Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार

आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार

Potato Rate UP: यूपी में आलू के गिरते भाव ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है. बाजार में आलू करीब 200 से 240 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि कोल्ड स्टोर का किराया 250 रुपये से ज्यादा पड़ रहा है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

Potato Farmers UP: उत्तर प्रदेश में आलू की खेती करने वाले किसानों की मुश्किल बढ़ गई है. पहले किसानों ने खेतों में मेहनत करके आलू उगाया, फिर अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में कोल्ड स्टोर में रख दिया. लेकिन अब बाजार में भाव इतना नीचे है कि, आलू बेचकर उसका किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है. बाजार में मंदी होने के कारण आलू का थोक भाव 200 से 240 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है, जबकि कोल्ड स्टोर में एक क्विंटल आलू रखने का किराया करीब 250 से 280 रुपये है. यानी किसान के सामने अपनी फसल बेचने पर भी नुकसान उठाने की नौबत आ गई है.

उत्तर प्रदेश के इटावा में इस साल 58 कोल्ड स्टोर में करीब 6.13 लाख मीट्रिक टन आलू रखा गया था. 15 अक्टूबर तक इसमें से लगभग आधा आलू ही बाहर निकाला जा सका था. पिछले साल इसी समय तक 60 फीसदी से ज्यादा आलू निकल चुका था. अब 31 अक्टूबर तक आलू निकालने की समयसीमा नजदीक आ रही है, लेकिन कम भाव के कारण किसान परेशान हैं.

किराया ही नहीं, खेती की लागत निकालना भी मुश्किल

मान लीजिए किसान को एक क्विंटल आलू बेचने पर 220 रुपये मिल रहे हैं, जबकि उसे कोल्ड स्टोर का किराया 250 रुपये देना है. ऐसे में सिर्फ किराये के मुकाबले ही उसे 30 रुपये कम मिलेंगे. इसमें खेती और ढुलाई का खर्च शामिल नहीं है. यही वजह है कि कुछ किसान कम दाम पर आलू बेचने के बजाय उसे स्टोर में ही छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं. इसका असर कोल्ड स्टोर संचालकों पर भी पड़ता है. आलू बाहर नहीं निकलने से जगह खाली नहीं होती और किराया भी अटक जाता है.

सरकारी मदद, लेकिन हर किसान को फायदा नहीं

आलू भंडारण शुल्क अनुदान योजना के तहत पात्र किसानों को निजी कोल्ड स्टोर में आलू रखने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता दी जाती है. एक किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये तक अनुदान मिल सकता है. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले कई किसान इस मदद से बाहर रह जाते हैं. जिले में ऐसे किसानों की हिस्सेदारी 50 फीसदी से ज्यादा बताई गई है.

यह भी पढ़ें: गन्ना किसानों को मिलेगी है राहत! सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू की बातचीत

किसानों को किस राहत की जरूरत है?

किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि आलू का उचित दाम मिले और कोल्ड स्टोर का खर्च कम करने में मदद की जाए. जुलाई 2026 में आगरा में भी किसानों को 250 रुपये प्रति क्विंटल भंडारण सहायता देने की मांग उठी थी. अगर बाजार में भाव लागत से नीचे बना रहता है, तो अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों की कमाई नहीं हो पाती. फिलहाल इटावा के किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आलू बेचकर नुकसान कम करें या भाव बढ़ने की उम्मीद में इंतजार करें.

यह भी पढ़ें: ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Agriculture News Potato Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
अनार की खेती कैसे होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
अनार की खेती कैसे होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
एग्रीकल्चर
बंजर जमीन पर कैसे करें अंजीर की खेती? मालामाल कर देगी यह तकनीक
बंजर जमीन पर कैसे करें अंजीर की खेती? मालामाल कर देगी यह तकनीक
एग्रीकल्चर
मोबाइल पर बुकिंग, क्यूआर कोड से खाद.. रबी के लिए नई तैयारी कर रही सरकार
मोबाइल पर बुकिंग, क्यूआर कोड से खाद.. रबी के लिए नई तैयारी कर रही सरकार
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
स्पोर्ट्स
भारत-वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर भड़का पूर्व चीफ सेलेक्टर, BCCI से पूछे तीखे सवाल
भारत-वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर भड़का पूर्व चीफ सेलेक्टर, BCCI से पूछे तीखे सवाल
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
बिहार
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget