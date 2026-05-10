Aaj Ka Rashifal 10 May 2026: रविवार, आज का दिन ग्रहों की एक ऐसी 'शिफ्टिंग' का गवाह बन रहा है जो आपकी जेब और मानसिक शांति दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज दोपहर 12:13 PM पर चंद्रमा मकर की सीमा छोड़कर अपने मित्र शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे. यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है. यह ट्रांजिट सीधे तौर पर आपके नेटवर्क, लाभ और पेंडिंग पड़े आर्थिक फैसलों में हलचल मचाने वाला है.

रविवार होने के बावजूद, ग्रहों का यह दबाव कई जातकों के लिए 'आराम' की जगह 'अगले हफ्ते की प्लानिंग' का भारी बोझ लेकर आ रहा है. विशेष रूप से कुंभ राशि में चंद्रमा का जाना कुछ राशियों के लिए Cash Flow में रुकावट या अचानक आए खर्चों के संकेत दे रहा है. वहीं, मीन राशि में बैठे शनि-मंगल की क्रूर दृष्टि अभी भी कई रिश्तों और करियर के फैसलों में 'धैर्य' की कड़ी परीक्षा ले रही है.

आज के इस विश्लेषण में हम केवल भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि सुबह 05:34 से 07:15 तक के राहुकाल और दोपहर के राशि परिवर्तन के बीच आपको कौन से बड़े वित्तीय जोखिमों से बचना है. आइए जानते हैं, मेष से मीन तक 12 राशियों के लिए आज का दिन राहत लेकर आएगा या चुनौती-

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों, फैसलों और मानसिक दबाव के बीच खुद को साबित करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके कर्म भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. आपकी राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग leadership, communication और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति तथा मेष राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती यह संकेत दे रही है कि इस समय जल्दबाजी नहीं, बल्कि disciplined strategy ही आगे फायदा देगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, प्रशासन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज आपको महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं, लेकिन यही समय आपकी क्षमता और leadership को साबित भी करेगा. बदलते corporate माहौल, बढ़ती competition और global uncertainty के बीच आज केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही timing और practical decision ही आपको आगे रखेंगे. दोपहर बाद चंद्रमा के कुंभ राशि में जाने से networking, future planning और team coordination से जुड़े कामों में गति आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पुराने प्रयासों, networking या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, gadgets, travel, technology या परिवार से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. speculative investment और जल्द लाभ के लालच से दूरी रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम की भागदौड़ में रिश्तों को समय देना चुनौती बन सकता है. Partner को आपकी मौजूदगी और emotional support की जरूरत महसूस होगी. दोपहर बाद रिश्तों में बेहतर understanding और बातचीत का माहौल बन सकता है. अविवाहित लोगों को किसी पुराने संपर्क से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, आंखों की थकान, अनिद्रा या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार overthinking और workload मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और समय पर आराम आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 8

लकी कलर: मैरून और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ दान करना मानसिक तनाव कम करने में सहायक माना गया है.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य, करियर और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके भाग्य भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति लाभ भाव में सक्रिय होकर networking, professional circle और long-term goals पर असर डाल सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, फैशन, डिजाइन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक भाग्य का सहयोग मिलने से रुके हुए कामों में प्रगति हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां और pressure दोनों बढ़ सकते हैं. बदलते market trends, बढ़ती competition और आर्थिक uncertainty के बीच आज केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart planning और सही लोगों से जुड़ाव ही सफलता दिलाएगा. आपकी diplomacy और practical approach आज आपको दूसरों से आगे रख सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और सुझावों को महत्व देंगे. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने निवेश, networking या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, luxury, travel, gadgets या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी. Partner के साथ भविष्य, करियर या आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. काम की व्यस्तता के बावजूद रिश्तों में समझदारी और support देखने को मिलेगा. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव या सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. गर्दन, कंधों या गले से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम, पानी और संतुलित भोजन आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें. शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाना मानसिक तनाव कम करने और कार्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक माना गया है.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए गहरे विचार, महत्वपूर्ण फैसलों और professional strategy पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके अष्टम भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो communication, networking और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति career sector में workload और pressure बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लेखन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक काम में confusion, pressure या अचानक बदलाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी. बदलते corporate माहौल, बढ़ती competition और global uncertainty के बीच आज केवल talent नहीं, बल्कि सही timing और smart communication ही सफलता दिलाएगा. networking और influential लोगों से जुड़ाव भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है. यदि आप नया project, investment या job opportunity पर काम कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. loan, tax, insurance या investment से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. हालांकि, पुराने संपर्कों या networking से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. speculative investment में सावधानी रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में transparency बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें. दोपहर बाद रिश्तों में बेहतर understanding और emotional bonding देखने को मिल सकती है. अविवाहित लोगों को किसी पुराने संपर्क से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, अनिद्रा, acidity या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार स्क्रीन देखने और overthinking के कारण थकान बढ़ सकती है. meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरे फल का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके सप्तम भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पर शनि और मंगल का प्रभाव मानसिक दबाव और emotional sensitivity बढ़ा सकता है. वहीं मेष राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग करियर और public image से जुड़े मामलों में तेजी लाने का संकेत दे रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और public dealing से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक partnership, client dealing या team coordination से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. दोपहर बाद अचानक बदलाव, hidden pressure या office politics जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल, बढ़ती competition और global uncertainty के बीच आज emotional reaction नहीं, बल्कि practical approach ही फायदा देगी. यदि आप business करते हैं, तो agreement और financial documents ध्यान से जांचें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान नया contract या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन joint finance, loan, insurance या family expenses से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी होगी. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के लिहाज से दिन संवेदनशील रह सकता है. Partner को आपकी emotional support और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. छोटी बातों को ego issue बनने से रोकें. दोपहर बाद mood swings या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए patience बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, mood swings, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार चिंता और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और शाम के समय जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें. ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों, काम के दबाव और बड़े फैसलों के बीच खुद को साबित करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके षष्ठम भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो leadership, confidence और decision making को मजबूत करेगा. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए आज हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, मीडिया, राजनीति, मैनेजमेंट, बिजनेस और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक workload और competition का दबाव अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन यही समय आपकी leadership और practical thinking को साबित भी करेगा. दोपहर बाद partnership, client dealing और networking से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल और global uncertainty के बीच केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि discipline और consistency भी जरूरी होगी. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन loan, tax, insurance या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम का दबाव रिश्तों पर असर डाल सकता है. Partner को समय और emotional support देने की जरूरत होगी. दोपहर बाद रिश्तों में समझदारी और communication बेहतर हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, acidity, blood pressure fluctuation या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार stress लेने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी, आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मक सोच, करियर planning और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके पंचम भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर षष्ठम भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो analytical thinking, communication और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में सक्रिय होकर रिश्तों और professional partnerships में patience की आवश्यकता बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, लेखन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, अकाउंट्स और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक creativity, planning और strategic thinking के जरिए आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं. दोपहर बाद workload और responsibilities अचानक बढ़ सकती हैं, इसलिए time management बेहद जरूरी रहेगा. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, बढ़ती competition और global uncertainty के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart execution ही सफलता दिलाएगा. यदि आप नया project, partnership या investment शुरू करना चाहते हैं, तो हर agreement ध्यान से पढ़ें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पुराने निवेश या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, health, gadgets, travel या daily expenses बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. हालांकि, overthinking और छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. योग और meditation आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए परिवार, करियर और मानसिक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर पंचम भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और practical thinking मजबूत रहेगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके षष्ठम भाव में सक्रिय होकर workload, competition और health related pressure बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, डिजाइन, फैशन, कॉरपोरेट, कानून, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक घर, property, team coordination या office environment से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है. दोपहर बाद creativity, presentation और communication skill के जरिए आपको नई पहचान मिल सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि consistency और balanced decision making ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया investment, property deal या partnership सोच रहे हैं, तो हर document ध्यान से पढ़ें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, luxury, gadgets या family related खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. speculative investment में सावधानी रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. Partner के साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. दोपहर बाद रिश्तों में रोमांस और understanding दोनों बेहतर हो सकते हैं. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, digestion related परेशानी या पीठ दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और अनियमित दिनचर्या से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करें. ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए तेज फैसलों, networking और भविष्य की planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके तृतीय भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल मीन राशि में शनि के साथ पंचम भाव में स्थित हैं, जो creativity, planning और emotional depth को बढ़ा रहे हैं. हालांकि, यही स्थिति overthinking और impatience भी बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, राजनीति, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक communication skill, networking और तेज निर्णय क्षमता के जरिए आप दूसरों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं. दोपहर बाद घर, property, team coordination या work-life balance से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और तेजी से बदलती market conditions के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही timing और strategic thinking ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया project, investment या partnership सोच रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से समझें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से संपर्क भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने निवेश, commission या professional networking से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, luxury, education या travel से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. Partner के साथ भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. दोपहर बाद परिवार या रिश्तों से जुड़ी कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, इसलिए patience बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, नींद की कमी या शरीर में थकान महसूस हो सकती है. लगातार मानसिक दबाव mood swings बढ़ा सकता है. meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: मैरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ अं अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, communication और भविष्य की planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर तृतीय भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में सप्तम भाव में स्थित हैं, जो networking, collaboration और professional relationships को मजबूत बना रहे हैं. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में मानसिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, law, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक धन, planning और professional stability से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान रहेगा. दोपहर बाद communication, networking, marketing और travel related कामों में तेजी आ सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, बढ़ती competition और global uncertainty के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि adaptability और smart communication भी जरूरी होगी. यदि आप नया investment, business expansion या property related फैसला लेने जा रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों, networking या family support से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, वाहन, repair या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज समझदारी और patience बनाए रखना जरूरी होगा. Partner के साथ भविष्य, करियर या आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. दोपहर बाद communication बेहतर होने से रिश्तों में clarity बढ़ सकती है. अविवाहित लोगों को नया परिचय मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, पीठ दर्द, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार जिम्मेदारियों के दबाव से थकान महसूस हो सकती है. योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, जिम्मेदारियों और बड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक आपकी ही राशि मकर में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ तृतीय भाव में स्थित हैं, जो communication, networking और साहस से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहे हैं. यह समय आपको जल्दबाजी नहीं, बल्कि disciplined strategy और practical thinking अपनाने की सलाह दे रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मैनेजमेंट और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक जिम्मेदारियां और workload अधिक महसूस हो सकते हैं, लेकिन यही समय आपकी leadership और decision making को मजबूत भी करेगा. दोपहर बाद financial planning, team coordination और networking से जुड़े कामों में गति आ सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि तेजी से practical फैसले लेने की क्षमता भी जरूरी होगी. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों और networking से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, travel, communication, gadgets या family related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज धैर्य और स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. काम का दबाव emotional distance बढ़ा सकता है. दोपहर बाद परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में बेहतर understanding देखने को मिल सकती है. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, कंधों या गर्दन में दर्द और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और जिम्मेदारियों के दबाव से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्ममंथन, आर्थिक planning और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके द्वादश भाव में रहेगा, इसके बाद आपकी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेगा. यह परिवर्तन मानसिक स्थिति, confidence और decision making पर सीधा असर डाल सकता है. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर pressure महसूस हो सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मीडिया, finance, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक workload, hidden pressure या back-end planning से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा के आपकी राशि में आने से confidence और clarity दोनों बढ़ेंगे, जिससे pending कामों में गति आ सकती है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि patience और long-term strategy भी जरूरी होगी. यदि आप job switch, foreign project, investment या partnership पर विचार कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. अचानक travel, medical, gadgets या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, पुराने संपर्कों या networking से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional sensitivity बढ़ सकती है. Partner को आपकी मौजूदगी और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. दोपहर बाद रिश्तों में clarity और understanding बेहतर हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, अनिद्रा, आंखों की थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. लगातार overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 2

लकी कलर: नीला और बैंगनी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 10 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बड़े लक्ष्य, networking और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 3:09 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज दोपहर 12:13 PM तक मकर राशि में आपके एकादश भाव में रहेगा, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर द्वादश भाव को सक्रिय करेगा. आपकी राशि में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जो आपको मेहनती, focused और ambitious बनाएगी, लेकिन साथ ही मानसिक दबाव और impatience भी बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रिसर्च, finance और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह तक networking, team coordination और बड़े लोगों से संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं. दोपहर बाद hidden planning, back-end strategy और foreign connection से जुड़े कामों पर ध्यान बढ़ सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल सपने देखना नहीं, बल्कि disciplined execution ही सफलता दिलाएगा. यदि आप नया investment, business expansion या job switch सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. राहुकाल शाम 5:20 PM से 7:01 PM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने निवेश, networking या किसी बड़े संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, travel, medical, gadgets या hidden expenses अचानक बढ़ सकते हैं. जल्द लाभ के लालच में risky investment नुकसान दे सकता है. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई और गंभीरता दोनों बढ़ सकती हैं. Partner के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों और stability को लेकर चर्चा हो सकती है. दोपहर बाद emotional distance या overthinking बढ़ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, blood pressure fluctuation या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और आसमानी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या काले तिल का दान करना शुभ रहेगा.

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