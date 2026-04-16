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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या है किसान मित्र छड़ी, जिससे थर-थर कांपते हैं सांप, बिच्छू भी नहीं आते करीब

क्या है किसान मित्र छड़ी, जिससे थर-थर कांपते हैं सांप, बिच्छू भी नहीं आते करीब

Kisan Mitra Chhadi: खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए किसान मित्र छड़ी एक बढ़िया हथियार है. 100 मीटर की रेंज में सांपों और बिच्छुओं को डिटेक्ट कर सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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Kisan Mitra Chhadi: खेतों में दिन-रात पसीना बहाने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए सुरक्षा के मामले में एक तगड़ा गेम-चेंजर मार्केट में आया है. अक्सर कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, किसानों को सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का डर सताता रहता है. इसी टेंशन को जड़ से खत्म करने के लिए किसान मित्र छड़ी लॉन्च की गई है. जो किसी जादुई गैजेट से कम नहीं है.

यह छड़ी न सिर्फ किसानों को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि इसमें लगी हाई-टेक टॉर्च अंधेरे रास्तों का पक्का साथी भी बनती है. अब खेती-बाड़ी में जान का जोखिम कम होगा क्योंकि यह आधुनिक तकनीक सीधे वैज्ञानिकों की लैब से निकलकर खेतों तक पहुँच गई है. यह छड़ी उन हजारों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो हर साल जहरीले जीवों की वजह से अपनों को खो देते हैं.

क्या है किसान मित्र छड़ी?

सांपों के खतरे से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने इस स्मार्ट छड़ी को डिजाइन किया है. जो सुरक्षा का एक अभेद्य कवच तैयार करती है. यह छड़ी अपने 100 मीटर के दायरे में किसी भी सांप या बिच्छू की मौजूदगी को तुरंत सेंस कर लेती है. इसका मैकेनिज्म इतना एडवांस है कि जैसे ही यूजर बटन दबाता है.

यह आसपास के खतरे को भांपकर जोर-जोर से वाइब्रेट करने लगती है. यह कंपन किसान के लिए एक अलार्म की तरह काम करता है. जिससे वह वक्त रहते सतर्क हो जाता है. यह सिर्फ एक छड़ी नहीं है. बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड है जो हर कदम पर उनकी जान की रखवाली करता है.

  • यह एडवांस सेंसर तकनीक पर बेस्ड है जो छड़ी को जमीन से टच करते ही एक्टिवेट हो जाती है.
  • वाइब्रेशन मोड इतना पावरफुल है कि घने अंधेरे या शोर में भी किसान को तुरंत खतरे का एहसास करा देता है.

अब खेतों में काम करते वक्त आपको हर आहट पर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ में एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम होगा.

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कैसे काम करता है अलर्ट सिस्टम?

इस छड़ी का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. बस इसे जमीन पर टिकाकर बटन ऑन करना होता है. अगर 100 मीटर की रेंज में कोई भी जहरीला जीव छिपा होगा. तो यह छड़ी वाइब्रेशन मोड में चली जाएगी. खास बात यह है कि इसमें सोलर टॉर्च भी फिट की गई है.

जो दिन में धूप से चार्ज होती है और रात को जबरदस्त रोशनी देती है. हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत कृषि महोत्सव में इसकी खूबियों को सबके सामने रखा. यह डिवाइस उन मुश्किल हालातों के लिए परफेक्ट है जहां बिजली की कमी होती है और अंधेरे में सांपों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है.

  • सोलर पैनल से लैस होने के कारण इसे बार-बार बैटरी बदलने या चार्जिंग की झंझट से मुक्ति मिल जाती है.
  • इसमें लगी टॉर्च की बीम काफी दूर तक जाती है, जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में काफी मददगार साबित होती है.

यह तकनीक किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है ताकि वे बेखौफ होकर अपनी फसल की देखभाल कर सकें.

सांप के काटने के खतरों पर लगेगी लगाम

भारत में हर साल सांप के काटने की करीब 30 से 40 लाख घटनाएं होती हैं. जिनमें से लगभग 58 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं. मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद उन किसानों की होती है जो नंगे पैर या कम रोशनी में खेतों में काम करते हैं. यह आंकड़े वाकई डराने वाले हैं. लेकिन किसान मित्र छड़ी जैसे इनोवेशन से इन मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह छड़ी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक लाइफ-सेविंग डिवाइस है. वैज्ञानिकों की यह कोशिश खेती को सुरक्षित और मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम मानी जा रही है.

  • यह डिवाइस खासकर उन इलाकों के लिए वरदान है जहां कोबरा या करैत जैसे बेहद जहरीले सांपों की तादाद ज्यादा है.
  • किसानों को समय पर अलर्ट मिलने से वे मेडिकल इमरजेंसी और जानलेवा हादसों से बच सकते हैं.

सही तकनीक और जागरूकता के साथ अब हमारा किसान बिना किसी डर के अपनी मेहनत की फसल काट सकेगा.

यह भी पढ़ें: गर्मी में इस ठंडे फल की खेती से होगी मोटी कमाई, जानें कैसे एक बार का निवेश देगा सालों साल फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News
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