घर के गमले में भी उगा सकते हैं आम, अपनाएं ये आसान और कारगर तरीके

Mango Plant in Pot: गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई ताजे और मीठे आम खाने का इंतजार करता है. कई लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर पर भी आम का पेड़ हो, लेकिन जगह की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते. अगर आपके पास बगीचा नहीं भी है, फिर भी आम अपने घर की बालकनी के गमले में आम का पौधा लगा सकते हैं .

गमले में आम उगाने के लिए सही किस्म का पौधा चुनना, उपयुक्त मिट्टी का इस्तेमाल करना और उसकी नियमित देखभाल करना बेहद जरूरी होता है. अगर शुरुआत से इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पौधा अच्छी तरह बढ़ता है. आइए जानें गमले में आम का पौधा उगाने के कारगर तरीके.

सही किस्म का पौधा चुनें

अगर गमले में आम उगाना चाहते हैं तो शुरुआत सही किस्म के पौधे से करें. बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में ग्राफ्टेड पौधा लगाना बेहतर माना जाता है. यह बीज वाले पौधे से जल्दी बढ़ता है और कम समय में फल देने की सम्भावना रहती है. गमले के लिए आम के पौधे की ऐसी किस्म चुनें जो आकार में ज्यादा बड़ी न हों, जिससे पौधे की देखभाल करना आसान रहे और वह थोड़ी सी जगह में भी अच्छे से विकसित हो सके.

अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का करें इस्तेमाल

आम के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही मिश्रण बहुत जरूरी होता है. इसके लिए काली मिट्टी में सड़ी खाद, कम्पोस्ट, और थोड़ी रेत मिलाई जाती है, इससे मिट्टी में पोषक तत्त्व बनी रहते हैं और पानी और का निकास भी बेहतर होता हैं. समय-समय पर जैविक खाद भी डालते रहें उससे पौधा स्वस्थ रहता है और पौधा लगातार अच्छे से बढ़ता है.

बड़ा और मजबूत गमला इस्तेमाल करें

आम का पौधा लंबे समय तक एक ही गमले में रहता है, इसलिए शुरुआत से ही पर्याप्त बड़ा और मजबूत गमला चुनना चाहिए. गमले में पानी निकलने के लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके अगर पानी गमले में जमा रहेगा, तो जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और पौधे की बढ़त भी प्रभावित होती है.

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धूप और पानी का रखें ध्यान

आम का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज कम से कम 6 से 8 घंटे अच्छी धूप मिल सके. पानी हमेशा जरूरत के अनुसार ही दें. मिट्टी पूरी तरह सूखने न दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से भी बचें. संतुलित सिंचाई पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

समय-समय पर देखभाल करें

पौधे की नियमित देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसे लगाना. सूखी या खराब टहनियों की समय-समय पर छंटाई करें, ताकि नई शाखाएं अच्छी तरह निकल सकें. अगर पौधे पर कीट या बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उचित उपाय करें नियमित देखभाल और सही पोषण मिलने पर पौधा तेजी से बढ़ता है और भविष्य में अच्छी पैदावार देने की संभावना भी बढ़ जाती है.

कब आने लगते हैं फल

अगर आम का पौधा बीज से उगाया गया है, तो उसमें फल आने में करीब 7 से 8 साल तक का समय लग सकता है. वहीं, अगर आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया है तो सही देखभाल मिलने पर यह 3 से 5 साल के भीतर भी फल देना शुरू कर सकता है. इसलिए जल्दी फल पाने के लिए अधिकतर लोग कलमी पौधा लगाना पसंद करते.

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