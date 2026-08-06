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PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 24th Instalment: पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर बड़ा अपडेट जाने कब आएंगे आपके खाते में 2000 रुपये? पोर्टल पर अपनी किस्त का स्टेटस तुरंत चेक करें

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 06 Aug 2026 11:48 AM (IST)
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PM Kisan Yojana 24th Instalment: केंद्र सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सरकारी योजना है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है . जो कि तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है. हाल ही में 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर टिकी हुई है. कई किसान जानना चाहते हैं कि अगली किस्त कब आएगी और उसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है. 

अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ई केवाईसी पूरी नहीं होने, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी होने या जमीन का सत्यापन न होने पर किस्त अटक सकती है. इसलिए समय रहते अपना स्टेटस जांच लेना बेहतर रहेगा. चलिए आपको बताते हैं कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त और कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं स्टेटस. 

कब आ सकती है 24वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत हर साल तीन किस्तें किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाती हैं. पिछली यानी 23वीं किस्त की बात करें तो वह 20 जून 2026 को जारी की गई थी. इसके बाद अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है. फिलहाल सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. लेकिन पिछले योजना में पिछली किस्त के लगभग तीन-चार महीनों के अंतराल पर अगली किस्त भेजी जाती है.  

इस लिहाज से 24वीं किस्त अगस्त से नवंबर 2026 के बीच कभी भी जारी हो सकती है. हालांकि किसानों को अभी भी सरकार की ओर से किस्त जारी होने की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए. सरकार की ओर से तारीख तय होते ही पोर्टल पर अपडेट जारी कर दिया जाएगा. इस बीच जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी पूरी नहीं कराई है या जिनके रिकॉर्ड में कोई गलती है, उन्हें जल्द से जल्द उसे ठीक कर लेना चाहिए जिससे किस्त आने पर कोई दिक्कत न हो.


PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

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ऐसे मिनटों में चेक करें अपना स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त आने में कोई दिक्कत तो नहीं है. तो घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं. वहां फार्मर्स कॉर्नर में दिए गए Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. 

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो मोबाइल नंबर की मदद से उसे सर्च किया जा सकता है. ओटीपी और कैप्चा भरने के बाद आपकी पूरी भुगतान जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. यहां आप यह भी देख सकते हैं कि पिछली किस्त कब आई थी. पेेमेंट सफल हुआ या नहीं और किसी तरह की कमी तो नहीं है. चाहें तो पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए भी यही जानकारी आसानी से देखी जा सकती है.


PM किसान योजना, इस दिन आएगी अगली किस्त, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

किस्त के लिए रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में पहुंचे तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे कर लें. सबसे पहले ई केवाईसी पूरी करें. इसके साथ आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए. जिन किसानों की जमीन का सत्यापन अभी बाकी है उन्हें भी यह काम तुरंत पूरा कर लेना चाहिए. 

अगर आवेदन में नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता या आधार से जुड़ी कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधार लें. कई बार छोटी सी गलती के चलते किस्त अटक जाती है. सरकार ने हाल ही में पीएम किसान योजना को अगले पांच सालों तक जारी रखने की मंजूरी भी दी है. जिससे पात्र किसानों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. इसलिए समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Farming Tips Farming News
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