशी से होगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई जरूरी बैंकिंग काम निपटाना हो या नया इनवेस्टमेंट फाइनल करना हो, तो सुबह 10:42:30 से दोपहर 12:13:27 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे उपयुक्त समय रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी अनजान स्कीम में पैसा लगाने या बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज आपकी राय और उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा. वामन द्वादशी के अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या किसी जरूरी पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है. पिता या किसी बुजुर्ग की सलाह किसी बड़ी उलझन को दूर करने में मददगार साबित होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत स्मूथ रहेगा; दोनों मिलकर घर के पेंडिंग कामों को आसानी से निपटा लेंगे. रात 09:57:38 के बाद परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने से पारिवारिक माहौल में और अधिक मिठास घुलेगी. लव लाइफ में अपने पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें; यह समझदारी रिश्ते में नया भरोसा और मजबूती लाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. मन में पॉजिटिविटी रहने से काम का ज्यादा लोड महसूस नहीं होगा. हालांकि, लगातार खड़े रहने या बहुत चलने-फिरने से शाम ढलते-ढलते घुटनों, पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान आ सकती है. काम के बीच थोड़ा रिलैक्स करें और पैरों को आराम दें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें ताकि कमजोरी न लगे. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के असर से मानसिक तनाव काफी कम रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में किसी गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, मौसमी फल या वस्त्र दान करें.

लकी कलर: गहरा नीला और स्लेटी
लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिन के पहले हिस्से में थोड़ा संभलकर चलने, बेवजह की भागदौड़ से बचने और रात ढलते ही अपने भीतर एक नई ताजगी व मानसिक स्पष्टता महसूस करने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52:10 तक प्रभावी रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह गोचर पर नजर डालें तो चंद्रमा रात 09:57:38 तक मकर राशि यानी आपके बारहवें भाव (खर्च, दूरस्थ संपर्क और आत्ममंथन का स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (लग्न भाव - कुंभ राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:09:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. शाम 04:26:56 तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग सक्रिय हो जाएगा. करण में सुबह 10:23:21 तक बव और रात 10:52:10 तक बालव रहेगा. दिनभर बारहवें चंद्रमा और सुकर्मा योग का प्रभाव आपको बाहरी दिखावे से दूर रखकर बैक-एंड के कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दफ्तर में आज का ज्यादातर समय अपने जरूरी दस्तावेजों को चेक करने और पेंडिंग ईमेल्स निपटाने में लगाएं; किसी भी आंतरिक विवाद में सीधे कूदने से बचना समझदारी होगी. बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक योजना को कलीग्स के सामने समय से पहले जाहिर न करें. आठवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपकी एनालिसिस क्षमता को तेज रखेगी, जिससे किसी पुराने डेटा या लीगल पेपर्स की बारीकियों को आप आसानी से समझ लेंगे. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से रूटीन वर्क में कोई बाधा नहीं आएगी. एमएनसी, फार्मा, दूरस्थ संस्थानों, एनजीओ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन संतोषजनक रहेगा. व्यापारी वर्ग दिन में नए बड़े सौदों की घोषणा करने से बचें; पहले अपने पुराने सप्लायर्स के बिल और टैक्स फॉर्मेलिटी निपटा लें. रात 09:57:38 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तो मन में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर स्पष्ट विजन बनेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज थोड़ा हाथ खींचकर चलने और बजट की समीक्षा करने की जरूरत रहेगी. बारहवें चंद्रमा की मौजूदगी से दवाओं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल या यात्रा की तैयारी पर थोड़ा बजट खर्च हो सकता है. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के उपलक्ष्य में पूजा-पाठ, सात्विक दान या किसी जरूरतमंद की मदद पर किया गया खर्च मन को शांति देगा. विदेशी क्लाइंट्स या दूर की किसी कंपनी से अटका हुआ पेमेंट मिलने की उम्मीद बंध सकती है. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. अगर कोई जरूरी बैंकिंग फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, तो सुबह 10:42:30 से दोपहर 12:13:27 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी अनजान लिंक पर भरोसा करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने या शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज शांत और गंभीर माहौल बनाए रखना ही सबसे अच्छा रहेगा. बारहवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मन में किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बेचैनी रह सकती है, लेकिन इसे परिजनों पर जाहिर करके घर का माहौल भारी न बनाएं. वामन द्वादशी के अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पाठ या भजन करने से मन हल्का होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की थकान और उनकी जरूरतों को समझें; बेवजह की बहस टालने से घर में शांति बनी रहेगी. रात 09:57:38 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, तो जीवनसाथी के साथ बातचीत में नया अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में काम की व्यस्तता के कारण बातचीत थोड़ी कम हो सकती है; शांत संवाद से एक-दूसरे के प्रति भरोसा और ज्यादा पक्का होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के मोर्चे पर आज आंखों में सूखापन, अनिद्रा या पैरों के तलवों में हल्की जलन की शिकायत परेशान कर सकती है. लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बचें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारते रहें. खान-पान में सादा, कम तेल-मसाले वाला और सुपाच्य भोजन लें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद पर्याप्त पानी और लिक्विड लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के असर से मानसिक भारीपन काफी कम हो जाएगा. रात को सोने से पहले मोबाइल खुद से दूर रखें ताकि नींद पूरी हो सके.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्रा का प्लान टालना ही बेहतर रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन पर्व होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, मौसमी फल या हरी मूंग दाल भेंट करें.

लकी कलर: आसमानी और नेवी ब्लू
लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2026 (बुधवार)

बुधवार का दिन आपके लिए दिनभर लाभ कमाने, सामाजिक संपर्कों को भुनाने और रात ढलते ही थोड़ा एकांत व आत्ममंथन की ओर मुड़ने का संकेत दे रहा है. पंचांग के हिसाब से आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:52:10 तक प्रभावी रहेगी. कल के परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आज सुबह सूर्योदय के बाद किया जा रहा है, साथ ही आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की वामन द्वादशी (वामन जयंती) का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ग्रह गोचर पर नजर डालें तो चंद्रमा रात 09:57:38 तक मकर राशि यानी आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और इच्छा पूर्ति का घर) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे कुंभ राशि यानी आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश और विश्राम स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. सुबह 09:09:53 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. शाम 04:26:56 तक शुभ सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग सक्रिय हो जाएगा. करण में सुबह 10:23:21 तक बव और रात 10:52:10 तक बालव रहेगा. दिनभर ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और सुकर्मा योग का संयोग आपके लाभ के स्रोतों को सक्रिय रखेगा और आपकी पुरानी कोशिशों का अच्छा फल दिलाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन टीमवर्क और पुराने संपर्कों से लाभ उठाने के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की वजह से सीनियर कलीग्स और मैनेजमेंट आपकी कार्यशैली से काफी संतुष्ट रहेंगे. सातवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति पार्टनरशिप डील्स और क्लाइंट्स के साथ बातचीत को बहुत स्मूथ और पारदर्शी बनाए रखेगी. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के प्रभाव से महत्वपूर्ण मीटिंग्स बिना किसी अड़चन के पूरी होंगी. आईटी, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष प्रगति देने वाला रहेगा. कारोबारी वर्ग आज नए नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और दिन में ही मुख्य सौदे फाइनल कर लें; रात 09:57:38 के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएंगे, तो कोई नया रिस्क लेने से बचें और शांति से दिन का हिसाब-किताब समेटें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
पैसों के मामले में आज का दिन संतोषजनक आवक और आर्थिक मजबूती दर्शा रहा है. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा की कृपा से किसी पुराने इनवेस्टमेंट, अटके हुए बिल या प्रोजेक्ट से अच्छा आर्थिक लाभ हाथ आ सकता है. वामन द्वादशी और एकादशी पारण के चलते सुबह के समय पूजा-पाठ, सात्विक दान या परिजनों की किसी जरूरत पर थोड़ा पैसा खुशी से खर्च होगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. पंचांग के अनुसार बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है. यदि कोई वित्तीय एग्रीमेंट फाइनल करना हो या बैंक से जुड़े कागजात निपटाने हों, तो सुबह 10:42:30 से दोपहर 12:13:27 के बीच आने वाला गुलिक काल सबसे सुरक्षित और उपयुक्त समय रहेगा. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी जल्दबाजी भरे रिस्की शेयर या शॉर्टकट से पूरी तरह बचकर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आज उल्लास, पॉजिटिविटी और आपसी मेलजोल का माहौल बना रहेगा. ग्यारहवें भाव का प्रभाव बड़े भाई-बहनों और दोस्तों के साथ रिश्ते को और गहरा करेगा; उनकी किसी सलाह से आपकी कोई घरेलू चिंता दूर हो सकती है. वामन द्वादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर घर में पूजा या कीर्तन का भाव बन सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यवहार बेहद लविंग और सपोर्टिव रहेगा; दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल लेंगे. रात 09:57:38 के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएंगे, तो अपने साथी के साथ शांत पलों में बातचीत करने से मन को गहरा सुकून मिलेगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर दिल की बात शेयर करें; आपसी भरोसा रिश्ते को नई ऊंचाई देगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
हेल्थ के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. मन में उमंग रहने से दिनभर का काम बोझ नहीं लगेगा. हालांकि, दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा चलने-फिरने से पिंडलियों, टखनों या पैरों के तलवों में हल्की थकान उभर सकती है. काम के बीच थोड़ा रिलैक्स करें और पैरों को आराम दें. अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखा था, तो पारण के बाद सादा और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी व ताजे फलों के रस का सेवन जारी रखें ताकि डिहाइड्रेशन न हो. शाम 04:26:56 तक सुकर्मा योग के असर से मानसिक ताजगी बनी रहेगी. रात को सोने से पहले फोन खुद से दूर रखें ताकि नींद में कोई खलल न पड़े.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की ओर कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही समझदारी होगी. दोपहर 12:13:27 से 01:44:23 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया और बड़ा काम हाथ में न लें. बुधवार का दिन होने और साथ ही वामन द्वादशी का पावन संयोग होने से सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन भेंट करें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा
लकी नंबर: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:25 AM (IST)
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