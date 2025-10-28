हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

आंवले का पौधा लगाने के 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू करता है. इसका एक पौधा साल में लगभग 25 से 50 किलो तक फल दे सकता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Oct 2025 06:56 AM (IST)
अगर आप अपने घर के किचन गार्डन में कुछ ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो सेहत के लिए भी फायदेमंद हो और देखभाल में भी ज्यादा मेहनत न लगे, तो आंवला का पौधा (Amla Plant) आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. आंवला को भारत में न सिर्फ एक फल के रूप में बल्कि एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है. इसमें विटामिन-C, आयरन, फाइबर और कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

आंवला को आयुर्वेद में अमृतफल कहा गया है. यह बालों को काला और मजबूत बनाता है, त्वचा को चमकदार रखता है, और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को भी दूर करता है. अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो रोजाना थोड़ी मात्रा में आंवले का सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा आंवला का पेड़ घर में लगाना शुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और वातावरण को शुद्ध रखता है.

कब लगाएं आंवले का पौधा?

आंवले का पौधा गर्मी और बरसात दोनों मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन इसे जुलाई से सितंबर के बीच लगाना सबसे अच्छा माना जाता है. इस समय मिट्टी में नमी रहती है, जिससे पौधे की जड़ें जल्दी फैलती हैं और पौधा जल्दी बढ़ता है.

मिट्टी कैसी होनी चाहिए?

आंवला किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह तेजी से बढ़े और फल अच्छे आएं, तो दोमट मिट्टी (Loamy Soil) सबसे बेहतर होती है. मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी बिल्कुल भी जमा नहीं रहना चाहिए.

क्या बेहतर है?

अगर आप जल्दी फल चाहते हैं, तो नर्सरी से तैयार पौधा खरीदना बेहतर रहेगा. आप 1 से 2 साल पुराना आंवले का पौधा लेकर गमले या जमीन में लगा सकते हैं. यदि आप बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो आंवले के बीज को कुछ दिनों तक पानी में भिगोकर रखें और फिर मिट्टी में बो दें. लगभग 15 से 20 दिनों में बीज अंकुरित हो जाएंगे.

सिंचाई और देखभाल

आंवले के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. गर्मियों में हर 2-3 दिन में एक बार पानी देना पर्याप्त है. बरसात के मौसम में तब तक पानी न दें, जब तक मिट्टी सूख न जाए.
ध्यान रखें कि पौधे के आसपास पानी न जमा हो, वरना जड़ें सड़ सकती हैं.

धूप और तापमान

आंवला सूरज की रोशनी में बहुत अच्छा बढ़ता है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप आती हो. यह पौधा ठंड और गर्मी दोनों मौसम झेल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर इसे घर के अंदर रखना बेहतर रहेगा.

Published at : 28 Oct 2025 06:56 AM (IST)
 Agriculture Kitchen Garden Tips How To Grow Amla At Home
Embed widget