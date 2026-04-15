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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मी में इस ठंडे फल की खेती से होगी मोटी कमाई, जानें कैसे एक बार का निवेश देगा सालों साल फायदा

गर्मी में इस ठंडे फल की खेती से होगी मोटी कमाई, जानें कैसे एक बार का निवेश देगा सालों साल फायदा

Beal Farming Tips: गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए बेल के शरबत का सहारा लेते हैं. जिससे बाजार में इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है. किसानों के लिए यह सीजन मोटी कमाई करने का सबसे बेहतरीन मौका है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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Beal Farming Tips:  देश में गर्मियां अब अपने तेवर दिखा रही हैं और पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है. ऐसे चिलचिलाते मौसम में लोग खान-पान की ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जो उनके शरीर को अंदर से ठंडक और राहत दे सकें. यही वजह है कि इन दिनों बाजारों में बेल के शरबत की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और लोग इसे खूब चाव से पीते हैं. किसानों के लिए यही वह सुनहरा मौका है जब वे बेल की खेती के जरिए अपनी किस्मत बदल सकते हैं.

और मोटी कमाई कर सकते हैं. समझदार किसान अब परंपरागत खेती के बजाय बेल जैसे बागवानी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत कम है और मुनाफा सालों-साल मिलता रहता है. एक बार बेल का बाग लगाकर किसान अपनी बंजर जमीन से भी वह आमदनी हासिल कर सकते हैं, जिसकी कल्पना साधारण फसलों में नामुमकिन है.

एक बार का निवेश में नोटों की बारिश

बेल की खेती को अगर हम पुश्तैनी जायदाद कहें तो गलत नहीं होगा. क्योंकि इसका पेड़ एक बार लगाने के बाद करीब 100 से 200 साल तक फल दे सकता है. इसका मतलब यह है कि आज की गई आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कमाई का पक्का जरिया बन जाएगी. बेल का एक स्वस्थ पेड़ साल भर में आपको 10 से 15 हजार रुपये तक की कमाई बड़ी आसानी से करवा देता है.

  • बेल का पेड़ एक बार जम जाए. तो यह कई दशकों तक बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के फल देता रहता है.
  • यह खेती उन लोगों के लिए बेहतरीन पेंशन स्कीम की तरह है. जो भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं.

एक ही पौधा कई नस्लों तक आमदनी का जरिया बना रहता है, जो शायद ही किसी दूसरी फसल में मुमकिन है.

यह भी पढ़ें: बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान

कम पानी और बंजर जमीन में उगती है फसल

बेल का पौधा स्वभाव से बेहद सख्त और टिकाऊ होता है. जिसे न तो बहुत खाद-पानी की भूख है और न ही महंगे कीटनाशकों की जरूरत. यह खराब या बंजर जमीन पर भी मजे से उग जाता है और सूखे को बर्दाश्त करने की गजब की क्षमता रखता है. जिन इलाकों में सिंचाई की समस्या है या जमीन उपजाऊ नहीं है. वहां के किसानों के लिए बेल किसी वरदान से कम नहीं है.

  • इसमें कीड़े लगने का खतरा बहुत कम होता है. इसलिए दवाओं का भारी-भरकम खर्च पूरी तरह बच जाता है.
  • आपकी बेकार या खाली पड़ी जमीन को यह पेड़ एक शानदार बिजनेस मॉडल में बदल सकता है.

बेहद कम मेंटेनेंस में तैयार होने वाली यह फसल किसानों की लागत घटाकर उनके शुद्ध मुनाफे को बढ़ाती है.

गर्मियों की भारी डिमांड 

जैसे ही पारा चढ़ता है. बाजार में बेल के फल और इसके शरबत की मांग आसमान छूने लगती है. पेट के लिए रामबाण और शरीर को ठंडक देने वाला यह फल हर किसी की पहली पसंद बन जाता है, जिससे किसानों को मंडी में इसके बेहतरीन दाम मिलते हैं. अगर सही प्लानिंग से एक एकड़ में बेल के पेड़ लगाए जाएं. तो किसान सालाना डेढ़ से दो लाख रुपये तक का मुनाफा घर ले जा सकते हैं.

  • बेल के बाग में पौधों की दूरी का खास ध्यान रखें. सामान्य तौर पर 8x8 या 10x10 मीटर की दूरी सबसे बेस्ट मानी जाती है.
  • एक एकड़ जमीन में करीब 100 से 110 पौधे लगाए जा सकते हैं. जो भविष्य में आपकी आय का मुख्य स्रोत बनेंगे.

गर्मियों के सीजन में इसकी बढ़ती लोकप्रियता और औषधीय गुणों के कारण बेल की खेती भविष्य का सबसे टिकाऊ बिजनेस है.

यह भी पढ़ें: रीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Bael Farming Tips
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