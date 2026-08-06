मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMango Plant in Pot: घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके

Mango Plant in Pot: घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके

Mango Plant in Pot: आम का पौधा लगाने के लिए बड़ी जगह जरूरी नहीं है. घर पर गमले में भी आम का पौधा लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर आम की खेती का सही तरीका...

Written By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव |  Edited By: भूमिका पंवार |  Updated at : 06 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Mango Plant in Pot: गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई ताजे और मीठे आम खाने का इंतजार करता है. कई लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर पर भी आम का पेड़ हो, लेकिन जगह की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते. अगर आपके पास बगीचा नहीं भी है, फिर भी आम अपने घर की बालकनी के गमले में आम का पौधा लगा सकते हैं .

गमले में आम उगाने के लिए सही किस्म का पौधा चुनना, उपयुक्त मिट्टी का इस्तेमाल करना और उसकी नियमित देखभाल करना बेहद जरूरी होता है. अगर शुरुआत से इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पौधा अच्छी तरह बढ़ता है. आइए जानें गमले में आम का पौधा उगाने के कारगर तरीके.

सही किस्म का पौधा चुनें

अगर गमले में आम उगाना चाहते हैं तो शुरुआत सही किस्म के पौधे से करें. बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में ग्राफ्टेड पौधा लगाना बेहतर माना जाता है. यह बीज वाले पौधे से जल्दी बढ़ता है और कम समय में फल देने की सम्भावना रहती है. गमले के लिए आम के पौधे की ऐसी किस्म चुनें जो आकार में ज्यादा बड़ी न हों, जिससे पौधे की देखभाल करना आसान रहे और वह थोड़ी सी जगह में भी अच्छे से विकसित हो सके.

अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का करें इस्तेमाल 

आम के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही मिश्रण बहुत जरूरी होता है. इसके लिए काली मिट्टी में सड़ी खाद, कम्पोस्ट, और थोड़ी रेत मिलाई जाती है, इससे मिट्टी में पोषक तत्त्व बनी रहते हैं और पानी और का निकास भी बेहतर होता हैं.  समय-समय पर जैविक खाद भी डालते रहें उससे पौधा स्वस्थ रहता है और पौधा लगातार अच्छे से बढ़ता है.

बड़ा और मजबूत गमला इस्तेमाल करें

आम का पौधा लंबे समय तक एक ही गमले में रहता है, इसलिए शुरुआत से ही पर्याप्त बड़ा और मजबूत गमला चुनना चाहिए. गमले में पानी निकलने के लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके अगर पानी गमले में जमा रहेगा, तो जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और पौधे की बढ़त भी प्रभावित होती है.

यह भी पढ़े : इस तरीके से घर पर ही उगा सकते हैं अनार, जान लीजिए प्रोसेस

 धूप और पानी का रखें ध्यान

आम का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज कम से कम 6 से 8 घंटे अच्छी धूप मिल सके. पानी हमेशा जरूरत के अनुसार ही दें. मिट्टी पूरी तरह सूखने न दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से भी बचें. संतुलित सिंचाई पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

 समय-समय पर देखभाल करें

पौधे की नियमित देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसे लगाना. सूखी या खराब टहनियों की समय-समय पर छंटाई करें, ताकि नई शाखाएं अच्छी तरह निकल सकें. अगर पौधे पर कीट या बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उचित उपाय करें नियमित देखभाल और सही पोषण मिलने पर पौधा तेजी से बढ़ता है और भविष्य में अच्छी पैदावार देने की संभावना भी बढ़ जाती है.

कब आने लगते हैं फल

अगर आम का पौधा बीज से उगाया गया है, तो उसमें फल आने में करीब 7 से 8 साल तक का समय लग सकता है. वहीं, अगर आपने ग्राफ्टेड  पौधा लगाया है तो सही देखभाल मिलने पर यह 3 से 5 साल के भीतर भी फल देना शुरू कर सकता है. इसलिए जल्दी फल पाने के लिए अधिकतर लोग कलमी पौधा लगाना पसंद करते.

यह भी पढ़े : गमले में उगाएं हरा धनिया, बाजार जाने का झंझट खत्म

Published at : 06 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Gardening Tips Grow Mango Plant In Pot Mango Plant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mango Plant in Pot: घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके
घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके
एग्रीकल्चर
मानसून में अपनाएं ये तरीके, हरे-भरे रहेंगे गुलाब
मानसून में अपनाएं ये तरीके, हरे-भरे रहेंगे गुलाब
एग्रीकल्चर
Haryana Drone Monitoring: हरियाणा में पराली पर ड्रोन की नजर, किसानों पर होगी निगरानी
हरियाणा में पराली पर ड्रोन की नजर, किसानों पर होगी निगरानी
एग्रीकल्चर
Mushroom Farming: मशरूम की खेती से बढ़ेगा रोजगार, किसानों को मिलेगा नया मौका
मशरूम की खेती से बढ़ेगा रोजगार, किसानों को मिलेगा नया मौका
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना...'
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना भी मुश्किल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Monsoon Session 2026: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
पंजाब
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget