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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकरी पत्ते के पौधे में जान फूंक देंगे ये देसी उपाय, कुछ ही दिनों में हो जाएगा झाड़ी जैसा घना

करी पत्ते के पौधे में जान फूंक देंगे ये देसी उपाय, कुछ ही दिनों में हो जाएगा झाड़ी जैसा घना

Curry Leaf Plant: करी पत्ते के पौधे को कुछ ही दिनों में घना बनाने के लिए इन आसान टिप्स को अपनाएं. और अपने घर के पौधे को बरगद जैसा हरा-भरा और झाड़ीदार बना सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Apr 2026 02:53 PM (IST)
Curry Leaf Plant: करी पत्ते के पौधे को कुछ ही दिनों में घना बनाने के लिए इन आसान टिप्स को अपनाएं. और अपने घर के पौधे को बरगद जैसा हरा-भरा और झाड़ीदार बना सकते हैं.

करी पत्ता हर रसोई की शान होता है, लेकिन कई बार घर के गमले में लगा यह पौधा बढ़ने के बजाय सूखने लगता है. अगर आपका करी पत्ता भी डंडे जैसा लंबा हो गया है और उसमें पत्तियां कम हैं. तो समझ लीजिए कि उसे थोड़े खास ट्रीटमेंट की जरूरत है. कुछ आसान और देसी नुस्खों से आप इसे फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.

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करी पत्तों को हर भरा बनाना है तो सबसे पहला काम आपको इसकी प्रूनिंग यानी छंटाई का करना चाहिए. जब पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो उसकी ऊपरी टहनी को थोड़ा काट दें. ऐसा करने से पौधे की ऊर्जा ऊपर जाने के बजाय नई शाखाएं निकालने में लगती है. कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक कटी हुई टहनी की जगह कई नई शाखाएं फूट रही हैं.
करी पत्तों को हर भरा बनाना है तो सबसे पहला काम आपको इसकी प्रूनिंग यानी छंटाई का करना चाहिए. जब पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो उसकी ऊपरी टहनी को थोड़ा काट दें. ऐसा करने से पौधे की ऊर्जा ऊपर जाने के बजाय नई शाखाएं निकालने में लगती है. कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक कटी हुई टहनी की जगह कई नई शाखाएं फूट रही हैं.
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पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है. घर में बची हुई छाछ या खट्टा दही करी पत्ते के लिए किसी अमृत से कम नहीं है. थोड़े से पानी में खट्टी छाछ मिलाकर इसे पौधे की जड़ में डालें. इसमें मौजूद नाइट्रोजन और गुड बैक्टीरिया मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और पत्तियों में जबरदस्त चमक लाते हैं.
पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है. घर में बची हुई छाछ या खट्टा दही करी पत्ते के लिए किसी अमृत से कम नहीं है. थोड़े से पानी में खट्टी छाछ मिलाकर इसे पौधे की जड़ में डालें. इसमें मौजूद नाइट्रोजन और गुड बैक्टीरिया मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और पत्तियों में जबरदस्त चमक लाते हैं.
Published at : 14 Apr 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Curry Leaf Gardening

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