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करी पत्ते के पौधे में जान फूंक देंगे ये देसी उपाय, कुछ ही दिनों में हो जाएगा झाड़ी जैसा घना
Curry Leaf Plant: करी पत्ते के पौधे को कुछ ही दिनों में घना बनाने के लिए इन आसान टिप्स को अपनाएं. और अपने घर के पौधे को बरगद जैसा हरा-भरा और झाड़ीदार बना सकते हैं.
करी पत्ता हर रसोई की शान होता है, लेकिन कई बार घर के गमले में लगा यह पौधा बढ़ने के बजाय सूखने लगता है. अगर आपका करी पत्ता भी डंडे जैसा लंबा हो गया है और उसमें पत्तियां कम हैं. तो समझ लीजिए कि उसे थोड़े खास ट्रीटमेंट की जरूरत है. कुछ आसान और देसी नुस्खों से आप इसे फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:53 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Curry Leaf Gardening
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion