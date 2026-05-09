किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे परवल, बाहर से सब्जी खरीदने की टेंशन हो जाएगी खत्म

Kitchen Garden Tips: अगर आप भी अपने घर में ताजे परवल उगाना चाहते हैं, तो किचन गार्डन आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. बढ़ती महंगाई और बाजार में मिलने वाली सब्जियों में मिलावट को देखते हुए अब लोग घर पर ही सब्जियां उगाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. परवल एक ऐसी सब्जी है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. ऐसे में अगर आप भी बाहर से सब्जी खरीदने की टेंशन कम करना चाहते हैं और अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से खाली कोने में ताजे परवल उगाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसे लगाने और देखभाल करने का आसान तरीका. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा जगह या खेती का खास अनुभव होने की जरूरत नहीं पड़ती.

सही मिट्टी और बीज का चुनाव है जरूरी

परवल उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है. कोशिश करें कि मिट्टी नरम और पानी निकालने वाली हो, ताकि पौधे की जड़ें खराब न हों. साथ ही मिट्टी में गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिला दें, इससे पौधे को अच्छा पोषण मिलता है. वही परवल के बीज या छोटे पौधे नर्सरी से आसानी से मिल जाते हैं. अगर जगह कम है तो बड़े गमले या ग्रो बैग में भी इसे लगाया जा सकता है. इसके लिए बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें और ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा सूखी न रहे. कुछ दिनों में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे.

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बेल की सही देखभाल से मिलेगा अच्छा फल

परवल की बेल तेजी से फैलती है, इसलिए इसे सहारा देना बहुत जरूरी होता है. आप रस्सी, लकड़ी या जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बेल ऊपर की तरफ बढ़ सके. पौधे को रोज थोड़ा-थोड़ा पानी दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें इससे जड़ें सड़ सकती हैं. वही धूप भी परवल के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. साथ ही समय-समय पर सूखी पत्तियों को हटाते रहें और अगर कीड़े दिखाई दें तो नीम के पानी का छिड़काव कर सकते हैं. इससे पौधा स्वस्थ बना रहता है.

कुछ ही महीनों में मिलने लगेंगे ताजे परवल

अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो करीब 3 से 4 महीने में परवल की बेल फल देना शुरू कर देती है. शुरुआत में छोटे-छोटे परवल दिखाई देंगे, जो धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं. साथ ही घर में उगाए गए परवल का स्वाद बाजार की सब्जियों से काफी अलग और ताजा होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी तरह के केमिकल या मिलावट का डर नहीं रहता. वही किचन गार्डन सिर्फ ताजी सब्जियां ही नहीं देता, बल्कि पौधों के साथ समय बिताने से मन भी खुश रहता है. यही वजह है कि आजकल लोग घर पर सब्जियां उगाने की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

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