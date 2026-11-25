PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. यह पैसा 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. अब तक किसानों को 24 किस्तों का पैसा मिल चुका है और अब सभी की नजर 25वीं किस्त पर है.

लेकिन इस बीच फार्मर आईडी को लेकर किसानों के लिए जरूरी जानकारी सामने आई है. कुछ राज्यों में नए किसानों का पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक यह आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें आगे परेशानी हो सकती है. हालांकि, यह नियम सभी किसानों पर एक जैसा लागू नहीं होता है.

फार्मर आईडी क्यों जरूरी है?

केंद्र सरकार ने फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र को एग्रीस्टैक योजना के तहत तैयार किया है. इसमें किसान की जमीन, खेती और दूसरी जरूरी जानकारियों को एक जगह दर्ज किया जाता है. इसका मकसद किसानों का एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंच सके. कृषि मंत्रालय की ओर से मार्च 2026 में लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 राज्यों में पीएम किसान योजना के नए रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी जरूरी की गई है. जिन राज्यों में अभी किसान रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना Farmer ID के भी नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

इसलिए अगर कोई किसान पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे सिर्फ फार्मर आईडी न होने की वजह से 25वीं किस्त रुकने की बात मानकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अपने राज्य के नियम जरूर जांच लेने चाहिए.

कैसे बनवाएं फार्मर आईडी?

किसान अपनी फार्मर आईडी बनवाने के लिए मोबाइल या वेब के जरिए खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी यह काम करा सकते हैं. किसान चाहें तो ब्लॉक या तहसील स्तर पर मौजूद सरकारी कार्यालयों से भी मदद ले सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के दौरान जमीन के रिकॉर्ड और किसान की दूसरी जानकारी दर्ज की जाती है. अगर आधार कार्ड, जमीन के कागजात और दूसरे दस्तावेजों में नाम अलग-अलग है, तो फार्मर आईडी बनवाने में परेशानी आ सकती है. ऐसी स्थिति में किसान शिकायत दर्ज कराकर अपनी समस्या ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं.

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25वीं किस्त के लिए ये काम भी रखें पूरे

पीएम किसान योजना का पैसा पाने के लिए सिर्फ फार्मर आईडी ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरी जरूरी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए. किसान का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए. इसके अलावा जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होना और बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना भी जरूरी है. इन जानकारियों में गड़बड़ी होने पर किस्त का पैसा अटक सकता है.

किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status विकल्प के जरिए अपनी जानकारी जांच सकते हैं. फिलहाल 25वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.

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