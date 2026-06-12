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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसूखता हुआ गुलाब का पौधा भी देने लगेगा रिकॉर्ड तोड़ फूल, बस जड़ में डालनी होगी रसोई की यह एक चीज़

सूखता हुआ गुलाब का पौधा भी देने लगेगा रिकॉर्ड तोड़ फूल, बस जड़ में डालनी होगी रसोई की यह एक चीज़

Rose Growing Tips: रसोई से निकलने वाले केले के छिलके का पाउडर गुलाब के लिए अमृत है. इसके इस्तेमाल से सूखता हुआ पौधा भी जी उठता है और रिकॉर्ड तोड़ बड़े फूल देने लगता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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Rose Growing Tips: घर की बालकनी या गार्डन में खिले हुए गुलाब किसे पसंद नहीं होते लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके गुलाब के पौधे सूख रहे हैं या उनमें फूल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर के पीछे भागने की बजाय अपनी रसोई का रुख करिए.

हमारे किचन में ही पौधों की सेहत का असली राज छुपा होता है. एक छोटा सा घरेलू नुस्खा आपके मरते हुए गुलाब के पौधे में भी नई जान फूंक सकता है और उसमें रिकॉर्ड तोड़ बड़े साइज के फूल ला सकता है. जान लीजिए रसोई की उस एक जादुई चीज़ के बारे में जो आपके गुलाब के पौधे को फूलों से लाद देगी.

केले का छिलका है गुलाब के लिए कमाल

गुलाब के पौधे के लिए रसोई से निकलने वाला केले का छिलका किसी अमृत से कम नहीं है. केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटैशियम, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है. जो गुलाब में बंपर फ्लावरिंग के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आप केले के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर मिक्सी में पीस लें और उसका पाउडर बना लें.

अब महीने में दो बार इस पाउडर के दो-दो चम्मच अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके जड़ के पास डाल दें. यह होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है. जिससे पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है कलियां झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है और फूलों का साइज भी दोगुना बड़ा हो जाता है.

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एप्सम साल्ट और छिलकों का डबल डोज

केले के छिलके के पाउडर के साथ अगर आप एक और सीक्रेट चीज़ मिला दें. तो गुलाब के पौधे की कायापलट होना तय है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार केले के सूखे छिलकों के साथ आधा चम्मच एप्सम साल्ट का कॉम्बिनेशन गुलाब के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करता है. मैग्नीशियम पौधे को हरा-भरा रखने और जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

जिससे सूखता हुआ पौधा भी तेजी से नई पत्तियां और शाखाएं निकालने लगता है. आपको बस इतना करना है कि पौधे की मिट्टी को थोड़ा गीला करें इस मिक्चर को डालें और ऊपर से हल्का पानी दे दें. इस आसान और जीरो-कॉस्ट नुस्खे को अपनाकर आप बिना किसी केमिकल के अपने गार्डन को गुलाबों से महका सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Rose Farming News Rose Gardening
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