खेत में लगी सब्जियों में लग रहे रहे हैं कीड़े? नुकसान से पहले करें ये काम

सब्जियों की फसल में कीटों का प्रकोप किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. खासकर जब पौधों पर पत्तियां मुड़ने लगें, उनमें छेद दिखाई दें या नई पत्तियां कमजोर नजर आने लगें, तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शुरुआती चरण में कीटों की संख्या कम होने पर नियंत्रण आसान रहता है, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाने पर यही कीड़े तेजी से फैलकर पूरी फसल को प्रभावित कर सकते हैं.

कई सब्जियों में कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर करते हैं, जबकि कुछ कीट पत्तियों, तनों, फूलों और फलों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं. इसके कारण पौधे की बढ़वार प्रभावित हो जाती है और उत्पादन के साथ-साथ सब्जियों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है. इसलिए खेत में नियमित निगरानी करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है.

खेत की करें निगरानी

कीटों के बढ़ने से पहले ही सप्ताह में दो-तीन बार पौधों की जांच करें. पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह को ध्यान से देखें. पत्तियों पर छोटे कीड़े, अंडे, जाले, चिपचिपा पदार्थ, छेद या असामान्य दाग दिखाई दें तो तुरंत उनकी पहचान करने की कोशिश करें. केवल एक-दो प्रभावित पौधों को देखकर पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना सही तरीका नहीं है. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि किस कीट का प्रकोप है और वह किस स्तर पर पहुंच चुका है. इसके बाद जरूरत के अनुसार कीटनाशक का उपयोग करना बेहतर है.

प्रभावित हिस्सों को हटाएं

अगर कुछ पौधों या पत्तियों पर ही कीट दिखाई दे रहे हैं, तो प्रभावित पत्तियों और पौधों के हिस्सों को सावधानी से हटाकर खेत से बाहर करना भी बेहतर है. इससे कीटों के फैलाव को सीमित करने में मदद मिलती है. खेत में गिरी हुई संक्रमित पत्तियां और खराब पौधों के अवशेष भी लंबे समय तक न छोड़ें. इन्हें खेत में ही छोड़ देने से कुछ कीटों और रोगों को दोबारा फैलने का मौका मिल जाता है.

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ये तरीके भी आएंगे काम

कीटों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कैमिकल दवाओं पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. खेत में उपयोगी कीटों का इस्तेमाल भी इन्हें बढ़ने से रोक सकता है. लेडीबर्ड बीटल जैसे कुछ लाभकारी कीट एफिड जैसे हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. कई परिस्थितियों में नीम आधारित जैविक उत्पाद भी उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि इनका इस्तेमाल प्रोडक्ट के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए.

खेत में लगाएं निगरानी के साधन

कुछ कीटों की निगरानी और संख्या कम करने के लिए पीले या नीले चिपचिपे ट्रैप और अन्य उपयुक्त फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है. कौन-सा ट्रैप इस्तेमाल करना है, यह फसल और कीट की प्रजाति पर निर्भर करता है. ट्रैप की मदद से किसान शुरुआती स्तर पर कीटों की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं.

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