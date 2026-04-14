Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पुदीना, गर्मियों में खत्म हो जाएगी ताजी-हरी चटनी की दिक्कत
Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में पुदीना लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करें. जिसमें गार्डन मिट्टी, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है. यह मिट्टी हल्की और पौधे के लिए अनुकूल होती है.
Kitchen Gardening Tips: गर्मी का मौसम आते ही रसोई में पुदीने की जरूरत अचानक बढ़ जाती है. ठंडी छाछ, रायता या चटनी हर चीज में इसका इस्तेमाल स्वाद और ताजगी की बढ़ा देता है. हालांकि, बार-बार पुदीना खरीदना आसान नहीं होता, क्योंकि यह जल्दी खराब भी हो जाता है ऐसे में अगर घर पर ही ताजा पुदीना उगाया जाए तो यह न सिर्फ सुविधाजनक है, बल्कि किफायती भी साबित होता है. खास बात यह है कि पुदीना उगाने के लिए किसी खास तकनीक या महंगे बीज की जरूरत नहीं होती है. घर में मौजूद गमले और बाजार से लाई गई पुदीने की टहनियों से ही आसानी से इसे उगाया जा सकता है.
किचन गार्डन में पुदीना लगाने का तरीका
किचन गार्डन में पुदीना लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करें. जिसमें गार्डन मिट्टी, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है. यह मिट्टी हल्की और पौधे के लिए अनुकूल होती है. इसके बाद पुदीना लगाने के लिए बाजार से लाई गई ताजी पुदीने की मोटी टहनियों को कुछ समय पानी में रख दें. अब पानी में रखने के बाद इन टहनियों को करीब 2 इंच गहराई तक किचन गार्डन में लगा दें. हल्का पानी देने के बाद कुछ ही दिनों में टहनियां जड़ पकड़ने लगती है और नए पत्ते निकलने लगते हैं.
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पुदीने की देखभाल में इन बातों का रखें ध्यान
पुदीना ज्यादा मेहनत नहीं मांगता, लेकिन नियमित देखभाल जरूर मांगता है. ऐसे में पुदीना लगाने के बाद मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें. लेकिन पानी जमा न होने दें. इसके अलावा इसमें रोज थोड़ा-थोड़ा पानी देना ही पर्याप्त होता है. वहीं पौधे को हल्की धूप की जरूरत होती है, इसके अलावा हर 10 से 15 दिन में जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि गर्मी में पुदीने को सीधी धूप से बचना जरूरी है, वरना इसकी पत्तियां मुरझाने लगती है.
बीज से भी उगा सकते हैं पुदीना
अगर कोई बीज से पुदीना उगाना चाहता है तो किचन गार्डन में बीज डालकर ऊपर हल्की मिट्टी डाल दें. मिट्टी को सूखने न दें. हालांकि यह तरीका थोड़ा धीमा होता है. इसलिए ज्यादातर लोग टहनियों से पौधा तैयार करना पसंद करते हैं. जब पौधा घना हो जाए तो पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रहे की पुदीने को जड़ से न थोड़े बल्कि ऊपर के पत्ते ही काटे. इससे पौधा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा फैलता है.
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Source: IOCL