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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे होती है चाय की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी होती है जरूरी?

कैसे होती है चाय की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी होती है जरूरी?

अगर आप भी चाय की खेती करना चाहतें हैं तो जान लें चाय की अच्छी फसल के लिए कैसी मिट्टी और मौसम जरूरी है? चाय के पौधे कैसे लगाए जाते हैं, और उनकी देखभाल कैसे होती है 

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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सुबह उठते ही चाय पीना कई लोगों की आदत होती है. घर हो या ऑफिस, चाय हर जगह पसंद की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की खेती कैसे होती है और इसके पौधे उगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? चाय की अच्छी फसल के लिए सही मिट्टी, बारिश और तापमान का होना जरूरी है. भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर चाय उगाई जाती है.

कैसी मिट्टी चाहिए?

चाय की खेती के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी जमा न हो. इसके लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है. मिट्टी का पीएच स्तर आमतौर पर 4.5 से 5.5 के बीच होना अच्छा रहता है. जमीन में जैविक खाद होनी चाहिए, ताकि पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें. हल्की ढलान वाली जमीन भी चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इससे बारिश का अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाता है.

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कैसे लगाए जाते हैं पौधे?

चाय की खेती बीज या नर्सरी में तैयार पौधों से की जाती है. खेत तैयार करने के बाद पौधों को सही दूरी पर लगाया जाता है. चाय के पौधों को बढ़ने के लिए गर्म और नम मौसम की जरूरत होती है. पर्याप्त बारिश भी इनके विकास में मदद करती है. पौधों की अच्छी बढ़त के लिए समय-समय पर खाद डालना, खरपतवार हटाना और उनकी छंटाई करना जरूरी होता है. पौधों को पानी देते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी जमा न हो.

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चाय की खेती में सिंचाई और देखभाल भी जरूरी

चाय के पौधों को बढ़ने के लिए नियमित नमी की जरूरत होती है. बारिश कम होने पर खेत में सिंचाई करनी पड़ सकती है. पौधों के आसपास उगने वाली घास हटाना और समय-समय पर छंटाई करना भी जरूरी है. इससे पौधों में नई शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां तोड़ना आसान होता है. अच्छी देखभाल से चाय के पौधे लंबे समय तक पत्तियां देते हैं और किसानों को लगातार फसल मिलती है.

कब तोड़ी जाती हैं पत्तियां?

चाय के पौधे बड़े होने के बाद उनकी कोमल पत्तियां तोड़ी जाती हैं. अच्छी चाय बनाने के लिए आमतौर पर ऊपर की कली के साथ दो नई पत्तियां तोड़ी जाती हैं. इसके बाद पत्तियों को फैक्ट्री में ले जाकर सुखाने और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है. इसी प्रक्रिया से अलग-अलग तरह की चाय तैयार होती है. सही देखभाल और समय पर पत्तियां तोड़ने से चाय की गुणवत्ता और पैदावार बेहतर होती है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Tea Farming
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