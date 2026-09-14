ग्राम पंचायतों को 50 लाख का इनाम देगी यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना शुरू की है. 10 श्रेणियों में बेहतर काम करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. cmawards.upprd.in पर करें आवेदन.
उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार योजना शुरू की है. इस योजना के तहत प्रदेश की 10 चुनिंदा ग्राम पंचायतों को हर एक को 50 लाख रुपये की इनाम दी जाएगी. यह पहला मौका है जब राज्य सरकार पहले से चल रही पुरस्कार योजना के अलावा इतनी बड़ी इनामी रूपये के साथ यह खास पहल लेकर आई है. आइए जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल, किन आधार पर होगा सेलेक्शन और आवेदन कैसे किया जा सकता है.
10 अलग-अलग कैटेगिरी में मिलेगा पुरस्कार
ऐसे करें आवेदन
कैसे होगी पंचायतों की सेलेक्शन प्रोसेस
पुरस्कार के लिए सेलेक्शन प्रोसेस कई स्तरों पर पूरी होगी. सबसे पहले जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अधिकारियों की एक टीम सभी फॉर्म को चेक करेगी. इसके बाद हर केटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का मौके पर जाकर जांचा जाएगा, ताकि आवेदन में दी गई जानकारी सही हो.
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन
पात्र ग्राम पंचायतें 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फार्म भर सकती हैं. इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने cmawards.upprd.in नाम से एक खास पोर्टल है, जहां जाकर इन्टरिस्टिड और पात्र ग्राम पंचायतें अपना आवेदन जमा कर सकती हैं. सरकार का मानना है कि इस पुरस्कार से ग्राम पंचायतों के बीच बेहतर काम करने की पाजिटिव काम्पिटिशन बढ़ेगी. इसके साथ ही गांवों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, डिजिटल सेवाओं और गांव की तरक्की से जुड़े कामों को भी ध्यान दिया जाइगा.
यह भी पढ़ें: क्या होता है Bluetooth Jammer? जानें भारत में इस्तेमाल करने के क्या हैं नियम