Aaj Ka Rashifal: 23 अक्टूबर का दिन घड़ी देखकर फैसले लेने का है. दोपहर 2:37 तक द्वादशी है और 3:04 बजे चंद्रमा कुंभ से निकलकर मीन में जा रहा है. यानी दोपहर से पहले हाथ आए सौदे समेट लें, क्योंकि बाद में ग्रहों का मिजाज बदलेगा और बिना सोचे-समझे किए गए खर्चे जेब ढीली कर सकते हैं. किस राशि के हाथ आज नकद मुनाफा लगेगा और किसे संभलकर चलना होगा? आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग मिजाज लेकर आ रहा है. दोपहर से पहले सौदे समेटें. दोपहर बाद बजट और खर्चों पर संभलकर चलें. आश्विन शुक्ल द्वादशी तिथि दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक लाभ भाव (कुंभ राशि) में रहेगा. फिर वह सीधे व्यय भाव (मीन राशि) में चला जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग रहेगा. दोपहर 03:04 से पहले जरूरी वित्तीय बातचीत पूरी कर लें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

समय प्रबंधन ही आज सबसे बड़ी ताकत है. दोपहर 03:04 तक लाभ भाव का चंद्रमा नेटवर्क भुनाने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले अटके बिल और वेंडर्स का भुगतान तय कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा. इसके बाद विदेशी काम, लॉजिस्टिक्स और बैक-एंड प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी. रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र तकनीकी अड़चनें सुलझाएगा. नौकरीपेशा लोग दोपहर बाद दफ्तर की राजनीति से दूर रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला हिस्सा कमाई बढ़ाने वाला है. दोपहर बाद अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए सौदे और बैंक के काम इसी समय निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान उधार देने या जोखिम लेने से बचें. दोपहर बाद यात्रा या सेहत पर खर्च हो सकता है. बजट बनाकर ही कदम बढ़ाएं.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और सात्विक माहौल रहेगा. द्वादशी और प्रदोष का संयोग भक्तिभाव बढ़ाएगा. बड़े भाई-बहनों से सही सलाह मिलेगी. जीवनसाथी हर मोड़ पर साथ निभाएगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात थोपने की जिद न करें. शाम को साथी से खुलकर बात करें. इससे रिश्ता मजबूत होगा. परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं. दिनभर की थकान मिट जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच प्रैक्टिकल और फोकस्ड रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा. विदेश में पढ़ाई, तकनीकी परीक्षा या कोडिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र मजबूती देगा. सोशल मीडिया के ड्रामे से दूर रहें. कमजोर विषयों का रिवीजन करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके टहलने निकलें. दिमाग को राहत मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी. दोपहर बाद स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में जलन हो सकती है. सिर में भारीपन भी आ सकता है. काम के बीच में ब्रेक लें. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचें. गुनगुना पानी पिएं. तला-भुना और बासी खाना न खाएं. हल्का और सुपाच्य भोजन लें. समय पर सोएं ताकि अगले दिन ताजगी रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. इससे वित्तीय दबाव घटेगा. आमदनी के रास्ते खुलेंगे.

वृषभ राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दोहरे लाभ का संकेत दे रहा है. सुबह कार्यक्षेत्र में साख मजबूत होगी. दोपहर बाद अटका हुआ मुनाफा हाथ में आएगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही प्रभावी है. इसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू होगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक दसवें भाव यानी कुंभ में रहेगा. फिर वह सीधे ग्यारहवें भाव यानी मीन में प्रवेश करेगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग का असर दिखेगा. दोपहर 03:04 से पहले नेतृत्व से जुड़े काम निपटाएं. बाद का समय नेटवर्क और नकद आवक बढ़ाने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

पेशेवर मोर्चे पर सटीक रणनीति रंग लाएगी. दोपहर 03:04 तक दसवें भाव का चंद्रमा मैनेजमेंट और क्लाइंट डीलिंग को धार देगा. दोपहर 02:37 से पहले सरकारी कागजात, टेंडर और एग्रीमेंट के काम निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा ग्यारहवें भाव में जाएगा. इससे थोक बाजार, वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गति आएगी. बड़े ऑर्डर समय पर पूरे होंगे. आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों से सीधी सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का दूसरा हिस्सा नकद आमदनी बढ़ाने वाला रहेगा. पुराने निवेश और क्लाइंट्स से रुका हुआ पैसा दोपहर बाद खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए सौदे, बड़े लेन-देन या बैंक के काम इसी दौरान निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस बीच बिना लिखा-पढ़ी के उधार देने या सट्टे से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद आमदनी की गति तेज रहेगी. बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष का संयोग सात्विक ऊर्जा देगा. पिता या वरिष्ठ परिजनों की सलाह से पुराना घरेलू असमंजस दूर होगा. जीवनसाथी हर फैसले में संबल बनेगा. घरेलू जिम्मेदारियां आराम से निबटेंगी. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखेगी. शाम को साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात करें. इससे भरोसा बढ़ेगा. परिजनों के साथ बैठकर भोजन करें. दिनभर की थकान मिट जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच प्रैक्टिकल और परिणाम-उन्मुख रहेगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. सिविल सेवा, मैनेजमेंट, कोडिंग या कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और गॉसिप से दूर रहें. मुख्य विषयों का रिवीजन तेजी से करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

ऊर्जा का स्तर दिनभर अच्छा रहेगा. हालांकि लगातार बैठकर काम करने से शाम को घुटनों या पिंडलियों में खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे शरीर में वात का संतुलन बना रहेगा. तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर सोने से अगले दिन ताजगी बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें. इससे करियर की अड़चनें दूर होंगी. आमदनी को स्थायित्व मिलेगा.

मिथुन राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग मोर्चों पर बढ़त दिलाएगा. सुबह दूरगामी संपर्कों से लाभ होगा. दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में धाक जमेगी. समय-चक्र के अनुसार आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही सक्रिय रहेगी. इसके तुरंत बाद प्रदोष से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का प्रभाव शुरू होगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक नवम भाव (कुंभ) में रहेगा. फिर वह सीधे दशम भाव (मीन) में प्रवेश करेगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग असरदार रहेगा. दोपहर 03:04 से पहले भाग्य और संपर्कों को साधें. बाद का समय सीधे नेतृत्व और फैसले लेने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में दोहरी रणनीति काम आएगी. दोपहर 03:04 तक नवम भाव का चंद्रमा दूर के संपर्कों और ऑनलाइन क्लाइंट्स को साधेगा. दोपहर 02:37 से पहले नई डील्स की शर्तें और ड्राफ्ट फाइनल कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा कर्म भाव में दाखिल होगा. इससे प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी. मैनेजमेंट और टीम से जुड़े फैसले सटीक बैठेंगे. मीडिया, आईटी, कंसल्टेंसी, टूर-ट्रैवल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का पूरा समर्थन मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का दूसरा हिस्सा वित्तीय मजबूती लेकर आएगा. दूर के क्लाइंट्स या पुराने निवेश से रुका हुआ पैसा दोपहर बाद मिल सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंध और बैंक के जरूरी काम इसी समय निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान जोखिम भरे निवेश या बिना लिखा-पढ़ी के उधार से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद साख के दम पर आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे. बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शांत और आध्यात्मिक रहेगा. द्वादशी और त्रयोदशी का संगम सकारात्मक ऊर्जा देगा. पिता या वरिष्ठ परिजनों के साथ बातचीत से पुराना घरेलू तनाव खत्म होगा. जीवनसाथी आपकी व्यस्तता को समझेगा. वह घरेलू मोर्चे को बखूबी संभालेगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल बढ़ेगा. शाम को साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाएं. इससे आपसी भरोसा गहरा होगा. परिवार के साथ भोजन करने से दिनभर की थकान मिट जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच काफी ब्रॉड और विजनरी रहेगी. अध्ययन में नई गति आएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा, कैट, रिसर्च या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहें. कमजोर विषयों का तेजी से रिवीजन करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. इससे दिमाग को ताजगी मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन हल्का और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि अधिक भागदौड़ या चलने से शाम को पिंडलियों या घुटनों में खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में ब्रेक लेकर बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे शरीर में वात का संतुलन बना रहेगा. बासी और बहुत तला-भुना खाना न खाएं. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर सोने से ऊर्जा बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी मंदिर में पीले फल या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इससे करियर में तरक्की मिलेगी. अटके काम गति पकड़ेंगे.

कर्क राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो बिल्कुल अलग चरणों में बंटा हुआ है. दोपहर से पहले वित्तीय जांच-पड़ताल और बैक-ऑफिस के काम संभालें. दोपहर बाद भाग्य का दरवाजा खुलेगा और अटके प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. पंचांग की गणना देखें तो आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही अपना असर दिखाएगी. इसके ठीक बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक आठवें भाव यानी कुंभ में रहेगा. इसके बाद वह सीधे नवम भाव यानी भाग्य स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग बना रहेगा. दोपहर 03:04 से पहले जोखिम भरे फैसलों से बचें. बाद का समय नई पहल और आत्मविश्वास बढ़ाने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं को समय के हिसाब से बांटें. दोपहर 03:04 तक आठवें भाव का चंद्रमा ऑडिट, टैक्स और कानूनी दस्तावेजों को दुरुस्त करने का संकेत दे रहा है. दोपहर 02:37 से पहले सरकारी क्लीयरेंस और बीमा से जुड़े पुराने कागजात निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा भाग्य भाव में जाएगा. यहां से विदेशी क्लाइंट्स, ऑनलाइन बिजनेस और दूर के संपर्कों से लाभ मिलेगा. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, लीगल कंसल्टेंसी और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से बड़ी डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोग दोपहर तक दफ्तर की गॉसिप से दूर रहें. दोपहर बाद उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला हिस्सा बजट पर नियंत्रण रखने का है. दोपहर बाद रुका हुआ पैसा खाते में लौटने के पक्के संकेत हैं. पुराने क्लाइंट या विदेशी प्रोजेक्ट से अटका भुगतान दोपहर बाद मिल सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुरक्षित निवेश के दस्तावेज और बैंकिंग काम इसी दौरान निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस बीच सट्टेबाजी, अनजान ट्रेडिंग ऐप या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. बजट नियंत्रण में रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और सात्विक वातावरण बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष का संयोग आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएगा. दोपहर तक ससुराल पक्ष से बातचीत में संयम बरतें. दोपहर बाद पिता या वरिष्ठ परिजनों से सही दिशा मिलेगी. जीवनसाथी हर मोड़ पर संबल बनेगा. घरेलू जिम्मेदारियां आराम से निबटेंगी. प्रेम संबंधों में साथी की बात को भी महत्व दें. शाम को खुलकर संवाद करने से रिश्ता गहरा होगा. परिजनों के साथ बैठकर भोजन करें. दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच विश्लेषणात्मक और शोधपरक रहेगी. जटिल विषयों को समझने में मन लगेगा. उच्च शिक्षा, सिविल सेवा, कोडिंग या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और विवादों से दूर रहें. कमजोर विषयों का रिवीजन तेजी से करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी. दोपहर तक गैस या अनिद्रा से सिर में हल्का तनाव रह सकता है. दोपहर बाद मन काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेगा. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुना पानी पिएं. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बासी और बहुत गरिष्ठ खाना खाने से बचें. सुपाच्य और ताजा आहार लें. रात को स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर सोएं. कार्यक्षमता बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें. इससे अनपेक्षित अड़चनें शांत होंगी. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

सिंह राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग रणनीतियों पर काम करने की मांग कर रहा है. दोपहर से पहले साझेदारी और डील्स फाइनल करें. दोपहर बाद कागजी ऑडिट और खर्चों पर चौकसी रखें. तिथि-चक्र के अनुसार आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही सक्रिय रहेगी. इसके फौरन बाद त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक सातवें भाव यानी कुंभ में गोचर करेगा. इसके बाद वह सीधे आठवें भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग बना रहेगा. दोपहर 03:04 से पहले आमने-सामने की बैठकें पूरी कर लें. बाद का समय आंतरिक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं का बंटवारा समय के अनुसार करें. दोपहर 03:04 तक सातवें भाव का चंद्रमा रिटेल वेंडर्स और नए क्लाइंट्स से तालमेल मजबूत करेगा. दोपहर 02:37 से पहले साझेदारों के साथ एग्रीमेंट रिन्यूअल और कागजी काम निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा आठवें भाव में जाएगा. यहां से डेटा फॉरेंसिक, साइबर टूल्स, लीगल ऑडिट और स्क्रैप से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी. रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र जटिल कानूनी पेंच सुलझाने में मददगार रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद गोपनीय डेटा या ऑडिट का दायित्व मिल सकता है. फाइलों को पूरी तरह पारदर्शी रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पूर्वार्ध नियमित आय और पार्टनरशिप से लाभ दिलाने वाला है. दोपहर बाद अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. पुराने प्रोजेक्ट से अटका भुगतान दोपहर तक खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बैंक के जरूरी काम और नए अनुबंध इसी समय निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस बीच उधार देने या सट्टा बाजार में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद टैक्स या मेंटेनेंस का आकस्मिक बिल आ सकता है. लिक्विड फंड तैयार रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित और आध्यात्मिक रहेगा. द्वादशी और प्रदोष का संयोग सकारात्मक ऊर्जा देगा. दोपहर तक जीवनसाथी हर फैसले में पूरा संबल बनेगा. दोपहर बाद ससुराल पक्ष से बातचीत में शब्दों का चयन सलीके से करें. प्रेम संबंधों में अपनी बात थोपने से बचें. साथी के नजरिए का भी सम्मान करें. शाम को साथ बैठकर चाय पीने से भरोसा गहरा होगा. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की मानसिक भागदौड़ पूरी तरह शांत हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच काफी डीप-थिंकिंग और लक्ष्य-उन्मुख रहेगी. अध्ययन में गहराई आएगी. डेटा साइंस, कोडिंग, फॉरेंसिक, सिविल सेवा या तकनीकी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे से दूर रहें. अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर पूरा जोर दें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीसेट हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सुबह काफी बढ़िया रहेगा. दोपहर बाद खान-पान में लापरवाही से पेट में भारीपन या गैस की शिकायत हो सकती है. आंखों में भी हल्की जलन रह सकती है. काम के बीच में थोड़ा आराम लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे पित्त और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना न खाएं. सुपाच्य ताजा भोजन लें. समय पर सोने की आदत कार्यक्षमता बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आकस्मिक अड़चनें दूर होंगी. मान-प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी.

कन्या राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है. दोपहर से पहले विरोधियों और पेंडिंग फाइलों को संभालें. दोपहर बाद साझेदारियों और बड़े ग्राहकों पर ध्यान लगाएं. पंचांग की समय-सारणी के मुताबिक आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक अपनी छाप छोड़ेगी. इसके तुरंत बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का प्रभाव शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक छठे भाव (कुंभ राशि) में संचरण करेगा. इसके ठीक बाद वह सीधे सातवें भाव (मीन राशि) में दाखिल हो जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग असरदार रहेगा. दोपहर 03:04 से पहले आंतरिक व्यवस्था चुस्त रखें. बाद का समय क्लाइंट मीटिंग्स और अनुबंधों को अंतिम रूप देने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में दोनों मोर्चों को साधने की रणनीति अपनाएं. दोपहर 03:04 तक छठे भाव का चंद्रमा लीगल दस्तावेज, ऑडिट और कर्मचारियों के प्रबंधन को दुरुस्त करने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले जीएसटी, टैक्स क्लीयरेंस और पुराने टेंडर्स के कागजात निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा सातवें भाव में जाएगा. यहां से नए क्लाइंट्स से बातचीत, रिटेल नेटवर्क का विस्तार और व्यावसायिक समझौतों का दौर शुरू होगा. फार्मास्युटिकल, ऑडिट फर्म्स, लीगल कंसल्टेंसी और पीआर एजेंसीज से जुड़े लोगों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद टीम मीटिंग्स में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला चरण रिकवरी और पुराने बिलों के निपटारे के लिए मुफीद है. दूसरा चरण नए अनुबंधों से आवक बढ़ाने का मार्ग खोलेगा. पुराने क्लाइंट के पास अटका पैसा दोपहर तक खाते में लौटने के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए सौदे और बैंक से जुड़े जरूरी काम इसी समय निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान उधार देने या किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने से बचें. शाम के समय साझेदारियों और जनसंपर्क पर बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित और सात्विक बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष का संगम परिवार में भक्तिमय ऊर्जा लाएगा. दोपहर तक वरिष्ठ परिजनों से किसी जरूरी मसले पर सार्थक चर्चा हो सकती है. दोपहर बाद जीवनसाथी का रुख बहुत सुलझा हुआ रहेगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आपके फैसलों में भी संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को तूल देने से बचें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी भरोसा बढ़ेगा. परिजनों के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सोच काफी कॉम्पिटिटिव और परिणाम-उन्मुख रहेगी. अध्ययन में पूरा मन लगेगा. बैंकिंग, एसएससी, सिविल सेवा, मेडिकल या कोडिंग असेसमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और गॉसिप से दूर रहें. मुख्य विषयों का रिवीजन तेजी से करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

ऊर्जा का स्तर दिनभर अच्छा रहेगा. हालांकि भागदौड़ और अनियमित खान-पान से दोपहर बाद पेट में गैस या भारीपन परेशान कर सकता है. काम के बीच में ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें. इससे वात और कफ का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना या बासी खाना न खाएं. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर सोने से अगले दिन स्फूर्ति बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे विरोधियों का असर खत्म होगा. व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलेगा.

तुला राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग प्राथमिकताओं को साधने का अवसर लेकर आ रहा है. दोपहर से पहले रचनात्मक योजनाओं और बौद्धिक निर्णयों को भुनाएं. दोपहर बाद विरोधियों पर नजर रखने और कार्यस्थल के अनुशासन को कड़ा करने पर जोर दें. पंचांग की गति पर गौर करें तो आश्विन शुक्ल द्वादशी का प्रभाव आज दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही बना रहेगा. इसके ठीक बाद त्रयोदशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक आपके पांचवें भाव એટલે कुंभ राशि में संचरण करेगा. इसके बाद वह सीधे छठे भाव (मीन राशि) में गोचर कर जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग की सक्रियता रहेगी. दोपहर 03:04 से पहले नए आइडियाज और प्रपोजल्स को आगे बढ़ाएं. बाद का समय पेंडिंग फाइलों और कागजी पेचीदगियों को सुलझाने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में रणनीति बदलकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. दोपहर 03:04 तक पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइन, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट पिचिंग में आपकी रचनात्मकता को उभारेगा. दोपहर 02:37 से पहले नए असाइनमेंट्स की रूपरेखा और क्रिएटिव एग्रीमेंट्स फाइनल कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश करेगा. यहां से कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा. सप्लायर्स के बकाए, वेंडर्स के विवाद और वर्कप्लेस की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में गति मिलेगी. मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, लीगल एडवाइजरी और फार्मा सेक्टर से जुड़े लोगों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस व्यावसायिक लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद अपने काम की सटीकता पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए ताकि कोई कमी न निकाल सके.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला भाग पूर्व में किए गए बौद्धिक निवेशों से लाभ दिलाने वाला रहेगा. दोपहर बाद के समय में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट या फ्रीलांस असाइनमेंट से अटका भुगतान दोपहर तक खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. नए वित्तीय अनुबंध और बैंक के जरूरी कागजात इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी को उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन ट्रेडिंग में पूंजी लगाने से बचें. दोपहर बाद कर्मचारियों के वेतन या रूटीन ऑफिस मेंटेनेंस पर सामान्य खर्च हो सकता है.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, सात्विक और व्यवस्थित बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष के संगम से घर में भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. दोपहर तक संतान या छोटे सदस्यों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न करेगी. दोपहर बाद घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह उतर जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और विश्लेषण क्षमता काफी अच्छी रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा. डिजाइन, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, लॉ या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा. हालांकि दोपहर बाद भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट के निचले हिस्से में गैस या सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना खाने से बचें. सादा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत ऊर्जा बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे विरोधियों का प्रभाव शांत होगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी.

धनु राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग स्तरों पर परिणाम देने वाला रहेगा. दोपहर से पहले पराक्रम, छोटी यात्राओं और संपर्कों को भुनाएं. दोपहर बाद घरेलू व्यवस्थाओं और रियल एस्टेट से जुड़े फैसलों को व्यवस्थित करने पर जोर दें. काल-चक्र के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही प्रभावी रहेगी. इसके तुरंत बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. ग्रहों के क्रम में चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कुंभ राशि में संचरण करेगा. इसके बाद वह सीधे चौथे भाव यानी सुख स्थान (मीन राशि) में दाखिल हो जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग की सक्रियता बनी रहेगी. दोपहर 03:04 से पहले संवाद, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के काम निपटाएं. बाद का समय वर्कस्पेस और घरेलू संतुलन सुधारने का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं को समय के हिसाब से तय करें. दोपहर 03:04 तक तीसरे भाव का चंद्रमा नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने, फील्ड वर्क और मार्केटिंग रणनीतियों को रफ्तार देने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट, कूरियर व लॉजिस्टिक्स के पेंडिंग मामले निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा चौथे भाव में जाएगा. यहां से कार्यप्रणाली में स्थिरता आएगी. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, वर्कस्पेस अपग्रेडेशन और प्रशासनिक तालमेल से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. मीडिया, ट्रैवल, कंसल्टेंसी, सप्लाई चेन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस व्यावसायिक डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर काम की गति बढ़ाने का मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला भाग व्यावसायिक संपर्कों के दम पर नकद आमदनी बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर बाद का समय संपत्ति या वाहन से जुड़े निवेश के लिए मुफीद रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या कमीशन आधारित प्रोजेक्ट से रुका हुआ पैसा दोपहर बाद खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. नए वित्तीय अनुबंध और बैंकिंग के जरूरी कागजात इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी को उधार देने या जल्दबाजी में शेयर बाजार में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद घरेलू सुख-साधनों या मरम्मत पर सामान्य खर्च हो सकता है. बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, सुखद और सात्विक बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष के संगम से परिवार में धार्मिक और सकारात्मक माहौल रहेगा. दोपहर तक छोटे भाई-बहनों या मित्रों के साथ किसी योजना पर सार्थक चर्चा होगी. दोपहर बाद माता जी का स्नेह और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी हर मोड़ पर आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बावजूद संवाद बनाए रखें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे दिनभर की मानसिक भागदौड़ पूरी तरह शांत हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और तार्किक क्षमता काफी मजबूत रहेगी. अध्ययन में पूरा मन लगेगा. सिविल सेवा, मैनेजमेंट, डिफेंस, मास कम्युनिकेशन या तकनीकी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से नई दिशा मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बहसों से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर अच्छा बना रहेगा. हालांकि लगातार यात्रा या स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से दोपहर बाद कंधों, गर्दन या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और गरिष्ठ भोजन करने से बचें. सादा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और करियर में नए अवसर मिलेंगे.

मकर राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो अलग-अलग वित्तीय और रणनीतिक चरणों में परिणाम देगा. दोपहर से पहले संचित धन और पारिवारिक संपत्तियों को व्यवस्थित करें. दोपहर बाद पराक्रम, संपर्कों और नए व्यावसायिक प्रयासों को गति देने पर ध्यान दें. पंचांगीय समय-सारणी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे अपनी अवधि पूरी कर लेगी. इसके तुरंत बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. ग्रहों के क्रम में चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में रहेगा. इसके बाद वह सीधे तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग की सक्रियता बनी रहेगी. दोपहर 03:04 से पहले बैंकिंग, सेविंग्स और बातचीत के काम निपटाएं. बाद का समय नेटवर्किंग और फील्ड वर्क का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं को समय के हिसाब से बांटना लाभकारी रहेगा. दोपहर 03:04 तक दूसरे भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स से मोलभाव करने और बहीखातों को दुरुस्त करने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले टैक्स क्लीयरेंस, सप्लायर्स के बकाए और बिलिंग के कागजात निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा तीसरे भाव में जाएगा. यहां से कार्यप्रणाली में तेजी आएगी. मार्केटिंग, सेल्स, फील्ड विजिट और नए वेंडर्स से संपर्क साधने में सफलता मिलेगी. आईटी, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस व्यावसायिक डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला भाग संचित पूंजी को बढ़ाने और पुराने लेन-देन को सुलझाने के लिए मुफीद रहेगा. दोपहर बाद का समय व्यावसायिक संपर्कों के दम पर आय के नए रास्ते खोलेगा. किसी पुराने क्लाइंट या पारिवारिक अनुबंध से अटका हुआ पैसा दोपहर तक खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. नए वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर और बैंक के जरूरी कागजात इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी को उधार देने या जल्दबाजी में सट्टेबाजी में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद यात्रा या ऑफिस टूल्स पर सामान्य खर्च हो सकता है. बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गरिमामय और सात्विक बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष के संगम से परिवार में धार्मिक और सकारात्मक माहौल रहेगा. दोपहर तक परिजनों के साथ बैठकर पैतृक मसलों पर सार्थक चर्चा हो सकती है. दोपहर बाद छोटे भाई-बहनों या मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी हर मोड़ पर आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बावजूद संवाद बनाए रखें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे दिनभर की मानसिक भागदौड़ पूरी तरह शांत हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और प्रैक्टिकल अप्रोच काफी मजबूत रहेगी. अध्ययन में पूरा मन लगेगा. इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी या किसी तकनीकी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर अच्छा बना रहेगा. हालांकि लगातार बातचीत या स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से दोपहर बाद गले में खराश, आंखों में सूखापन या कंधों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना खाने से बचें. सादा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और करियर में स्थिरता आएगी.

कुंभ राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दोहरे स्तर पर संतुलन साधने की मांग कर रहा है. दोपहर से पहले व्यक्तिगत फैसलों और कार्यक्षेत्र की छवि को निखारें. दोपहर बाद संचित पूंजी, बैंक बैलेंस और पारिवारिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें. समय-सारणी के मुताबिक आश्विन शुक्ल द्वादशी दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही अपना असर रखेगी. इसके ठीक बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का समय शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में बना रहेगा. इसके बाद वह सीधे दूसरे भाव यानी धन और वाणी के स्थान (मीन राशि) में गोचर कर जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग की सक्रियता बनी रहेगी. दोपहर 03:04 से पहले नेतृत्व और खुद से जुड़े फैसले निपटाएं. बाद का समय वित्तीय बचत और मोलभाव का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यशैली को दो चरणों में बांटें. दोपहर 03:04 तक लग्न भाव का चंद्रमा नए प्रोजेक्ट्स की अगुआई करने, प्रेजेंटेशन देने और सीधे बातचीत में आपकी धाक जमाने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले नई साझेदारी की शर्तें और मुख्य कागजात फाइनल कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा दूसरे भाव में प्रवेश करेगा. यहां से कार्यप्रणाली में वित्तीय व्यावहारिकता आएगी. पेंडिंग पेमेंट्स की रिकवरी, इनवॉइस क्लीयरेंस और क्लाइंट्स से दरों पर नए सिरे से चर्चा करने में सफलता मिलेगी. सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, सप्लाई चेन और मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस व्यावसायिक डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद अपने अधिकारियों के साथ वित्तीय बजट या संसाधनों पर चर्चा करने का अच्छा मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला भाग नए संपर्कों के दम पर व्यावसायिक विस्तार की नींव रखने का है. दोपहर बाद का समय सीधे बैंक खाते में नकदी आवक और सेविंग्स बढ़ाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, निवेश या क्लाइंट के पास अटका हुआ धन दोपहर बाद खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. नए वित्तीय समझौतों पर दस्तखत और बैंक के जरूरी कागजात इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी को बड़ी नकद राशि उधार देने या जल्दबाजी में सट्टेबाजी में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद घरेलू जरूरतों या खान-पान की व्यवस्थाओं पर सामान्य खर्च हो सकता है. बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गरिमामय और सात्विक बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष के संगम से परिवार में धार्मिक और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. दोपहर तक खुद के लिए समय निकालें. दोपहर बाद परिजनों के साथ बैठकर पारिवारिक योजनाओं और बजट पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी हर मोड़ पर आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बावजूद मधुरता बनाए रखें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे दिनभर की मानसिक भागदौड़ पूरी तरह शांत हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और रिसर्च-ओरिएंटेड सोच काफी मजबूत रहेगी. अध्ययन में पूरा मन लगेगा. आईटी, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, मैनेजमेंट या किसी तकनीकी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर अच्छा बना रहेगा. हालांकि लगातार बातचीत, मानसिक दबाव या स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से दोपहर बाद सिर में हल्का भारीपन या गले में सूखापन आ सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और पानी पीते रहें. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना खाने से बचें. सादा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे वित्तीय स्थिरता आएगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी.

मीन राशि: 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दिन दो बिल्कुल अलग मिजाज लेकर आ रहा है. दोपहर से पहले बैक-ऑफिस के काम, कानूनी पेच और अनपेक्षित खर्चों को संभालें. दोपहर बाद आत्मविश्वास की नई लहर उठेगी और आप सीधे फैसले लेने की स्थिति में होंगे. काल-गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल द्वादशी तिथि दोपहर 02:37 (14:37:27) बजे तक ही अपना असर दिखाएगी. इसके तुरंत बाद प्रदोष व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दोपहर 03:04 (15:04:24) बजे तक बारहवें भाव (कुंभ राशि) में संचरण करेगा. इसके बाद वह सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश कर जाएगा. रात 09:04 (21:03:32) बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. रात 10:08 (22:08:19) बजे तक ध्रुव योग की सक्रियता बनी रहेगी. दोपहर 03:04 से पहले विदेशी प्रोजेक्ट्स और ऑडिट से जुड़े काम निपटाएं. बाद का समय व्यक्तित्व, नई शुरुआत और नेतृत्व के फैसलों का है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में रणनीति बदलकर आगे बढ़ना सबसे ज्यादा फायदा देगा. दोपहर 03:04 तक बारहवें भाव का चंद्रमा आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, फार्मा और रिमोट क्लाइंट्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. दोपहर 02:37 से पहले टैक्स क्लीयरेंस, वीजा, लाइसेंसिंग और पुराने कानूनी मसलों से जुड़े पेंडिंग पेपर्स निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएगा. यहां से आपकी निर्णय क्षमता और कमान मजबूत होगी. नए प्रोजेक्ट्स की अगुआई करने और टीम को सही दिशा देने में सफलता मिलेगी. शिक्षा, वेलनेस, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स को रात 09:04 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से ठोस डील मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर बाद ऑफिस में प्रबंधन से सराहना और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का पहला हिस्सा बजट पर नियंत्रण रखने और गैर-जरूरी खर्चों को छांटने का है. दोपहर बाद का समय खुद के प्रयासों से नए वित्तीय अवसरों को भुनाने का रहेगा. किसी विदेशी क्लाइंट, पुराने निवेश या कंसल्टेंसी असाइनमेंट से रुका हुआ पैसा दोपहर बाद खाते में आ सकता है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:44 से 12:27:55) बजे तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहेगा. नए वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर और बैंक के जरूरी कागजात इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 (10:40:38 से 12:05:20) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी को उधार देने या जल्दबाजी में सट्टेबाजी में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. दोपहर बाद खुद के विकास या नई व्यावसायिक योजनाओं पर खर्च हो सकता है. बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गरिमामय और सात्विक बना रहेगा. द्वादशी और प्रदोष के संगम से परिवार में धार्मिक और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. दोपहर तक एकांत में बैठकर विचार करने का मन करेगा. दोपहर बाद परिजनों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं और मांगलिक कार्यों पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी हर मोड़ पर आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए पूरा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बावजूद मधुरता बनाए रखें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे दिनभर की मानसिक भागदौड़ पूरी तरह शांत हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और रिसर्च-ओरिएंटेड सोच काफी मजबूत रहेगी. अध्ययन में पूरा मन लगेगा. विदेश में उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप, सिविल सेवा, मेडिकल या किसी तकनीकी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दोपहर बाद काफी बढ़ जाएगा. हालांकि दोपहर से पहले अनिद्रा या लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से आंखों में सूखापन या पैरों के तलवों में भारीपन रह सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे कफ और वात का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना खाने से बचें. सादा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शुक्रवार का दिन है. रात 09:04 तक गुरु का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सफेद फूल या मखाने की खीर अर्पित करें. 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. सफेद गाय को आटा और थोड़ा गुड़ खिलाएं. किसी मंदिर में पीले फल या सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इससे मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में नई प्रगति मिलेगी.

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