सर्दियों में घना कोहरा किसानों के लिए परेशानी बनता है. खेतों में कई दिनों तक नमी और ठंड रहने से फसलों की पत्तियों पर असर पड़ता है. कुछ फसलों में रोग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे पैदावार कम हो सकती है. खासकर आलू, सरसों, चना, मसूर और कई सब्जियों की फसलों पर इसका असर देखने को मिलता है. ऐसे में किसानों को मौसम पर नजर रखने के साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए.

आलू, सरसों और सब्जियों को होता है नुकसान

घने कोहरे का असर सबसे ज्यादा आलू की फसल पर दिखाई देता है. आलू के पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और लंबे समय तक नमी रहने से पछेती झुलसा जैसे रोग का खतरा बढ़ता है. सरसों की फसल में भी पत्तियों पर धब्बे पड़ते हैं और अल्टरनेरिया जैसे रोग भी फैलते हैं. इसके अलावा ठंड और नमी के कारण माहू जैसे कीटों की समस्या भी बढ़ जाती है. चना और मसूर की फसल में ज्यादा नमी रहने से जड़ गलने और फफूंद से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है. टमाटर, बैंगन और दूसरी सब्जियों के पौधों को पाले से नुकसान होता है. फूल और छोटे फल झड़ने से पैदावार पर असर पड़ता है.

हल्की सिंचाई और फसल की देखभाल करें

अगर मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे पड़ने की चेतावनी दी गई है, तो किसान खेत में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई ही करे. इससे मिट्टी का तापमान अचानक कम होने से बचाने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि खेत में जरूरत से ज्यादा पानी न भरें, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न की समस्या होती है. छोटी सब्जियों और नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए रात में हल्की ढकने वाली चादर या कृषि में इस्तेमाल होने वाला कवर लगाएं. सुबह तापमान सामान्य होने पर इसे हटा दें. खेत में जल निकासी का भी ध्यान रखें, ताकि पानी जमा न हो.

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रोग दिखने पर क्या करें?

कोहरे के बाद अगर फसल की पत्तियों पर धब्बे, पीलापन या सड़न दिखाई दे, तो पहले उसकी सही पहचान करें. आलू और सरसों में रोग के लक्षण दिखने पर कृषि विशेषज्ञ या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें. फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल फसल और बीमारी के अनुसार ही करें. बिना सलाह के किसी भी दवा का छिड़काव न करें और उसकी बताई गई मात्रा का पालन करें. खेत में हवा आने-जाने का रास्ता खुला रखें और खरपतवार हटाते रहें. कचरा जलाकर धुआं करने से बचें, क्योंकि इससे आग और प्रदूषण का खतरा होता है. समय पर देखभाल करने से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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