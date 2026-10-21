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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदेसी गायों की डेयरी खोलें, सरकार से मिल सकता है 11 लाख रुपये तक अनुदान

देसी गायों की डेयरी खोलें, सरकार से मिल सकता है 11 लाख रुपये तक अनुदान

Government Schemes: क्या आप भी डेयरी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं? अगर हां, तो आप नंद बाबा मिशन के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगा सकते हैं. इसके लिए आपको 11 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 21 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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Dairy Farming Subsidy: अगर आप भी गांव में अपना डेयरी कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो देसी गायों का पालन कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकता है. दूध बेचकर रोजाना आमदनी करने के साथ किसान खेती के लिए गोबर भी जुटा सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार भी देसी गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत काम कर रही है. 

इस पहल का मकसद देसी नस्लों को बचाना, दूध उत्पादन बढ़ाना और गांवों में रोजगार के नए मौके तैयार करना है. इसके तहत 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाने पर 11 लाख रुपये तक अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, इसका लाभ योजना की शर्तों और मंजूरी के आधार पर ही मिलेगा.

10 गायों की डेयरी पर कितनी मिलेगी मदद?

नंद बाबा मिशन के तहत देसी गायों की डेयरी शुरू करने के इच्छुक पशुपालकों को सरकारी सहायता मिल सकती है. 10 गायों की यूनिट के लिए 11 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर पशुपालक को इतनी रकम मिलना तय है. अनुदान की राशि, जरूरी शर्तें और आवेदन की स्थिति जिले और योजना के मौजूदा नियमों के हिसाब से पता करनी होगी. इसलिए गाय खरीदने या डेयरी के लिए शेड बनवाने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग से पूरी जानकारी ले लें. 

डेयरी के लिए कैसी गाय खरीदें?

डेयरी शुरू करने में सबसे जरूरी काम सही गाय चुनना है. साहीवाल और रेड सिंधी जैसी देसी नस्लें दूध देने के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, गाय खरीदते समय सिर्फ उसकी नस्ल देखकर फैसला न करें. उसकी उम्र, सेहत, पहले कितना दूध देती रही है और प्रजनन से जुड़ी जानकारी भी जांच लें. इसके अलावा, गायों के रहने के लिए साफ-सुथरा शेड, पीने का पानी और समय पर इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: कम पैसों में शुरू करें ये बिजनेस, सरकार भी दे रही 60 फीसदी तक सब्सिडी

सेक्स्ड सीमन तकनीक से बढ़ सकती हैं बछिया होने की संभावना

डेयरी में आगे चलकर दूध देने वाली गायों की संख्या बढ़ाने के लिए सेक्स्ड सीमन तकनीक अपनाई जा सकती है. इस तकनीक से मादा बछिया पैदा होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती. इसका इस्तेमाल पशु चिकित्सक या प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सलाह से ही कराना चाहिए.

चारे का इंतजाम पहले से करें

गाय पालन में चारे पर अच्छा-खासा खर्च होता है. अगर किसान के पास जमीन है, तो वह हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम कर सकता है. मल्टीकट चरी जैसी फसलें बार-बार चारा उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं. इसके साथ सूखा चारा, संतुलित आहार, साफ पानी और समय पर टीकाकरण भी जरूरी है.

कहां करें आवेदन?

देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाने के इच्छुक किसान अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुपालन विभाग से संपर्क करें. वहां नंद बाबा मिशन के तहत उपलब्ध सहायता, पात्रता, जरूरी कागजात और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूछें. डेयरी शुरू करने से पहले गायों की खरीद, शेड, चारा और इलाज का बजट जरूर बना लें.

यह भी पढ़ें: चारे की खेती के लिए मिलेंगे फ्री में बीज, किसान कैसे उठा सकते हैं फायदा?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes
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