Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: दशहरे के पावन दिन पर दो बड़े ज्योतिषीय मोड़ आ रहे हैं, पहला दोपहर 12:52 बजे दशमी तिथि का आरंभ और दूसरा पूरे 24 घंटे मकर राशि में चंद्रमा का संचरण.

शाम 06:03 बजे श्रवण से धनिष्ठा नक्षत्र में होने वाला बदलाव चार प्रमुख राशियों के लिए करियर और आर्थिक लाभ के नए दरवाजे खोलेगा. जानिए शमी पूजन, अपराजिता आराधना के सही समय और मेष से मीन तक अपनी राशि का पूरा राशिफल-

मेष राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

विजयादशमी के पावन अवसर पर मेष राशि के जातकों के लिए कामकाजी साख को विस्तार देने और अटके हुए फैसलों को मुकाम तक पहुंचाने का मजबूत आधार बन रहा है. चंद्रमा पूरे दिन कर्म के दसवें भाव यानी मकर राशि में डेरा जमाए रहेगा. पंचांग के हिसाब से दोपहर 12:52 बजे तक नवमी की पूर्णाहुति के बाद दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी और मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग का असर बना रहेगा. अपराजिता व शमी पूजन के इस दिन पर हनुमान जी की उपासना और कार्यक्षेत्र में ठोस रणनीति आपके आत्मविश्वास को नई धार देगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन व्यापारिक विस्तार और ग्राहकों के बीच विश्वसनीयता भुनाने का है. दसवें भाव का मकर चंद्र आपके मैनेजमेंट को कसावट देगा. दोपहर 12:52 के बाद दशमी तिथि लगते ही नए काम की शुरुआत, अनुबंधों पर दस्तखत और त्योहारी बिक्री के नकद प्रबंधन में तेजी आएगी. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सरकारी टेंडर, मेटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की सक्रियता सौदों को अंतिम रूप देने में मददगार रहेगी. इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी अहम प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है; वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योजनाएं बेझिझक रखें, बात बनेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले श्रम का सीधा लाभ दिलाने वाला है. किसी पुराने ग्राहक, सरकारी विभाग या अटकी डील से रुका हुआ पैसा खाते में आने के स्पष्ट आसार हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो नए निवेश या बहीखातों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे मुफीद है. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी को भी उधारी देने या बिना सोचे-समझे ऑनलाइन सट्टेबाजी में हाथ डालने से पूरी तरह बचें. शाम के वक्त घर-परिवार के त्योहार से जुड़े खर्च सामान्य रहेंगे.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में कन्या विदाई, नवमी की पूर्णाहुति और विजयादशमी के उल्लास से माहौल अनुशासित और गरिमामय रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह कामकाजी और पारिवारिक तालमेल को साधेगी. जीवनसाथी का व्यवहार जिम्मेदार और सहयोगी रहेगा, जिससे घरेलू काम आसानी से निपटेंगे. प्रेम संबंधों में दिखावे से परे भविष्य की साझा योजनाओं पर व्यावहारिक बात होगी, जिससे रिश्ते में भरोसा गहराएगा. शाम को परिवार के साथ शमी वृक्ष के दर्शन और राम दरबार की आरती मानसिक सुकून देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी कार्यशैली पूरी तरह फोकस और नतीजों पर टिकी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा, टेक्निकल असेसमेंट या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में जुटे छात्रों को श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह मेल अध्ययन में एकाग्रता देगा. सोशल मीडिया की फालतू बहसों से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाएं. दिन ढलने के बाद स्क्रीन से ब्रेक लेकर खुली हवा में टहलना दिमाग को नई ऊर्जा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ और लगातार बैठकर काम करने से शाम को पिंडलियों या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वात का असर न बढ़े. भोजन हल्का और सुपाच्य रखें; तली-भुनी चीजों से परहेज करें.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का शुभ संयोग है. सुबह हनुमान जी को चमेली के तेल में घुला सिंदूर अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम को शमी वृक्ष के नीचे तिल के तेल या घी का दीपक जलाकर ॐ रामचन्द्राय नमः मंत्र का जप करें.

वृषभ राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

अटके हुए कागजी मसलों को सुलझाने और दूर के संपर्कों से लाभ कमाने के लिहाज से आज का दिन खासी मजबूती दिखा रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान (मकर राशि) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग सक्रिय है. अपराजिता व शमी पूजन का यह पर्व आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आगे की राह साफ करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन व्यापारिक सीमाओं को फैलाने और बड़े क्लाइंट्स से तालमेल बैठाने के काम आएगा. नवम भाव का मकर चंद्र कानूनी औपचारिकताओं और सप्लायर्स से शर्तों को अपने पक्ष में मोड़ने में मदद करेगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद दशमी लगते ही नई डील्स फाइनल करने, स्टॉक क्लीयरेंस और त्योहारी माल की सप्लाई को रफ्तार देने का अच्छा समय है. पब्लिशिंग, लीगल कंसल्टेंसी, आयात-निर्यात, उच्च शिक्षा और टूर-ट्रैवल से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी वरिष्ठ सहकर्मी की मदद से पेंडिंग काम निपटाने में राहत मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले प्रयासों का वाजिब फल दिलाने वाला है. किसी बाहरी पार्टी, पुराने क्लाइंट या पैतृक मामले से रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद बंधेगी. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें निवेश के फैसले लेना या बैंक से जुड़े कागजात पूरे करना सबसे सही रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा फंसाने या उधारी का बड़ा जोखिम लेने से बचें. शाम के समय धार्मिक कार्यों और घरेलू जरूरतों पर सामान्य बजट खर्च होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र की पूर्णाहुति के बाद माहौल शांत और सात्विक रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की राय किसी घरेलू मसले को शांति से सुलझा देगी. जीवनसाथी का रुख सहयोगात्मक रहेगा, जिससे घर के प्रबंधन में आसानी होगी. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय हकीकत पर बात होगी, जिससे एक-दूसरे पर भरोसा मजबूत होगा. शाम को परिवार सहित शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम की वंदना घर में सौहार्द बनाए रखेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच पूरी तरह ग्राउंडेड और लक्ष्य-केंद्रित रहेगी. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी प्रोफेशनल टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों को श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह योग अच्छी एकाग्रता देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से हटकर अपने नोट्स और रिविजन पर ध्यान दें. दिन ढलने के बाद कुछ देर खुली हवा में टहलना दिमाग को तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बैठे रहने या सफर के चलते शाम को जांघों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम में सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुना पानी पिएं ताकि वात का असर न बढ़े. भोजन हल्का व ताजा रखें; बहुत तला-भुना खाने से बचें.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है. सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का शांत मन से जप करें.

मिथुन राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दफ्तर की आंतरिक राजनीति से दूरी बनाने और छिपे हुए आर्थिक पेंच सुलझाने के लिए आज का दिन काफी चौकन्ना रहने का इशारा कर रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी का प्रभाव समाप्त होते ही दशमी तिथि का प्रवेश हो जाएगा. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग प्रभावी रहेगा. रावण दहन और शस्त्र पूजन के इस पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान आपके भीतर से अज्ञात डर को मिटाएगा और मानसिक स्थिरता देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह के दूसरे दिन बाजार में अपनी साख बचाए रखने के लिए कागजी काम में पूरी पारदर्शिता रखनी होगी. आठवें भाव का मकर चंद्र ऑडिट, टैक्स, जीएसटी और पुराने बहीखातों की बारीकियों पर ध्यान देने की मांग कर रहा है. दोपहर 12:52 के बाद जब विजय पर्व की दशमी तिथि सक्रिय होगी, तब किसी भी विवादित मसले पर बैठकर बातचीत से सुलह निकालने का सही वक्त रहेगा. रिसर्च, डाटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, कबाड़, केमिकल और माइनिंग के कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी किसी पुरानी समस्या की जड़ तक पहुंचने में मददगार बनेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर पार्टनरशिप के मामलों में बिना सोचे-समझे कोई नई शर्त न जोड़ें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी खींचतान से पूरी तरह तटस्थ रहना होगा; अपने हिस्से का काम समय पर निपटाना ही समझदारी है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ खींचकर चलने का संकेत दे रहा है. अचानक किसी पेंडिंग बिल, गाड़ी की खराबी या घरेलू जरूरत पर अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें पुराने भुगतानों का हिसाब-किताब करना या बैंक से जुड़ी जरूरी लिखा-पढ़ी पूरी करना ठीक रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में सट्टेबाजी, इंट्राडे रिस्क या किसी नए ऑनलाइन ऑफर में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. किसी करीबी को भी आज बड़ी रकम उधार देने से परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरा उत्सव की वजह से माहौल शांत और पारंपरिक रहेगा. ससुराल पक्ष से संवाद करते समय अपने लहजे में नर्मी रखें, ताकि कोई पुरानी बात फिर से न उछले. जीवनसाथी आपकी मानसिक उलझनों को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालेगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात थोपने के बजाय साथी की राय को भी तवज्जो दें; शाम को साथ बैठकर शांत बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम को परिवार सहित रावण के पुतले के दहन के बाद घर में घी का दीपक जलाना और बड़ों का चरण स्पर्श करना मानसिक भारीपन को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपका दिमाग काफी गहराइयों में उतरकर सोचने वाला रहेगा. अगर आप किसी जटिल कोडिंग एरर, रिसर्च असाइनमेंट, लॉ के केस स्टडीज या प्रतियोगी परीक्षा के कठिन विषयों को समझने में जुटे हैं, तो श्रवण नक्षत्र आपकी पकड़ को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से कटकर अपने कमजोर टॉपिक्स पर काम करें. दिन ढलने के बाद स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर शांत बैठना या टहलना दिमाग को रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से पेट के निचले हिस्से में गैस, भारीपन या सिर में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. बदलते मौसम और त्योहारी खान-पान को देखते हुए बहुत ठंडा पानी, बासी या अत्यधिक तली-भुनी चीजों से परहेज रखें ताकि पाचन न बिगड़े. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को फोन की स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को अपराजिता देवी के पूजन के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ध्यान करें और ॐ हनुमते नमः का 11 बार जप करें.

कर्क राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

साझेदारी के काम को गति देने, लोक-व्यवहार में अपनी साख चमकाने और दांपत्य में तालमेल बैठाने के लिए ग्रहों की स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ठीक सामने सातवें भाव यानी मकर राशि (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी तिथि रहने के बाद विजय की प्रतीक दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग सक्रिय रहेगा. विजयोत्सव के इस पावन पर्व पर अपराजिता देवी का नमन आपके हर साझा प्रयास को ठोस आधार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन काउंटर की बिक्री बढ़ाने और नए साझेदारों के साथ तालमेल बिठाने का रहेगा. सातवें भाव में मकर का चंद्रमा ग्राहकों से जुड़े कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रखेगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि का प्रवेश होगा, तब किसी नए कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर करने, त्योहारी स्टॉक की आपूर्ति तय करने और कानूनी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए समय पूरी तरह मुफीद रहेगा. रिटेल, रेडीमेड गारमेंट्स, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग और डेकोरेशन से जुड़े व्यापारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए ऑर्डर्स दिलाने में असरदार रहेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर बाजार में अपनी साख मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीम और क्लाइंट्स दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा; आपके काम की खुलकर तारीफ होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित आमदनी में बढ़ोतरी और पिछले व्यापारिक सौदों का मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा. किसी साझीदार या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट सीधे हाथ में आने के पक्के योग हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें लेन-देन के बड़े फैसले लेना या टोकन मनी देना सबसे बेहतर रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी को भी बड़ी नकद रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. शाम के वक्त घर के उत्सव और खरीदारी पर संतुलित खर्च बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र की पूर्णाहुति के बाद दशहरे की चहल-पहल से वातावरण काफी उत्साहपूर्ण और गरिमामय रहेगा. जीवनसाथी का रुख बहुत सुलझा हुआ रहेगा; वे न केवल घर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे, बल्कि आपके फैसलों में भी पूरा संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह आपसी समझ हावी रहेगी; शाम को त्योहार के उल्लास में साथ वक्त बिताने से भावनात्मक रिश्ता और प्रगाढ़ होगा. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष का दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम की वंदना घर में आपसी प्रेम और सुख-शांति को मजबूती देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी वाइब काफी सोशल, फोकस्ड और कोलैबोरेटिव रहने वाली है. अगर आप कैंपस प्लेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, हैकथॉन, क्लाइंट पिचिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र आपकी बातचीत और प्रजेंटेशन स्किल को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से हटकर अपने काम की चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. दिन ढलने के बाद कुछ देर खुली हवा में टहलना दिमाग को नई ताजगी देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बोलने, चलने और भागदौड़ के चलते शाम को कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और फ्रिज में रखा बासी भोजन लेने से पूरी तरह बचें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि गला और पेट दोनों दुरुस्त रहें. रात को सादा और सुपाच्य भोजन लेकर समय पर सोना ऊर्जा को बरकरार रखेगा.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है. सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें. शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का शांत मन से जप करें.

सिंह राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दैनिक कामकाज में अनुशासन लाने, बहीखातों की उलझनें सुलझाने और विरोधियों की रणनीतियों को मात देने के लिहाज से आज का दिन काफी असरदार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी मकर राशि (रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद अन्याय पर विजय का पर्व यानी दशमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र और मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग सक्रिय रहेगा. आयुध और शस्त्र पूजन के इस पावन पर्व पर बजरंगबली की साधना आपके आत्मविश्वास को अडिग रखेगी और पेंडिंग विवादों में आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का है. छठे भाव का मकर चंद्र कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा. दोपहर 12:52 के बाद दशमी तिथि लगते ही पुराने कानूनी विवादों, सप्लायर्स के साथ लेन-देन के मामलों और कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए समय सबसे मुफीद रहेगा. लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लीगल सर्विसेज, हार्डवेयर, सुरक्षा उपकरण और सरकारी टेंडर से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी कड़े फैसलों को सीधे लाभ में बदलेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर प्रतिद्वंद्वियों पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल फाइलों को सुलझाने और उच्चाधिकारियों की उम्मीदों पर खरा उतरने से सीधी सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन रुके हुए धन की वसूली और पुराने कर्जों से राहत पाने की दिशा में आगे बढ़ने का है. किसी पुराने कानूनी मामले, बीमा दावे या सरकारी दफ्तर से अटका हुआ भुगतान हाथ में आने के स्पष्ट आसार हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक से जुड़े जरूरी कागजात निपटाना या लोन से जुड़े फैसले लेना सबसे सही रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी को भी बड़ी नकद रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. शाम के समय त्योहारी खर्चों और घरेलू जरूरतों पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से वातावरण पावन और गरिमामय रहेगा. ननिहाल पक्ष या वरिष्ठ परिजनों से किसी पुराने पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी का व्यवहार बेहद जिम्मेदार रहेगा, जिससे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में बड़ा संबल मिलेगा. प्रेम संबंधों में फालतू की नोकझोंक से बचें; शाम को शांत मन से साथी के साथ भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष के दर्शन और श्रीराम दरबार की आरती घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता पूरी तरह कॉम्पिटिटिव और नतीजे हासिल करने वाली रहेगी. अगर आप नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, कोडिंग असेसमेंट या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह मेल आपकी तार्किक क्षमता और एकाग्रता को धार देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूरी बनाकर अपने वीक एरियाज को दुरुस्त करने पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना मानसिक थकान को दूर कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ और अनियमित खान-पान के चलते दोपहर बाद पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहे. रात को हल्का व सुपाच्य भोजन लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार का दिन है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ध्यान करते हुए ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का शांत मन से जप करें.

कन्या राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने, व्यावसायिक फैसलों में पैनापन लाने और संतान पक्ष से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आज ग्रहों का रुख काफी मददगार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव यानी मकर राशि (बुद्धि, विद्या, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद असत्य पर सत्य की विजय की प्रतीक दशमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र की सक्रियता रहेगी, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग का प्रभाव रहेगा. विजयादशमी के इस पावन पर्व पर अपराजिता पूजन और सरस्वती स्वरूप विद्या की वंदना आपके बौद्धिक सामर्थ्य को नई दिशा देगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन नए मार्केटिंग विचारों को आजमाने और त्योहारी ग्राहकों की पसंद को भुनाने का है. पंचम भाव का मकर चंद्र आपकी योजना बनाने की क्षमता को बहुत सधा हुआ रखेगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद दशमी लगते ही नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने, डिजिटल अभियानों को गति देने और पुराने ग्राहकों से फिर से संपर्क साधने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल हो जाएगा. शिक्षा, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, ज्वैलरी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी लाभप्रद अनुबंध पक्के कराने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी रणनीतिक सोच और सटीक समाधान के लिए सीनियर्स से सीधी तारीफ मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले बुद्धिपरक निवेशों का वाजिब फायदा दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी फीस या शेयर व म्यूचुअल फंड से जुड़ा पुराना भुगतान हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें निवेश से जुड़े फैसले लेना या बचत योजनाओं में पूंजी लगाना सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने या किसी अपरिचित ऑनलाइन स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के समय संतान की जरूरतों और त्योहार की खरीदारी पर संतुलित व्यय रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से माहौल बेहद पावन, शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. संतान पक्ष से किसी परीक्षा या करियर के मोर्चे पर सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन को गहरा संतोष होगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह बौद्धिक तालमेल रहेगा; शाम को साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने से रिश्ते में भरोसा और परिपक्वता आएगी. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष का पूजन और मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती घर में सुख-शांति का संचार करेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी विश्लेषणात्मक और लक्ष्य-केंद्रित रहेगी. अगर आप कोडिंग बूटकैंप, डेटा साइंस, डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, सिविल सेवा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का मेल आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स की चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या अध्ययन में लगे रहने से शाम को गर्दन, कंधों या रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि पेट और गला दोनों स्वस्थ रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

तुला राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को कुशलता से निपटाने, अचल संपत्ति से जुड़े फैसलों को आगे बढ़ाने और पारिवारिक सुख-साधनों को संवारने के लिए आज का दिन काफी ठोस आधार दे रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव यानी मकर राशि (सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और भूमि के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद असत्य पर सत्य की विजय का पर्व यानी दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण रहेगा, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग का प्रभाव रहेगा. विजयादशमी के पावन अवसर पर शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का नमन आपके अंतर्मन के भटकाव को शांत करेगा और घर में सुख-समृद्धि बढ़ाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने और स्थानीय बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है. चौथे भाव में मकर का चंद्रमा व्यापार में अनुशासन और स्थायित्व की मांग करता है. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि प्रभावी होगी, तब नए व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, त्योहारी स्टॉक को गोदाम से बाजार में उतारने और स्थानीय वितरकों से बेहतर तालमेल बिठाने के लिए समय पूरी तरह मुफीद रहेगा. रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज, डेयरी व खाद्य उत्पादों के कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी ग्राहकों की मांग को सटीक तरीके से समझने और बड़े सौदे पक्के करने में मददगार बनेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में टीम के साथ मिलकर पुरानी पेंडिंग फाइलों को निपटाना होगा; अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा, लेकिन घर-परिवार की सुख-सुविधाओं, वाहन के रख-रखाव या माता जी की जरूरतों पर पूंजी व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें संपत्ति, वाहन या सुरक्षित बचत योजनाओं से जुड़े अहम फैसले लेना अत्यंत शुभ रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस समयावधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या बिना कागजी पड़ताल के किसी को बड़ा कर्ज देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक खरीदारी पर संतुलित बजट खर्च होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से माहौल बेहद पावन, शांत और सात्विक रहेगा. माता जी का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक चिंताओं को पूरी तरह दूर करेगा. जीवनसाथी आज पारिवारिक व्यवस्थाओं और रसोई के प्रबंधन में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा मान रखेगा, जिससे आपसी सामंजस्य मजबूत होगा. लव लाइफ में साथी को घर की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराएं; शाम के बाद दोनों के बीच भावनात्मक संवाद गहरा होगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा. शाम को परिवार सहित शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, शांत और होम-बॉडी जैसी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों के गैर-जरूरी विवादों से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस और स्टडी कॉर्नर को व्यवस्थित करने का मन करेगा. अगर आप आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, सिविल सर्विसेज, कोडिंग या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का प्रभाव आपकी एकाग्रता को धार देगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी गरिष्ठ भोजन लेने से पूरी तरह परहेज रखें. भोजन में अदरक-तुलसी का काढ़ा या गुनगुना पानी शामिल करें ताकि छाती और पेट दोनों ठीक रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृश्चिक राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

जोखिम भरे फैसलों को धरातल पर उतारने, फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाने और सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत करने के लिए ग्रहों की स्थिति काफी उत्साहजनक बनी हुई है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव यानी मकर राशि (पराक्रम, भाई-बहन, साहस और संचार के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी रहेगी, जिसके बाद मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग प्रभावी रहेगा. विजयादशमी के पावन पर्व पर शस्त्र और अपराजिता पूजन आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा और आगे की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन संपर्कों को सक्रिय करने, तेज संवाद साधने और फील्ड वर्क के जरिए नए सौदे झटकने का रहेगा. तीसरे भाव में मकर का चंद्रमा आपकी कार्यशैली में जबरदस्त तेजी और दृढ़ता लाएगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि प्रभावी होगी, तब नए कारोबारी अनुबंधों को अंतिम रूप देने, त्योहारी मांग की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और पुराने व्यापारिक मतभेदों को आमने-सामने बैठकर सुलझाने के लिए समय सबसे मुफीद रहेगा. लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंटिंग, ट्रैवल सर्विसेज और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए ऑर्डर्स जुटाने में बेहद असरदार रहेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर अपने प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त और मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी बात मनवाने में आसानी होगी; टीम का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन गतिशीलता और नियमित आय में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा, मार्केटिंग प्रयास या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट के रूप में पैसा सीधे हाथ में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें इनवॉइस स्वीकृत करना या बैंकिंग लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस अवधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संचार साधनों और त्योहार से जुड़ी खरीदारी पर संतुलित व्यय रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे की चहल-पहल से वातावरण बेहद सात्विक, शांत और उत्साहपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी जरूरी काम में हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत और शाम को सुकून से समय बिताने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष का पूजन और मर्यादा पुरुषोत्तम की वंदना घर में सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी वाइब काफी डायनामिक, एक्शन-ओरिएंटेड और बोल्ड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, स्पीच राइटिंग, डिफेंस सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का मेल आपकी तर्कशक्ति और एकाग्रता को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपनी प्राथमिकताओं की चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़, ड्राइविंग और फोन कॉल्स के कारण शाम को कंधों, गर्दन या कलाई के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि गला और पाचन दोनों स्वस्थ रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान बाहुक का पाठ करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

धनु राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

तिजोरी के प्रबंधन को पुख्ता करने, अपनी बातचीत की छाप छोड़ने और खानदान में अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए आज का दिन काफी मुफीद नजर आ रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव यानी मकर राशि (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद असत्य पर सत्य की जीत की प्रतीक दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक श्रवण नक्षत्र की सक्रियता रहेगी, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग का प्रभाव रहेगा. विजयादशमी के पावन अवसर पर शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की वंदना आपकी आर्थिक योजनाओं को स्थिरता देगी और परिवार में आपसी तालमेल को गहरा करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन गल्ले की व्यवस्था दुरुस्त करने और पुराने ग्राहकों की जेब का रुख भांपने का है. दूसरे भाव में मकर का चंद्रमा वित्तीय अनुशासन और सधी हुई बातचीत से काम निकालने की ताकत देता है. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि प्रभावी होगी, तब त्योहारी सीजन के नकद प्रवाह को व्यवस्थित करने, सप्लायर्स से बेहतर भुगतान शर्तें तय करने और अटके हुए माल की क्लीयरेंस में तेजी आएगी. आभूषण, कीमती धातु, खाद्य सामग्री, ग्रोसरी, बैंकिंग, ऑडिटिंग और पारिवारिक कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए लाभदायक सौदों पर मुहर लगाने में मददगार रहेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर बाजार में आपकी साख और मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान अपनी बात नपे-तुले शब्दों में रखनी होगी; आपकी व्यावहारिक सलाह को वरिष्ठ अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन बचत का दायरा बढ़ाने और पूर्व में किए गए श्रम का ठोस लाभ हाथ में लेने का है. परिवार की किसी पुरानी संपत्ति, फिक्स्ड रिटर्न या पुराने व्यावसायिक सौदे से रुका हुआ धन सीधे आपके हाथ आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक खाते में धन जमा करने, नई बचत योजनाएं शुरू करने या सुरक्षित निवेश से जुड़े कागजी काम निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस समयावधि में जल्दबाजी में किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी नकद रकम उधार देने से पूरी तरह बचें. शाम के समय पारिवारिक जरूरतों और त्योहार की खरीदारी पर संतुलित खर्च बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उल्लास से वातावरण बेहद पावन, शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से किसी पुराने घरेलू मतभेद का स्थाई समाधान निकलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर बातचीत करने और भविष्य के साझा लक्ष्यों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा; किसी भी पुरानी पारिवारिक बात को कुरेदने से बचें. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष का पूजन और राम दरबार की आरती घर में सुख-समृद्धि और शांति का संचार करेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी कैलकुलेटिव, मैच्योर और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एमबीए एंट्रेंस, बैंकिंग, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह मेल आपकी स्मरण शक्ति और तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे से दूर रहकर अपने स्किल-सेट को निखारने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी सामान्य और स्थिर रहेगा, लेकिन त्योहार की भागदौड़ के चलते खान-पान में लापरवाही से दांतों, मसूड़ों या गले में हल्का भारीपन आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि मुख और पाचन तंत्र दोनों दुरुस्त रहें. भोजन में सौंफ-मिश्री को शामिल करें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ध्यान करते हुए ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मकर राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा जताने, निजी नेतृत्व में बड़े फैसले लेने और सामाजिक कद को मजबूती देने के लिहाज से आज ग्रहों का रुख पूरी तरह आपके अनुकूल है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व यानी दशमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. शाम 06:03 बजे तक चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण रहेगा, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग का असर बना रहेगा. विजयादशमी के पावन अवसर पर शस्त्र पूजन, अपराजिता साधना और शमी के दर्शन आपके मनोबल को मजबूत करेंगे और निर्णय लेने में स्पष्टता लाएंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन व्यावसायिक मोर्चे पर आगे बढ़कर कमान संभालने और बाजार में अपनी साख का लोहा मनवाने का है. लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व और प्रबंधन क्षमता में गहरा निखार लाएगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि का प्रवेश होगा, तब नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, त्योहारी सीजन के बड़े सौदों पर हस्ताक्षर करने और सप्लायर्स से अपनी शर्तों पर काम कराने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल रहेंगी. माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, हार्डवेयर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए अनुबंध पक्के करने में बेहद मददगार साबित होगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में उच्चाधिकारियों का पूरा भरोसा हासिल होगा; आपकी कार्यशैली को खुलकर सराहा जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन स्थिरता और निजी प्रयासों से सीधा मुनाफा जुटाने वाला साबित होगा. पूर्व में किए गए श्रम, किसी पुराने प्रोजेक्ट या अटकी हुई डील का रुका हुआ भुगतान सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों को अंतिम रूप देना, टोकन मनी देना या महत्वपूर्ण बैंकिंग लेन-देन निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में निवेश करने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी नकद रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं और त्योहार से जुड़े आयोजनों पर संतुलित खर्च बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से माहौल बेहद पावन, गरिमामय और अनुशासित रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी सलाह और उपस्थिति को मान देंगे, जिससे घर का वातावरण बहुत सहज और एकजुट बना रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह आपसी सम्मान और पारदर्शिता बनी रहेगी; शाम को साथी के साथ बैठकर भविष्य के साझा लक्ष्यों पर चर्चा करने से रिश्ता और गहरा होगा. शाम को परिवार सहित शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की आरती मानसिक शांति और घर में सौहार्द का विस्तार करेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी बोल्ड, इंस्पायरिंग और सेल्फ-ड्रिवन रहने वाली है. अगर आप सिविल सर्विसेज, टेक्निकल असेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह मेल आपकी एकाग्रता और लॉजिकल थिंकिंग को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की दिखावटी लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने मुख्य लक्ष्यों को साधने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत अधिक तला-भुना या बासी गरिष्ठ भोजन लेने से बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ताजगी को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ध्यान करते हुए ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कुंभ राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

बजट की सीमाओं को लांघने से बचने, दूरदराज के संपर्कों को व्यवस्थित करने और एकांत में बैठकर आगामी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिहाज से आज का दिन काफी सतर्कता की मांग कर रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव यानी मकर राशि (व्यय, विदेश, एकांत और मुक्ति के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के उपरांत विजय पर्व यानी दशमी तिथि प्रभावी हो जाएगी. शाम 06:03 बजे तक चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण रहेगा, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग सक्रिय रहेगा. विजयादशमी के पावन अवसर पर शमी पूजन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का स्मरण मानसिक भटकाव को शांत करेगा, फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाएगा और आत्मबल में वृद्धि करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन बहीखातों की जांच-पड़ताल करने, टैक्स व कानूनी औपचारिकताओं को निपटाने और गोदाम की व्यवस्था को दुरुस्त करने का है. बारहवें भाव में मकर का चंद्रमा यह संकेत दे रहा है कि जल्दबाजी में कोई नया बड़ा जोखिम उठाने से बचें और जो काम चल रहा है, उसी को मजबूत बनाएं. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि का प्रवेश होगा, तब बाहरी संपर्कों से बातचीत को आगे बढ़ाने और विदेशी सौदों की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्युटिकल, ऑनलाइन सर्विसेज और पैकेजिंग के कारोबारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी दूर के संपर्कों से लाभ के रास्ते खोलेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में रिसर्च, बैक-एंड या ऑडिट से जुड़े काम सौंपे जा सकते हैं; आंतरिक गॉसिप से दूरी बनाकर अपने काम पर ध्यान देना ही सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ समेटकर चलने और बजट को नियंत्रित रखने की चेतावनी दे रहा है. अचानक किसी पुराने पेंडिंग बिल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, यात्रा या परिजनों की त्योहारी मांगों पर धन व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक, टैक्स या ऑडिट से जुड़े आवश्यक कागजात सुलझाना ठीक रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस समयावधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने या किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. किसी को भी बड़ी रकम उधारी पर देने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से माहौल शांत, गंभीर और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक उलझनों को कम करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें और किसी भी पुरानी बात को लेकर संशय न पालें; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी समझ बढ़ेगी. शाम को परिवार सहित शमी के वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप-थिंकिंग और विजनरी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की वर्चुअल लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने पर्सनल ग्रोथ और कमजोर क्षेत्रों पर काम करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, एआई टूल्स, डेटा एनालिसिस, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का यह संयोग आपकी एकाग्रता को गहरा करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद न मिलने या स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रखने से आंखों में सूखापन, सिरदर्द या पैरों के तलवों में हल्की थकावट रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मीन राशि: 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार करने, अटके हुए भुगतानों को खाते में लाने और सामाजिक संपर्कों के दम पर बड़े सौदे साधने के लिए आज का दिन काफी असरदार परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी मकर राशि (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और नेटवर्क के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:52 बजे तक नवमी रहने के बाद विजय की प्रतीक दशमी तिथि लग जाएगी. शाम 06:03 बजे तक चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण रहेगा, जिसके बाद मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. मध्यरात्रि 12:50 तक शूल योग प्रभावी रहेगा. विजयादशमी के पावन अवसर पर शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की वंदना आपके आय स्रोतों को मजबूती देगी और पुरानी योजनाओं को सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का दूसरा दिन थोक ऑर्डर्स की बुकिंग बढ़ाने, बड़े क्लाइंट्स से संपर्क साधने और त्योहारी मांग को भुनाने का रहेगा. एकादश भाव में मकर का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक पकड़ और सामाजिक साख को सीधा विस्तार देगा. दोपहर 12:52 बजे के बाद जब दशमी तिथि प्रभावी होगी, तब नए साझेदारों को जोड़ने, त्योहारी सप्लाई के बड़े अनुबंध पक्के करने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समय पूरी तरह मुफीद रहेगा. कंसल्टेंसी, शिक्षण, पब्लिशिंग, वित्तीय सेवाएं, हैंडीक्राफ्ट, आयुर्वेद और सरकारी सप्लायर्स से जुड़े व्यापारियों के लिए शाम 06:03 तक श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी नए लाभदायक सौदों पर मुहर लगवाने में बेहद असरदार रहेगी. शाम के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगने पर बाजार में आपकी साख और मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा भरोसा मिलेगा; आपके किसी पुराने रणनीतिक सुझाव को संस्थागत स्तर पर हरी झंडी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी मजबूत और अटके हुए फंड्स की वापसी कराने वाला रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, सहयोगी या पूर्व में किए गए श्रम का बकाया भुगतान सीधे आपके हाथ आने के पक्के योग हैं. दोपहर 11:43 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, निवेश की रणनीति तय करना या बड़ा लेन-देन निपटाना अत्यंत शुभ रहेगा. दोपहर 02:56 से शाम 04:22 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने या किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. किसी को भी बिना कागजी औपचारिकता के बड़ी रकम उधार न दें. शाम के समय मांगलिक आयोजनों और त्योहार से जुड़ी खरीदारी पर सामान्य व्यय रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के बाद दशहरे के उत्सव से माहौल बेहद पावन, शांत और उल्लासपूर्ण रहेगा. बड़े भाई-बहनों या कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में बेहद काम आएगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य के साझा सपनों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा गहरा होगा. शाम को परिवार सहित शमी वृक्ष के दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की आरती में शामिल होना मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी वाइब काफी प्रोग्रेसिव, सोशल और नेटवर्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप लिंक्डइन नेटवर्किंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट एंट्रेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, तो श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि का मेल आपकी एकाग्रता और तार्किक समझ को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपने पेशेवर संपर्कों को सक्रिय करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ और एक ही जगह लंबे समय तक खड़े रहने से शाम को पिंडलियों, एड़ियों या पैरों के तलवों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक तला-भुना गरिष्ठ आहार लेने से बचें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रहे. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहे. शाम के बाद सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

मंगलवार और विजयादशमी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद संकटमोचन हनुमान जी को लाल सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें. शाम को शमी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ध्यान करते हुए ॐ अपराजितायै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

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