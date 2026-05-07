हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब पानी में उगेंगी सब्जियां, नहीं पड़ेगी जमीन और मिट्टी की जरूरत, जानिए क्या है पाइप फार्मिंग?

अब पानी में उगेंगी सब्जियां, नहीं पड़ेगी जमीन और मिट्टी की जरूरत, जानिए क्या है पाइप फार्मिंग?

Hydroponic Farming: अब बिना मिट्टी और खेत के भी आसानी से उगाई जा सकती हैं ताजी सब्जियां. पाइप फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक तकनीक कम पानी और आधुनिक तरीके से खेती का नया और स्मार्ट विकल्प बन रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 07 May 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Hydroponic Farming: अब खेती के लिए खेत और मिट्टी होना जरूरी नहीं रह गया है. बदलते समय के साथ खेती के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं और अब लोग अपने घर की छत, बालकनी और यहां तक कि किचन में भी ताजी सब्जियां उगा रहे हैं.  खास बात यह है कि इस खेती में न तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है और न ही ज्यादा जगह की.इसमें पाइप और पानी की मदद से होने वाली इस आधुनिक तकनीक को हाइड्रोपोनिक या पाइप फार्मिंग भी कहा जाता है.  शहरों में रहने वाले लोग भी अब इस तकनीक के जरिए आसानी से घर पर सब्जियां उगा रहे हैं.

क्या है हाइड्रोपोनिक खेती? 

हाइड्रोपोनिक खेती एक ऐसी विधि है, जिसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसकी जगह पोषक तत्वों से भरपूर पानी का घोल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है. इस प्रक्रिया में पौधों को सीधे जरूरी पोषण मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि तेजी से होती है और कम समय में बेहतर उत्पादन मिलता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं की, इस तकनीक में पानी की खपत पारंपरिक खेती के मुकाबले काफी कम होती है और पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं.    

यह भी पढ़ेंः घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन

पाइप फार्मिंग कैसे करती है काम?

पाइप फार्मिंग में पाइपों के ऊपर छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं और उन्हीं में पौधे लगाए जाते हैं. पौधों की जड़ें पाइप के अंदर बह रहे पोषक तत्वों वाले पानी में रहती हैं. यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है. साथ ही छोटे फ्लैट, बालकनी, छत या कमरे के किसी कोने में भी इस सिस्टम को आसानी से लगाया जा सकता है. यही वजह है कि शहरी इलाकों में यह खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है. 

कम पानी में ज्यादा उत्पादन का फायदा

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम पानी में ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है. हाइड्रोपोनिक खेती में पानी को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी भी बहुत कम होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तकनीक पारंपरिक खेती की तुलना में करीब 90 प्रतिशत तक कम पानी का उपयोग करती है. वही   उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित एक रिसर्च संस्थान में इस तकनीक से अश्वगंधा और बच जैसे पौधों को कम समय में तैयार किया गया, जबकि सामान्य खेती में इन्हें उगाने में एक से दो साल तक लग जाते हैं.    

भविष्य की स्मार्ट खेती बन रही है पाइप फार्मिंग

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हाइड्रोपोनिक और पाइप फार्मिंग खेती का बड़ा विकल्प बन सकती है. बढ़ती आबादी, कम होती खेती योग्य जमीन और पानी की कमी के बीच यह तकनीक किसानों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है. इतना ही नहीं, अब सरकार भी इस आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक कर रही है. ऐसे में बिना मिट्टी और कम जगह में ताजी और सुरक्षित सब्जियां उगाने की यह तकनीक भविष्य की स्मार्ट खेती मानी जा रही है.    

यह भी पढ़ेंः  जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा

Published at : 07 May 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Hydroponic Farming Modern Farming Techniques Pipe Farming Growing Vegetables In Water Hydroponic System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अब पानी में उगेंगी सब्जियां, नहीं पड़ेगी जमीन और मिट्टी की जरूरत, जानिए क्या है पाइप फार्मिंग?
अब पानी में उगेंगी सब्जियां, नहीं पड़ेगी जमीन और मिट्टी की जरूरत, जानिए क्या है पाइप फार्मिंग?
एग्रीकल्चर
IT Sector To Farming Benefits : आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे युवा? ये ट्रिक आपको भी बना देगी करोड़पति किसान
आईटी सेक्टर छोड़ खेती की ओर क्यों भाग रहे युवा? ये ट्रिक आपको भी बना देगी करोड़पति किसान
एग्रीकल्चर
भारी बारिश से बर्बाद नहीं होगी सब्जी की फसल, बस कर लें ये छोटा सा काम
भारी बारिश से बर्बाद नहीं होगी सब्जी की फसल, बस कर लें ये छोटा सा काम
एग्रीकल्चर
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget