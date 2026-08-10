Aaj Ka Rashifal, 10 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार और प्रदोष काल का पावन संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार, आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा.

सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का यह दुर्लभ संयोग देवों के देव महादेव और चंद्र देव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है.

आज दोपहर 12:27 बजे तक 'आर्द्रा नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद 'पुनर्वसु नक्षत्र' की शुरुआत होगी. आज रात 22:26 बजे तक 'वज्र योग' रहेगा. चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेंगे.

सावन के दूसरे सोमवार और मिथुन राशि के चंद्रमा के प्रभाव से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ, पराक्रम में वृद्धि और पारिवारिक खुशहाली का अवसर मिलेगा.

वहीं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, मानसिक तनाव और सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय फैसले या जोखिम लेने से बचने की सलाह दी जाती है.

आज शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59 से 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

आइए जानते हैं, देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष काल/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, ऊर्जा और भाई-बहनों के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय या नया निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम और आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी संवाद शैली (Communication Skills) के बल पर आप कठिन मामलों को भी सुलझा लेंगे.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए व्यावसायिक संपर्क बनाने का बहुत ही शुभ दिन है. छोटे भाई-बहनों या साझेदारों के सहयोग से कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा. आपकी मेहनत से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पेंडिंग पड़े पैसों की प्राप्ति हो सकती है. हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन अवसर आपके पारिवारिक जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आएगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बेहतरीन रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा या दर्शन करने से घर का वातावरण भक्तिमय और आनंददायक रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और नियमित प्राणायाम व ध्यान को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सफेद, केसरिया

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार और प्रदोष तिथि का पावन संयोग है:

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें.

2. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) और सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और जीवन के समस्त कष्ट व भय दूर होंगे.

वृषभ राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संपत्ति और कुटुंब के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे धन संचय में वृद्धि होगी और कुटुंब में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और संवाद क्षमता (Communication Skills) की हर तरफ प्रशंसा होगी. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा.

अपनी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन धन लाभ और साख बढ़ाने वाला साबित होगा. आपकी मधुर वाणी और व्यावसायिक नीतियां नए ग्राहकों को आकर्षित करेंगी. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. द्वितीय चंद्र के प्रभाव से बचत में बढ़ोतरी होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराना बकाया धन प्राप्त होने के योग हैं.

हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी को बड़ा उधार देने या नया बड़ा जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन अवसर आपके पारिवारिक जीवन में अपार सुख और मिठास लेकर आएगा. कुटुंब के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और घर का वातावरण भक्तिमय व शांतिपूर्ण बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, अधिक वसायुक्त भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दही और शहद अर्पित करें.

2. भगवान शिव को बेलपत्र, चंदन और सफेद पुष्प चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन-धान्य में वृद्धि होगी और जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी.

मिथुन राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास, मानसिक एकाग्रता और निर्णय क्षमता बहुत मजबूत रहेगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि, तर्कशक्ति और कार्यकुशलता की सराहना होगी. दफ्तर में आपके नए विचारों और कार्यशैली को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने और नई रणनीतियां बनाने के लिए दिन उत्तम है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख बढ़ाने और नए प्रयोग करने का है. आपकी त्वरित सोच और निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में लाभ होगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है.

पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव से आय में स्थिरता आएगी और पैसों के लेन-देन में सुगमता बनी रहेगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द लेकर आएगा. आपका सौम्य व्यवहार परिजनों को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ होगा. शाम को शिव पूजन से घर में धार्मिक और सुखद माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, मानसिक तनाव दूर होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कर्क राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव यानी व्यय, अनियोजित खर्चों, विदेश और मानसिक शांति के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आज आपको बजट और मानसिक सुकून पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर दफ्तर में काम का दबाव या भागदौड़ बढ़ा सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या एमएनसी (MNC) कंपनियों में कार्यरत हैं, उनके लिए दिन अनुकूल अवसर दे सकता है.

सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) में आवश्यक दफ्तरी काम निपटाएं. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी और अनियोजित खरीदारी से बचना होगा. दूरदराज के संपर्कों या ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च हो सकता है. राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने या बड़ा उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक माहौल और शांति लेकर आएगा. आपकी राशि स्वामी चंद्रमा का दिन होने के कारण शिव पूजा से विशेष मानसिक शांति मिलेगी.

जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी जरूरतों का सम्मान करें. शाम के समय परिवार के साथ शिव मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, सिरदर्द या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त आराम जरूर लें, सात्विक व सुपाच्य आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.

2. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

3. शिव मंदिर में जाकर दूध, चावल या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान शिव और चंद्र देव की असीम कृपा प्राप्त होगी, अनियोजित खर्चों व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

सिंह राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है.

आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी. आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति और पद-प्रतिष्ठा के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और मनवांछित सफलता मिलेगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद और व्यावसायिक विस्तार का संकेत दे रहा है. नए क्लाइंट्स या बड़े ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के योग हैं.

हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में अपार खुशहाली और आध्यात्मिक माहौल लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ होगा. शाम को परिजनों के साथ शिव मंदिर दर्शन का योग बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, प्रसन्नचित्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा. सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, पीला

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और भांग-धतूरा अर्पित करें.

2. भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे...' (महामृत्युंजय मंत्र) का जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) और सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और सूर्य देव की असीम कृपा से मान-सम्मान बढ़ेगा, आय में निरंतर वृद्धि होगी और सभी अटके काम बनने लगेंगे.

कन्या राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है.

आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी. आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने के लिए दिन अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और कारोबार को नई दिशा देने का है. आपकी सुदृढ़ नीतियां ग्राहकों को आकर्षित करेंगी और लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपकी आय में निरंतरता बनाए रखेगा. व्यावसायिक प्रयासों से धन संचय में मदद मिलेगी.

हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व घर-परिवार में शांति और आध्यात्मिक माहौल लेकर आएगा. पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके काम आएगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास को शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या दूध का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

तुला राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और गुरु के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके भाग्य का सितारा चमकेगा और धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आपकी कार्यकुशलता और सूझबूझ से दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

यदि आप उच्च शिक्षा, नौकरी में बदलाव या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम देगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें.

सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों, नए क्लाइंट्स और व्यावसायिक यात्राओं से लाभ दिलाने वाला रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपके पक्ष में है. आय के स्रोतों में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के अच्छे योग हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और भक्तिमय माहौल लेकर आएगा. पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन बना रहेगा और घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न, शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 6, 3

लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सभी पाप व कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृश्चिक राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव यानी शोध, गुप्त विषयों, आयु और अचानक बदलावों के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आज का दिन संयम, सावधानी और शांति से बिताने की सलाह दी जाती है.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा या जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको दफ्तर में धैर्य और कूटनीति से काम लेने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण काम का दबाव या सहकर्मियों के साथ मतभेद उभर सकते हैं.

अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें और दफ्तरी राजनीति से दूर रहें. जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस, डेटा एनालिसिस या गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रह सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) में आवश्यक कार्य निपटाएं. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई नया फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन, टैक्स और कागजी कार्रवाई में विशेष सतर्कता बरतनी होगी. पार्टनरशिप या किसी नए सौदे में बिना सोच-विचार के आगे न बढ़ें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सावधानी बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू या स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है.

राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और सट्टेबाजी या शेयर बाजार से दूरी बनाए रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व आपके मन को शांति प्रदान करेगा. पारिवारिक जीवन में बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें. जीवनसाथी की सेहत और भावनाओं का ध्यान रखें. शाम के समय शिव पूजन व ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट की समस्या, गैस, एसिडिटी या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें, सुपाच्य आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर तिल, चावल या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्र का अशुभ प्रभाव दूर होगा, अचानक आने वाली बाधाओं से रक्षा होगी और देवाधिदेव महादेव की कृपा से सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

धनु राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक और व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक और प्रगति दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप से जुड़े कामों में आपकी राय की सराहना होगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ग्राहकों के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है.

हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व दांपत्य और पारिवारिक जीवन में अपार खुशहाली लेकर आएगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा.

किसी भी बड़े पारिवारिक निर्णय में जीवनसाथी की सलाह बेहद मददगार साबित होगी. शाम के समय परिवार के साथ शिव पूजन करने से घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार लें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, चन्दन और बेलपत्र अर्पित करें.

2. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि होगी तथा देवाधिदेव महादेव व देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी.

मकर राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे,

जिससे आप अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और रणनीतिक सोच से विरोधियों पर हावी रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निभाएंगे.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी मेहनत और बौद्धिक क्षमता से लक्ष्यों को हासिल करने का है. छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता की सराहना होगी.

प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, कागजी कार्रवाई या पुराने बकायों को सुलझाने के लिए उत्तम है. आपकी व्यावसायिक रणनीतियां सफल होंगी, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज समझदारी से काम लें. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं, लेकिन किसी पुरानी देनदारी या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर खर्च संभव है.

राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन अवसर घर में भक्तिमय और सुखद माहौल बनाए रखेगा. पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेंगी. परिजनों और जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. घर के बड़ों की सलाह आपके लिए किसी पुरानी उलझन का समाधान ला सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी या अत्यधिक भागदौड़ से शारीरिक थकावट हो सकती है. सात्विक भोजन ग्रहण करें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या दूध का दान करें.

इस उपाय से गुप्त शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी तथा शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा से रुके हुए काम बनने लगेंगे.

कुंभ राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की कला और रचनात्मक सोच में बेहतरीन निखार आएगा.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या नया निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पर पहचान बनाने का है. पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर से दफ्तर में आपके नए आइडियाज और कार्यशैली की सराहना होगी.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें.

सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए सौदे तय करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में अच्छा धन लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र के प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है.

हालांकि, राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक सौहार्द और खुशहाली लेकर आएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा.

जीवनसाथी और परिजनों के साथ आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी. शाम को परिवार संग शिव आराधना करने से मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. बाहर के खुले या अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल रखें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: गहरा नीला, हरा, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.

2. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल) या दूध का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

मीन राशिफल, 10 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:03:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत/सोमवार व्रत) शुरू हो जाएगी.

आज आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27:45 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, अचल संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति के भाव (मिथुन राशि) में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान घरेलू मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुख-सुविधाओं पर केंद्रित रहेगा.

आज रात 22:26:50 तक वज्र योग रहेगा. शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान अचल संपत्ति या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला और धैर्यपूर्वक काम करने का रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा दफ्तर में थोडा मानसिक दबाव या काम की अधिकता का संकेत दे रहा है.

वर्क फ्रॉम होम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. दफ्तर में पेंडिंग पड़े कामों को प्राथमिकता से निपटाएं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. सुबह 07:26 से 09:06 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज अपनी व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा करने और कार्यप्रणाली में सुधार करने का सही समय है. प्रॉपर्टी या निर्माण सामग्री के कारोबार में अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सामान्य से शुभ रहेगा. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें.

राहु काल (सुबह 07:26 से 09:06) और यमगण्ड काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन के दूसरे सोमवार का पावन पर्व परिवार में आध्यात्मिक सौहार्द और शांति लेकर आएगा. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके सुझावों का सम्मान करें.

परिजनों के साथ समय बिताने और शिव आराधना करने से मानसिक सुकून मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, गैस या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर लें, सात्विक व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

सावन के दूसरे सोमवार का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.

2. भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

3. शिव मंदिर में जाकर अक्षत (चावल), दूध या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी, चतुर्थ चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और घर-परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

FAQ- राशिफल 10 अगस्त 2026

1. 10 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और सावन सोमवार है?

10 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास का दूसरा सोमवार है. आज सुबह 08:03 बजे तक द्वादशी तिथि है और उसके बाद त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) शुरू हो जाएगी.

2. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं?

आज चंद्रमा मिथुन राशि में रात 28:44 (तड़के 04:44 बजे) तक गोचर करेंगे, जिससे संवाद क्षमता, नेटवर्किंग और बौद्धिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी.

3. 10 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

आज शुभ, धार्मिक और नए कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:43 से 12:52:56 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 10 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?

आज सुबह 07:26:56 से 09:06:44 तक राहु काल रहेगा. इस समय सीमा के दौरान किसी भी बड़े आर्थिक निवेश या नए समझौते से बचना चाहिए.

5. सोमवार, 10 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण (शीशा) देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन के दूसरे सोमवार पर कौन-सा विशेष उपाय करना फलदायी रहेगा?

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें तथा जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, दूध या चावल का दान करें. इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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