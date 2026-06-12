Rose Growing Tips: घर की बालकनी या गार्डन में खिले हुए गुलाब किसे पसंद नहीं होते लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके गुलाब के पौधे सूख रहे हैं या उनमें फूल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर के पीछे भागने की बजाय अपनी रसोई का रुख करिए.

हमारे किचन में ही पौधों की सेहत का असली राज छुपा होता है. एक छोटा सा घरेलू नुस्खा आपके मरते हुए गुलाब के पौधे में भी नई जान फूंक सकता है और उसमें रिकॉर्ड तोड़ बड़े साइज के फूल ला सकता है. जान लीजिए रसोई की उस एक जादुई चीज़ के बारे में जो आपके गुलाब के पौधे को फूलों से लाद देगी.

केले का छिलका है गुलाब के लिए कमाल

गुलाब के पौधे के लिए रसोई से निकलने वाला केले का छिलका किसी अमृत से कम नहीं है. केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटैशियम, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है. जो गुलाब में बंपर फ्लावरिंग के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आप केले के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर मिक्सी में पीस लें और उसका पाउडर बना लें.

अब महीने में दो बार इस पाउडर के दो-दो चम्मच अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके जड़ के पास डाल दें. यह होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है. जिससे पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है कलियां झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है और फूलों का साइज भी दोगुना बड़ा हो जाता है.

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एप्सम साल्ट और छिलकों का डबल डोज

केले के छिलके के पाउडर के साथ अगर आप एक और सीक्रेट चीज़ मिला दें. तो गुलाब के पौधे की कायापलट होना तय है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार केले के सूखे छिलकों के साथ आधा चम्मच एप्सम साल्ट का कॉम्बिनेशन गुलाब के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करता है. मैग्नीशियम पौधे को हरा-भरा रखने और जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

जिससे सूखता हुआ पौधा भी तेजी से नई पत्तियां और शाखाएं निकालने लगता है. आपको बस इतना करना है कि पौधे की मिट्टी को थोड़ा गीला करें इस मिक्चर को डालें और ऊपर से हल्का पानी दे दें. इस आसान और जीरो-कॉस्ट नुस्खे को अपनाकर आप बिना किसी केमिकल के अपने गार्डन को गुलाबों से महका सकते हैं.

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