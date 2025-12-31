31 दिसंबर 2025 को साल का अंत कैसे होगा? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का जानें आज का राशिफल

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 31 दिसंबर, साल 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि नेतृत्व केवल आगे चलने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने और सुनने की क्षमता भी है. सुबह तक चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए भीतर से ऊर्जा, आत्मविश्वास और अपनी बात मनवाने की इच्छा प्रबल रहेगी. आप चाहेंगे कि लोग आपकी सोच को तुरंत स्वीकार करें और काम तेजी से आगे बढ़े.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है, जो स्वभाव में स्पष्टता और कभी-कभी कठोरता भी ला सकता है. सुबह के समय आप किसी मुद्दे पर सख्त रुख अपना सकते हैं या यह महसूस कर सकते हैं कि अब समझौता नहीं करना चाहिए. हालांकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, मन में ठहराव आएगा और आप परिस्थितियों को अधिक व्यावहारिक दृष्टि से देखने लगेंगे.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी वरिष्ठ, मार्गदर्शक या प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. यह समय भविष्य की दिशा तय करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करने के लिए उपयुक्त है.

वहीं 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल के दौरान अहंकार से जुड़ी बहस, प्रतिष्ठा को लेकर टकराव या जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. आप दिशा दिखाएंगे, लेकिन यह भी समझना होगा कि टीम के सहयोग के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा. सुबह के समय थोड़ा टकराव संभव है, लेकिन पंचांग अनुसार दोपहर बाद स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखेंगी.

Finance: खर्च सोच-समझकर करें. प्रतिष्ठा या दिखावे के लिए किया गया खर्च बाद में बोझ लग सकता है.

Love: रिश्तों में सम्मान की भावना सबसे अहम रहेगी. अपनी बात रखें, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को नज़रअंदाज़ न करें.

Health: थकान, पीठ या हृदय क्षेत्र में भारीपन महसूस हो सकता है. आराम ज़रूरी है.

उपाय: आज किसी बड़े या गुरु का सम्मान करें और उनकी बात ध्यान से सुनें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भीतर झांकने और चीज़ों को गहराई से समझने का है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और आप किसी बात को लेकर अनावश्यक चिंता कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ज्यादा जाएगा और आप हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे.

कृत्तिका नक्षत्र आज आपको यह संकेत देता है कि हर समस्या को पकड़कर रखने से बेहतर है, कुछ बातों को साफ़ कर आगे बढ़ जाना. सुबह के समय आप किसी पुरानी उलझन या डर को लेकर सख्त निर्णय ले सकते हैं. पंचांग अनुसार दोपहर बाद जब चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, तब सोच अधिक स्थिर होगी और आप भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करेंगे.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में किसी जटिल विषय पर विचार करना, दस्तावेज़ देखना या रणनीति बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में जोखिम, उधार या भावनात्मक फैसलों से दूरी रखें.

Career: रिसर्च, विश्लेषण और डिटेल-ओरिएंटेड काम के लिए दिन अनुकूल है. जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है.

Finance: पुराने भुगतान, टैक्स या बकाया पर ध्यान देना पड़ेगा. आज योजना बनाना ज़्यादा ज़रूरी है.

Love: रिश्तों में गहराई रहेगी. भरोसे और ईमानदारी से जुड़ा मुद्दा सामने आ सकता है.

Health: पेट, पाचन या तनाव से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज अनावश्यक चिंता छोड़ने का प्रयास करें और मन को हल्का रखें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों, समझौते और संतुलन की परीक्षा लेने वाला है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से सामने वाले से मतभेद या खींचतान महसूस हो सकती है. आप चाहेंगे कि हर बात तुरंत साफ हो जाए, लेकिन सामने वाला उसी गति से प्रतिक्रिया न दे तो मन खिन्न हो सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र आज रिश्तों में साफ़ रेखा खींचने का संकेत देता है. सुबह के समय आप किसी रिश्ते या साझेदारी में अपनी सीमा तय कर सकते हैं. पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे परिस्थितियां शांत होंगी और आप समझौते की ओर बढ़ पाएंगे.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में साझेदारी, समझौते या किसी महत्वपूर्ण बातचीत पर निर्णय लेना आपके पक्ष में रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में गलतफहमी या अधूरी बात से बचना ज़रूरी है.

Career: क्लाइंट, पार्टनर या सहयोगी से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी. संतुलन आपकी ताकत बनेगा.

Finance: साझा धन या खर्च पर चर्चा संभव है. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

Love: रिश्तों में खुली बातचीत होगी. आज बात दबाने से नुकसान हो सकता है.

Health: तनाव या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है.

उपाय: आज संतुलित आहार और संतुलित व्यवहार रखें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन अनुशासन, संघर्ष और आत्म-नियंत्रण से जुड़ा है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से प्रतिस्पर्धा और दबाव महसूस होगा. आप किसी स्थिति में आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन यही वह जगह है जहां संयम सबसे ज़रूरी है.

कृत्तिका नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए. सुबह के समय टकराव संभव है, लेकिन पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे आप अधिक व्यावहारिक और शांत महसूस करेंगे. स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कठिन काम निपटाने या कोई अहम निर्णय लेने में सफलता मिल सकती है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में विवाद, बहस या कानूनी मामलों से दूरी रखें.

Career: काम में चुनौती रहेगी, लेकिन आपकी रणनीति आपको बढ़त दिलाएगी.

Finance: कर्ज या देनदारी को लेकर सोच बनेगी. जल्दबाज़ी न करें.

Love: रिश्तों में नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें. विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है.

Health: थकान, ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: आज क्रोध पर नियंत्रण रखें और सेवा भाव अपनाएं.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.