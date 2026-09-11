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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना खुदाई कैसे पता करें मिट्टी की सेहत, क्या है सीस्मिक वेव्स तकनीक?

बिना खुदाई कैसे पता करें मिट्टी की सेहत, क्या है सीस्मिक वेव्स तकनीक?

सीस्मिक वेव्स तकनीक की मदद से जमीन की खुदाई किए बिना मिट्टी की मजबूती और उसके अंदर की परतों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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मिट्टी की जांच के लिए आमतौर पर जमीन से नमूने लिए जाते हैं या खुदाई की जाती है. लेकिन अब ऐसी तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जमीन को खोदे बिना उसके अंदर की जानकारी हासिल की जाती है. सीस्मिक वेव्स तकनीक इसी तरह काम करती है. इसमें जमीन के अंदर तरंगें भेजी जाती हैं और उनके लौटने के तरीके को देखा जाता है. इससे मिट्टी की मजबूती और जमीन के अंदर मौजूद अलग-अलग परतों की जानकारी मिलती है.

जमीन के अंदर भेजी जाती हैं तरंगें

सीस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें जमीन के अंदर अलग - अलग तरह से आगे बढ़ती हैं. जब ये तरंगें जमीन की अलग-अलग परतों से गुजरती हैं, तो उनकी गति और दिशा में बदलाव आता है. वैज्ञानिक जमीन की सतह पर खास उपकरण लगाकर इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं. इसके बाद इन आंकड़ों को समझकर पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर किस तरह की परत मौजूद है. अगर किसी जगह की मिट्टी ज्यादा मजबूत है, तो तरंगों की स्पीड अलग होती है. वहीं कमजोर या ढीली मिट्टी में इनकी स्पीड अलग तरीके से दर्ज होती है.

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मिट्टी की मजबूती का चलता है पता

इस तकनीक का इस्तेमाल जमीन की मजबूती और उसकी अंदर स्थिति समझने के लिए किया जाता है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि जमीन के नीचे मिट्टी की कौन-कौन सी परतें हैं और उनकी स्थिति कैसी है. जमीन के नीचे पानी या कमजोर हिस्से की पहचान करने में भी यह तकनीक मददगार होती है. खास बात यह है कि इसके लिए हर जगह जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं. बड़ी इमारत, सड़क, पुल या दूसरी निर्माण परियोजनाओं से पहले जमीन की जांच में ऐसी तकनीक उपयोगी मानी जाती है.

निर्माण से पहले क्यों जरूरी है जांच?

किसी भी बड़ी इमारत या सड़क का निर्माण करने से पहले जमीन की मजबूती जानना जरूरी होता है. अगर जमीन कमजोर है, तो आगे चलकर निर्माण पर असर पड़ सकता है. सीस्मिक वेव्स तकनीक से जमीन के अंदर की स्थिति की जानकारी पहले ही जुटाई जाती है. इसके आधार पर इंजीनियर यह तय करने में मदद लेते हैं कि किस जगह किस तरह का निर्माण किया जाना चाहिए. हालांकि, यह तकनीक हर तरह की मिट्टी की जांच का अकेला तरीका नहीं है. जरूरत के अनुसार मिट्टी के नमूने लेकर दूसरी जांच भी की जाती है. इस तरह अलग-अलग तरीकों से मिली जानकारी के आधार पर जमीन की सही स्थिति समझी जाती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
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