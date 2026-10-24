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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: कठिन प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, ऑफिस में सतर्कता जरूरी और सेहत अलर्ट; पढ़ें वीकली उपाय

कन्या साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: कठिन प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, ऑफिस में सतर्कता जरूरी और सेहत अलर्ट; पढ़ें वीकली उपाय

Kanya Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में करियर, कलीग्स का सपोर्ट, ऑफिस अलर्ट, हेल्थ और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल. पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी, सूझबूझ और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दे रहा है. फेस्टिव सीजन की चहल-पहल के बीच अपनी दिनचर्या और काम की बारीकियों पर पैनी नजर रखनी होगी.

1. करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

को-वर्कर्स का साथ, पूरे होंगे कठिन प्रोजेक्ट्स: सप्ताह की शुरुआत से ही कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. टीमवर्क के दम पर आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और जटिल ऑफिशियल टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे पिछली चिंताओं में कमी आएगी.

ऑफिस में सतर्कता जरूरी, बॉस के गुस्से से बचें: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सावधानीपूर्वक काम करने का है. फेस्टिव सीजन की व्यस्तता के दौरान की गई आपकी एक छोटी सी चूक या लापरवाही उच्चाधिकारियों (Boss) की नाराजगी का कारण बन सकती है; इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और असाइनमेंट्स को दोबारा जांचें.

विद्यार्थियों के लिए मिला-जुला समय: छात्र-छात्राओं (Students) के लिए सप्ताह की शुरुआत शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के साथ होगी, जिसके परिणाम मिले-जुले रहेंगे. फेस्टिव माहौल के बीच एकाग्रता बनाए रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा.

2. फैमिली, वाद-विवाद और संबंध (Family & Relationships)

पारिवारिक तकरार से बचें, बातों को न दें तूल: त्योहारी भागदौड़ और तनाव के चलते परिवार के सदस्यों के साथ किसी घरेलू मुद्दे पर हल्की-फुल्की बहस या मतभेद हो सकता है. समझदारी इसी में है कि छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और घर के माहौल को शांत बनाए रखें.

बुजुर्गों की सेहत की चिंता: सप्ताह के मध्य में घर के किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य की तबीयत बिगड़ने से आपकी चिंता बढ़ सकती है. उनके खान-पान और दवाइयों की समय पर व्यवस्था करें.

3. स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल (Health & Lifestyle)

मिड वीक सेहत थोड़ी नरम, मौसमी बीमारियों से बचाव: सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत थोड़ी सुस्त या नरम रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव, सर्दी-खांसी या पेट की गड़बड़ी के प्रति कतई लापरवाही न बरतें; समय रहते डॉक्टर की सलाह लें.

सकारात्मक सोच बनाए रखें: त्योहारी सीजन के उल्लास और काम के दबाव के बीच खुद को मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक (Positive) बनाए रखें. नियमित ध्यान और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का स्लेटी

शुभ अंक: 5 और 6

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. बुधवार के दिन गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. पक्षियों को बाजरा या दाना डालें. इससे कार्यक्षेत्र में होने वाली गलतियों से बचाव होगा, पारिवारिक तनाव दूर होगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal Virgo Weekly Horoscope
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