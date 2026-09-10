बिहार में मखाना किसानों की चांदी, सब्सिडी का अब इन जिलों में भी होगा प्रसार

दुनिया भर में बिकने वाले कुल मखाने का 85 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अकेले बिहार से ही निकलता है. मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद से तो इसकी इंटरनेशनल डिमांड सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है. अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के सुपरमार्केट्स में इसकी भारी मांग है. अब सरकार चाहती है कि हमारे लोकल किसान ग्लोबल मार्केट के तगड़े प्लेयर बनें.