31 दिसंबर 2025 राशिफल: साल के आख़िरी दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या तय करेंगे सितारे?

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको उत्साह और विवेक के बीच संतुलन सिखाने वाला है. सुबह तक चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए मन में जोश, जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति और कुछ नया शुरू करने की बेचैनी बनी रहेगी. आप महसूस करेंगे कि समय कम है और काम ज़्यादा, इसलिए भीतर से लगातार आगे बढ़ने का दबाव रहेगा. यह दबाव आपको प्रेरित भी करेगा, लेकिन अगर दिशा स्पष्ट नहीं रही तो थकान भी दे सकता है.

आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव है, जो चीज़ों को साफ़ करने और अनावश्यक को हटाने का संकेत देता है. सुबह के समय आप किसी लक्ष्य, रिश्ते या योजना को लेकर यह तय करना चाहेंगे कि अब उसमें ऊर्जा लगानी है या नहीं. यह दिन अधूरे उत्साह का नहीं है; यहां या तो पूरी प्रतिबद्धता होगी या साफ़ दूरी.

पंचांग अनुसार दोपहर के बाद जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तब सोच अधिक व्यावहारिक होगी. जो फैसले सुबह भावनात्मक जोश में लिए गए थे, उन पर दोबारा विचार संभव है.

पंचांग अनुसार दोपहर 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पढ़ाई, सलाह, इंटरव्यू, क्रिएटिव वर्क या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत लाभकारी रहेगी. वहीं 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में जल्दबाज़ी में वादा करना, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना या जोखिम उठाना नुकसान दे सकता है.

Career: काम को लेकर नए विचार आएंगे. आप कुछ अलग करने के मूड में रहेंगे, लेकिन हर आइडिया तुरंत लागू करना सही नहीं होगा. सुबह के मुकाबले पंचांग अनुसार दोपहर बाद निर्णय ज़्यादा स्थिर रहेंगे.

Finance: शौक, यात्रा या मनोरंजन से जुड़ा खर्च संभव है. बजट बिगड़ सकता है अगर नियंत्रण न रखा.

Love: रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी. भावनाएं खुलकर सामने आएंगी, लेकिन सामने वाले की सीमाओं का सम्मान ज़रूरी है.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज किसी विद्यार्थी या युवा की सहायता करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको बाहरी जिम्मेदारियों से हटाकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से काम का दबाव, समय की कमी और लोगों की अपेक्षाएं आपको बेचैन कर सकती हैं. आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में रहे, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुसार न चलने से मन खिन्न हो सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि कुछ मामलों में कठोर निर्णय लेना ज़रूरी है. सुबह आप किसी घरेलू, पारिवारिक या निजी विषय को लेकर सख़्त रुख अपना सकते हैं. हालांकि यह कठोरता असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करने की ज़रूरत है.

पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे मन को ठहराव मिलेगा. आप महसूस करेंगे कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता. 12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में घर, संपत्ति, वाहन या परिवार से जुड़ी बातचीत सकारात्मक दिशा ले सकती है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में घरेलू बहस या भावुक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी. आज आप दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे.

Finance: घर, मरम्मत या पारिवारिक ज़रूरतों पर खर्च संभव है.

Love: रिश्तों में जिम्मेदारी और समझ की आवश्यकता रहेगी. भावनाओं को दबाने से बेहतर है उन्हें सही शब्दों में रखना.

Health: सीने, पीठ या तनाव से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

उपाय: आज घर के किसी बड़े का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 4

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन संवाद, साहस और विचारों की दिशा तय करने वाला है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से आपकी सोच तेज़ रहेगी और आप बिना झिझक अपनी बात कहेंगे. मन में यह भावना रहेगी कि अब चीज़ों को घुमाने का समय नहीं है, जो कहना है, साफ़ कहा जाए.

कृत्तिका नक्षत्र आज आपके शब्दों में धार ला सकता है. सुबह बोले गए वाक्य सामने वाले पर गहरा असर डाल सकते हैं, इसलिए भाषा का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे आप कम बोलकर ज़्यादा सोचने लगेंगे और व्यवहार अधिक संतुलित होगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में लेखन, कॉल, मीटिंग, इंटरव्यू या आवेदन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में गलत संदेश, जल्दबाज़ी में भेजा गया मेल या अधूरी बात नुकसान दे सकती है.

Career: कम्युनिकेशन, टेक, मीडिया या योजना से जुड़े कामों में गति आएगी. नए संपर्क बन सकते हैं.

Finance: छोटा लेकिन ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है.

Love: बातचीत से रिश्तों में स्पष्टता आएगी. आज मन की बात कहने का मौका मिलेगा.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: आज सोच-समझकर बोलें और लिखें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 7

मीन राशिफल ( Pisces), 31 दिसंबर 2025

आज का दिन आपको आत्ममूल्य, धन और सुरक्षा की भावना से जोड़ता है. सुबह तक चंद्रमा मेष में होने से खर्च या भविष्य को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. आप चाहेंगे कि जीवन में कुछ ठोस स्थिरता आए और अनिश्चितता कम हो.

कृत्तिका नक्षत्र आज यह संकेत देता है कि हर जगह देना ही सही नहीं होता, कहीं-कहीं रुकना भी ज़रूरी है. सुबह के समय आप पैसों या रिश्तों को लेकर सख़्त निर्णय ले सकते हैं. पंचांग अनुसार दोपहर के बाद चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे मन को स्थिरता और संतोष मिलेगा.

12:11 बजे से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में सेविंग, बजट, परिवार से जुड़ी बातचीत या भविष्य की योजना बनाना लाभकारी रहेगा. 12:24 बजे से 01:42 बजे तक राहु काल में उधार देना, जल्दबाज़ी में खर्च या भावनात्मक निर्णय नुकसान दे सकता है.

Career: आय और स्थिरता से जुड़े विषय आज प्राथमिकता में रहेंगे.

Finance: खर्च पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे, बशर्ते भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

Love: रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बढ़ेगी. आप स्थिरता चाहेंगे.

Health: गले, खान-पान या पानी की कमी से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.