कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी, सूझबूझ और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दे रहा है. फेस्टिव सीजन की चहल-पहल के बीच अपनी दिनचर्या और काम की बारीकियों पर पैनी नजर रखनी होगी.

1. करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

को-वर्कर्स का साथ, पूरे होंगे कठिन प्रोजेक्ट्स: सप्ताह की शुरुआत से ही कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. टीमवर्क के दम पर आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और जटिल ऑफिशियल टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे पिछली चिंताओं में कमी आएगी.

ऑफिस में सतर्कता जरूरी, बॉस के गुस्से से बचें: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सावधानीपूर्वक काम करने का है. फेस्टिव सीजन की व्यस्तता के दौरान की गई आपकी एक छोटी सी चूक या लापरवाही उच्चाधिकारियों (Boss) की नाराजगी का कारण बन सकती है; इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और असाइनमेंट्स को दोबारा जांचें.

विद्यार्थियों के लिए मिला-जुला समय: छात्र-छात्राओं (Students) के लिए सप्ताह की शुरुआत शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के साथ होगी, जिसके परिणाम मिले-जुले रहेंगे. फेस्टिव माहौल के बीच एकाग्रता बनाए रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा.

2. फैमिली, वाद-विवाद और संबंध (Family & Relationships)

पारिवारिक तकरार से बचें, बातों को न दें तूल: त्योहारी भागदौड़ और तनाव के चलते परिवार के सदस्यों के साथ किसी घरेलू मुद्दे पर हल्की-फुल्की बहस या मतभेद हो सकता है. समझदारी इसी में है कि छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और घर के माहौल को शांत बनाए रखें.

बुजुर्गों की सेहत की चिंता: सप्ताह के मध्य में घर के किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य की तबीयत बिगड़ने से आपकी चिंता बढ़ सकती है. उनके खान-पान और दवाइयों की समय पर व्यवस्था करें.

3. स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल (Health & Lifestyle)

मिड वीक सेहत थोड़ी नरम, मौसमी बीमारियों से बचाव: सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत थोड़ी सुस्त या नरम रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव, सर्दी-खांसी या पेट की गड़बड़ी के प्रति कतई लापरवाही न बरतें; समय रहते डॉक्टर की सलाह लें.

सकारात्मक सोच बनाए रखें: त्योहारी सीजन के उल्लास और काम के दबाव के बीच खुद को मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक (Positive) बनाए रखें. नियमित ध्यान और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का स्लेटी

शुभ अंक: 5 और 6

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. बुधवार के दिन गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. पक्षियों को बाजरा या दाना डालें. इससे कार्यक्षेत्र में होने वाली गलतियों से बचाव होगा, पारिवारिक तनाव दूर होगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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