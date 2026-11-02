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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWheat Sowing: किसानों को पराली से मिलेगी राहत! इस सीडिंग मशीन से होगी सीधे बुवाई

Wheat Sowing: किसानों को पराली से मिलेगी राहत! इस सीडिंग मशीन से होगी सीधे बुवाई

Wheat Sowing: धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली अब गेहूं की बुवाई में रुकावट नहीं बनेगी. महिंद्रा की मैक्ससीडर मशीन पराली के बीच ही कई फसलों की बुवाई कर सकती है. यहां जानें इसकी खासियत.

Written By : ईशा |  Updated at : 02 Nov 2026 10:14 AM (IST)
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Stubble Management: धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. कई किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेत खाली करने के चक्कर में पराली जला देते हैं. इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है. लेकिन अब किसानों के पास पराली के बीच ही अगली फसल बोने का एक और विकल्प आ गया है. 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई मल्टी-क्रॉप सीडिंग मशीन मैक्ससीडर का व्यावसायिक उत्पादन और सप्लाई शुरू कर दी है. कंपनी का दावा है कि, इस मशीन से पराली के बीच सीधे बुवाई की जा सकती है. खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए 35 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर भी काफी है.

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पराली के बीच सीधे कर सकेंगे बुवाई

मैक्ससीडर को इस तरह बनाया गया है कि यह खेत में बची धान की पराली के बीच ही बीज डाल सकती है. इसके लिए खेत से पूरी पराली हटाने या उसे जलाने की जरूरत कम हो सकती है. यह मशीन जीरो-टिल तकनीक पर काम करती है. यानी बुवाई के लिए मिट्टी को ज्यादा पलटना या खेत की बार-बार जुताई करना जरूरी नहीं होता. कंपनी के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा में किए गए खेत परीक्षणों के दौरान मशीन ने धान की भारी पराली के बीच भी बुवाई की. इससे उन किसानों को फायदा मिल सकता है, जो धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं.

35 HP ट्रैक्टर से भी चलेगी मशीन

इस मशीन की एक खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होगी. कंपनी के अनुसार, 35 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर इसे आसानी से चला सकता है. इससे छोटे और मध्यम किसानों को भी आधुनिक बुवाई मशीन इस्तेमाल करने का विकल्प मिल सकता है.

मैक्ससीडर सिर्फ गेहूं की बुवाई तक सीमित नहीं है. इससे धान, सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी कई फसलों की बुवाई भी की जा सकती है. यानी किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फसलों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
Wheat Sowing: किसानों को पराली से मिलेगी राहत! इस सीडिंग मशीन से होगी सीधे बुवाई

यह भी पढ़ें: गेहूं की ज्यादा पैदावार के लिए बोएं ये किस्में, ICAR ने जारी की सलाह

पहले पंजाब और हरियाणा में होगी बिक्री

कंपनी इसकी बिक्री धीरे-धीरे शुरू करेगी. पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों तक इसे पहुंचाने की योजना है. आने वाले समय में यह मशीन उन किसानों के काम आ सकती है, जो पराली जलाए बिना अगली फसल की बुवाई करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: खेत की मेड़ पर क्या-क्या उगा सकते हैं, किसानों की होती है डबल कमाई

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:14 AM (IST)
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