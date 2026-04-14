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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे उगाएं करेला? 15 दिन में ही आ जाएगी लहलहाती बेल

Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे उगाएं करेला? 15 दिन में ही आ जाएगी लहलहाती बेल

Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में करेला उगाना एक आसान और फायदेमंद तरीका है, जिससे आप घर पर ही ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही इससे आप अपने किचन गार्डन को बेहतर बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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Kitchen Garden Tips: किचन गार्डनिंग आजकल काफी चर्चा में है. इससे लोगों को अपने घर पर ही ताजी-हरी और ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाती हैं. कृषि विशेषज्ञ भी इसे एक बेहतर और आसान विकल्प बताते हैं. ऐसे में अगर आप अपने किचन गार्डन में करेला उगाना चाहते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसे आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं. इसकी बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और लगभग 10 से 15 दिनों में इसकी हरी-भरी बेल दिखाई देने लगती है.

करेला उगाने के लिए बीज का चयन और तैयारी

करेला उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे गुणवत्ता वाले बीज चुनना बहुत जरूरी है. सही बीज के लिए हल्के भूरे रंग, सख्त बाहरी हिस्सा और सामान्य आकार का ही चयन करें. बीजों को बोने से पहले उन्हें 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दें, ऐसा करने से अंकुरण जल्दी होता है. इसके बाद मिट्टी तैयार करें, जिसमें गोबर की खाद या जैविक कंपोस्ट मिलाया जाता है. ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की और जल निकासी वाली होनी चाहिए ताकि पानी जमा न हो. बीज को बोते समय ध्यान रखें कि इसे लगभग 1 से 2 इंच गहराई तक बोएं और ऊपर से हल्का पानी डाल दें. ऐसा करने से पौधे जल्दी जड़ पकड़ता है.

यह भी पढ़ेंः करी पत्ते के पौधे में जान फूंक देंगे ये देसी उपाय, कुछ ही दिनों में हो जाएगा झाड़ी जैसा घना

करेला बेल को सहारा देने और धूप की आवश्यकता

करेला एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसे बढ़ने के लिए सहारा देना जरूरी होती है. इसके लिए पौधा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो, उसे जाली, रस्सी या किसी लकड़ी के सहारे पर चढ़ा देना चाहिए. इससे बेल सीधी ऊपर की ओर बढ़ती है और पौधे को पर्याप्त धूप मिलती है. विशेषज्ञों के अनुसार, करेला को रोजाना 5 से 6 घंटे धूप की आवश्यकता होती है. सही धूप और देखभाल मिलने पर पौधा बहुत तेजी से फैलता है और पत्तियां घनी होने लगती हैं.

पानी देने की सही विधि

पौधे को पानी देने के मामले में भी सावधानी रखनी चाहिए. जिसमें पौधे को नियमित पानी देना जरूरी है. लेकिन ध्यान दें, ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं. इसलिए हल्की नमी बनाए रखना सबसे अच्छा होता है. लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे का रूप लेने लगते हैं और धीरे-धीरे बेल बढ़ने लगती है.

यह भी पढ़ेंः किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पुदीना, गर्मियों में खत्म हो जाएगी ताजी-हरी चटनी की दिक्कत

Published at : 14 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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