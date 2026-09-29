कैसे होती है माइक्रोग्रीन्स की खेती, इससे कैसे बनेगा करोड़ों का कारोबार?

आज के समय में खेती सिर्फ बड़े खेतों तक सीमित नहीं रह गई है. कम जगह में भी ऐसी फसल उगाई जा सकती है जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो. माइक्रोग्रीन्स भी खेती का ऐसा ही एक तरीका है. इन्हें सब्जियों और कुछ दूसरे पौधों के शुरुआती हरे पत्तों के रूप में समझ सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह बड़ा होने से पहले ही काट लिया जाता है. इनकी खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती और इन्हें ट्रे में भी उगाया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि सामान्य फसल के मुकाबले इनका तैयार होने का समय काफी कम होता है. इसी वजह से छोटे स्तर से शुरू करके इसे रेस्टोरेंट, होटल, किराना स्टोर और सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने वाला कारोबार बनाया जा सकता है.

माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे उगाते हैं?

माइक्रोग्रीन्स पौधों की बहुत छोटी और शुरुआती अवस्था वाली हरी पत्तियां होती हैं. इन्हें उगाने के लिए छोटी ट्रे में कोकोपीट या दूसरे साफ और बिना मिट्टी वाले माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्रे में पानी निकलने के लिए छेद होना जरूरी है. इसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले ऐसे बीज डाले जाते हैं जो माइक्रोग्रीन्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकें. बीज डालने के बाद नमी बनाए रखी जाती है और जरूरत के हिसाब से रोशनी दी जाती है.

माइक्रोग्रीन्स कितने दिन में तैयार हो जाते हैं?

माइक्रोग्रीन्स की सबसे बड़ी खासियत उनका छोटा उत्पादन समय है. ICAR की जानकारी के अनुसार इन्हें आमतौर पर बीज अंकुरित होने के करीब 7 से 21 दिनों के अंदर काटा जा सकता है. जब पौधों में शुरुआती असली पत्तियां आने लगें तो उन्हें सही समय पर काटकर साफ किया जाता है. इसके बाद इन्हें पैक करके बिक्री के लिए भेजा जा सकता है. हालांकि अलग-अलग पौधों की किस्म और बढ़ने की स्थिति के हिसाब से तैयार होने का समय थोड़ा अलग हो सकता है.

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इसकी खेती के लिए कितनी जगह चाहिए?

माइक्रोग्रीन्स की खेती की खास बात यह है कि इसके लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती. ट्रे को रैक पर एक के ऊपर एक रखकर भी जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है. घर के कमरे, छोटी खाली जगह या नियंत्रित वातावरण वाले सेटअप में भी इसे उगाया जा सकता है, लेकिन वहां साफ-सफाई, हवा, तापमान, नमी और रोशनी का ध्यान रखना जरूरी है. छोटे स्तर पर कुछ ट्रे से शुरुआत करके किसान या युवा पहले बाजार की मांग समझ सकते हैं और बिक्री बढ़ने पर ट्रे और रैक की संख्या बढ़ा सकते हैं.

माइक्रोग्रीन्स बेचकर कमाई कैसे बढ़ाई जा सकती है?

सिर्फ माइक्रोग्रीन्स उगाना ही काफी नहीं है, इनके लिए बाजार बनाना भी जरूरी है. इन्हें स्थानीय रेस्टोरेंट, कैफे, होटल, सलाद बेचने वाले स्टोर, फिटनेस सेंटर और सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है. ताजा उत्पाद होने की वजह से समय पर डिलीवरी और सही पैकिंग बहुत जरूरी है. किसान एक ही ग्राहक पर निर्भर रहने के बजाय कई जगह बिक्री का नेटवर्क बना सकते हैं. उत्पादन बढ़ाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आसपास कितनी मांग है.

माइक्रोग्रीन्स से करोड़ों का कारोबार कैसे बन सकता है?

करोड़ों का कारोबार सिर्फ कुछ ट्रे माइक्रोग्रीन्स उगाने से नहीं बनेगा. इसके लिए खेती के साथ पूरा कारोबार खड़ा करना होगा. शुरुआत छोटे उत्पादन से करके नियमित ग्राहक बनाए जा सकते हैं, फिर रैक और उत्पादन इकाइयों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. इसके बाद अलग-अलग शहरों में डिलीवरी, बड़े रेस्टोरेंट और दुकानों के साथ सप्लाई, अपनी पैकिंग और ब्रांडिंग जैसी चीजें जोड़ी जा सकती हैं. माइक्रोग्रीन्स कम जगह में कम समय के अंदर तैयार हो जाते हैं.

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