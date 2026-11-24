MP Kamdhenu Yojana: मध्य प्रदेश में पशुपालन करने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है. अब वे दूध का कारोबार शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना चला रही है. इस योजना के तहत पशुपालक 25 गाय या भैंस की डेयरी इकाई खोल सकते हैं.

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ,डेयरी शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 33 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. पात्र पशुपालकों को 10.50 लाख से लेकर 13.86 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है.

डेयरी खोलने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

कामधेनु योजना में पशुओं की नस्ल के हिसाब से डेयरी इकाई की लागत तय की गई है. इसमें सब्सिडी का हिसाब इस तरह है:

डेयरी इकाई कुल लागत SC/ST वर्ग अन्य वर्ग 25 देशी गाय 36 लाख 11.88 लाख 9 लाख 25 संकर गाय 42 लाख 13.86 लाख 10.50 लाख 25 भैंस 42 लाख 13.86 लाख 10.50 लाख

एक पशुपालक 200 पशुओं तक खोल सकता है डेयरी

इस योजना में एक डेयरी इकाई में 25 दुधारू पशु रखे जा सकते हैं. एक हितग्राही अधिकतम 8 इकाइयां स्थापित कर सकता है. इस तरह एक पशुपालक 200 पशुओं तक की डेयरी के लिए योजना का लाभ ले सकता है. हालांकि, एक इकाई में देशी गाय, संकर गाय और भैंस को मिलाकर नहीं रखा जा सकता.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. उसकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य है. 25 पशुओं की एक इकाई के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए.



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किन नस्लों की गाय-भैंस खरीदने पर मिलेगा लाभ?

योजना में कुछ खास नस्लों के पशुओं को शामिल किया गया है. देसी गायों में गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी नस्ल शामिल हैं. संकर गायों में एचएफ और जर्सी नस्ल के पशु खरीदे जा सकते हैं. वहीं, भैंसों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना, भदावरी और जाफराबादी नस्ल को शामिल किया गया है.

सब्सिडी के साथ बैंक से मिलेगा लोन

इस योजना में सरकार अनुदान की रकम शुरुआत में सीधे नकद नहीं देगी. यह बैक-एंडेड सब्सिडी होगी. यानी बैंक से लोन मिलने और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान का लाभ मिलेगा. योजना में लोन का समय 7 साल और 6 महीने की किस्तों पर छूट का प्रावधान बताया गया है. पहली लोन राशि मिलने के बाद 3 साल का लॉक-इन पीरियड भी लागू होगा.

कामधेनु योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

इसके लिए सबसे पहले कामधेनु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

नए आवेदक को साइन अप करके आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा कर दें.

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