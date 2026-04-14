करी पत्ते के पौधे में जान फूंक देंगे ये देसी उपाय, कुछ ही दिनों में हो जाएगा झाड़ी जैसा घना

करी पत्तों को हर भरा बनाना है तो सबसे पहला काम आपको इसकी प्रूनिंग यानी छंटाई का करना चाहिए. जब पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो उसकी ऊपरी टहनी को थोड़ा काट दें. ऐसा करने से पौधे की ऊर्जा ऊपर जाने के बजाय नई शाखाएं निकालने में लगती है. कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक कटी हुई टहनी की जगह कई नई शाखाएं फूट रही हैं.