31 दिसंबर 2025 राशिफल: साल के आख़िरी दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या तय करेंगे सितारे?

31 दिसंबर 2025 राशिफल: साल के आख़िरी दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या तय करेंगे सितारे?

Aaj Ka Rashifal: 31 दिसंबर 2025 यानी साल के आखिर दिन का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Dec 2025 07:21 AM (IST)


Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 31  दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको उत्साह और विवेक के बीच संतुलन सिखाने वाला है. सुबह तक चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए मन में जोश, जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति और कुछ नया शुरू करने की बेचैनी बनी रहेगी. आप महसूस करेंगे कि समय कम है और काम ज़्यादा, इसलिए भीतर से लगातार आगे बढ़ने का दबाव रहेगा. यह दबाव आपको प्रेरित भी करेगा, लेकिन अगर दिशा स्पष्ट नहीं रही तो थकान भी दे सकता है.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है, जो चीज़ों को साफ़ करने और अनावश्यक को हटाने का संकेत देता है. सुबह के समय आप किसी लक्ष्य, रिश्ते या योजना को लेकर यह तय करना चाहेंगे कि अब उसमें ऊर्जा लगानी है या नहीं. यह दिन अधूरे उत्साह का नहीं है; यहां या तो पूरी प्रतिबद्धता होगी या साफ़ दूरी.

पंचांग अनुसार दोपहर के बाद जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तब सोच अधिक व्यावहारिक होगी. जो फैसले सुबह भावनात्मक जोश में लिए गए थे, उन पर दोबारा विचार संभव है.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पढ़ाई, सलाह, इंटरव्यू, क्रिएटिव वर्क या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत लाभकारी रहेगी. वहीं 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में जल्दबाज़ी में वादा करना, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना या जोखिम उठाना नुकसान दे सकता है.

Career: काम को लेकर नए विचार आएंगे. आप कुछ अलग करने के मूड में रहेंगे, लेकिन हर आइडिया तुरंत लागू करना सही नहीं होगा. सुबह के मुकाबले पंचांग अनुसार दोपहर बाद निर्णय ज़्यादा स्थिर रहेंगे.

Finance: शौक, यात्रा या मनोरंजन से जुड़ा खर्च संभव है. बजट बिगड़ सकता है अगर नियंत्रण न रखा.

Love: रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी. भावनाएं खुलकर सामने आएंगी, लेकिन सामने वाले की सीमाओं का सम्मान ज़रूरी है.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज किसी विद्यार्थी या युवा की सहायता करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी जिम्मेदारियों से हटाकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से काम का दबाव, समय की कमी और लोगों की अपेक्षाएं आपको बेचैन कर सकती हैं. आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में रहे, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुसार न चलने से मन खिन्न हो सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि कुछ मामलों में कठोर निर्णय लेना ज़रूरी है. सुबह आप किसी घरेलू, पारिवारिक या निजी विषय को लेकर सख़्त रुख अपना सकते हैं. हालांकि यह कठोरता असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करने की ज़रूरत है.

पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे मन को ठहराव मिलेगा. आप महसूस करेंगे कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता. 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घर, संपत्ति, वाहन या परिवार से जुड़ी बातचीत सकारात्मक दिशा ले सकती है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी. आज आप दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे.

Finance: घर, मरम्मत या पारिवारिक ज़रूरतों पर खर्च संभव है.

Love: रिश्तों में जिम्मेदारी और समझ की आवश्यकता रहेगी. भावनाओं को दबाने से बेहतर है उन्हें सही शब्दों में रखना.

Health: सीने, पीठ या तनाव से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज घर के किसी बड़े का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल (Aquarius), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, साहस और विचारों की दिशा तय करने वाला है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से आपकी सोच तेज़ रहेगी और आप बिना झिझक अपनी बात कहेंगे. मन में यह भावना रहेगी कि अब चीज़ों को घुमाने का समय नहीं है, जो कहना है, साफ़ कहा जाए.

कृत्तिका नक्षत्र आज आपके शब्दों में धार ला सकता है. सुबह बोले गए वाक्य सामने वाले पर गहरा असर डाल सकते हैं, इसलिए भाषा का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे आप कम बोलकर ज़्यादा सोचने लगेंगे और व्यवहार अधिक संतुलित होगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में लेखन, कॉल, मीटिंग, इंटरव्यू या आवेदन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में गलत संदेश, जल्दबाज़ी में भेजा गया मेल या अधूरी बात नुकसान दे सकती है.

Career: कम्युनिकेशन, टेक, मीडिया या योजना से जुड़े कामों में गति आएगी. नए संपर्क बन सकते हैं.

Finance: छोटा लेकिन ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है.

Love: बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी. आज मन की बात कहने का मौका मिलेगा.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और लिखें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 7

मीन राशिफल (Pisces), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको आत्ममूल्य, धन और सुरक्षा की भावना से जोड़ता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से खर्च या भविष्य को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. आप चाहेंगे कि जीवन में कुछ ठोस स्थिरता आए और अनिश्चितता कम हो.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि हर जगह देना ही सही नहीं होता, कहीं-कहीं रुकना भी ज़रूरी है. सुबह के समय आप पैसों या रिश्तों को लेकर सख़्त निर्णय ले सकते हैं. पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे मन को स्थिरता और संतोष मिलेगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में सेविंग, बजट, परिवार से जुड़ी बातचीत या भविष्य की योजना बनाना लाभकारी रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में उधार देना, जल्दबाज़ी में खर्च या भावनात्मक निर्णय नुकसान दे सकता है.

Career: आय और स्थिरता से जुड़े विषय आज प्राथमिकता में रहेंगे.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे, बशर्ते भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बढ़ेगी. आप स्थिरता चाहेंगे.

Health: गले, खान-पान या पानी की कमी से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 06:47 AM (IST)
