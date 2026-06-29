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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHighest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी

Highest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी

यूपी सरकार की पहल आपके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है. नंद बाबा दुग्ध मिशन और मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत स्वदेशी गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी शुरू की है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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Highest Milk Yielding Cow: अगर आप डेयरी शुरू करने की योजना बना रहे हैं या फिर पहले से ही पशुपालन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल आपके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है. राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन और मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत स्वदेशी गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की है.

इस योजना में ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्लों की गाय खरीदने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय को मजबूत करना है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि गाय की कौन सी टॉप तीन नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है और इन्हें अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो बंपर सब्सिडी कैसे मिलेगी. 
 
कौन सी गायों पर मिलेगी बंपर सब्सिडी?

उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दुग्ध मिशन और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ समर्थन योजना के तहत गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा जैसी ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्लों की गाय खरीदने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत पशुपालक के दो दुधारू स्वदेशी गाय की यूनिट खरीद सकते हैं. इसके लिए कुल लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत या 80 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए खरीदी जाने वाली गाय पहले या दूसरी ब्याता होनी चाहिए ताकि पशुपालकों को ज्यादा दूध देने वाली स्वस्थ गाय मिल सके. इसके अलावा कुछ योजनाओं के तहत बड़े डेयरी प्रोजेक्ट स्थापित करने पर परियोजना का लाभ 50 प्रतिशत तक अधिकतम 11.80 लख रुपये तक की सहायता का प्रावधान भी किया गया है. इसका उद्देश्य ज्यादा संख्या में आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है.

डेयरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ये तीन नस्लें 

गिर गाय 

गिर गाय देश की लोकप्रिय दुधारू देसी नस्लों में शामिल है. इसका मूल स्थान गुजरात का गिर क्षेत्र है. यह नस्ल सामान्य तौर पर रोजाना 8 से 10 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है. इसकी पहचान पीछे की ओर झुके हुए माथे, मुड़े हुए सींग और धब्बेदार शरीर से होती है. बाजार में इसके उत्पादन की मांग ज्यादा रहती है, जिससे पशुपालकों को बेहतर कीमत मिल सके. 

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साहीवाल गाय 

साहिवाल को भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्लों में गिना जाता है. यह लाल भूरे रंग की होती है और रोजाना लगभग 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है. एक ब्यांत में यह करीब  2000 से 3000 लीटर तक दूध उत्पादन कर सकती है. अच्छी देखभाल और संतुलित आहार पर यह डेयरी व्यवसाय के लिए सबसे लाभदायक नस्लों में से एक मानी जाती हैं. 

थारपारकर गाय 

थारपारकर नस्ल अभी दूध उत्पादन और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों में अनुकूल क्षमता के लिए जानी जाती है. यह नस्ल कम संसाधनों में भी बेहतर प्रदर्शन करती है और उत्तर भारत के कई लोगों में डेयरी व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है. सरकार ने इससे भी योजना के तहत शामिल किया है, ताकि पशुपालक उन्नत देसी नस्लों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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Gir Cow Dairy Farming Sahiwal Cow Tharparkar Cow
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