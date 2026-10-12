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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरडेयरी शुरू करने का सुनहरा मौका, पशुपालकों के लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी

डेयरी शुरू करने का सुनहरा मौका, पशुपालकों के लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी

Dairy Farming Schemes: पशुपालक अब मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना के तहत गाय-भैंस खरीदने और डेयरी के काम के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं. इस योजना के तहत ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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Dairy Farming Business: गांव में रहने वाले कई लोग पशुपालन शुरू करना चाहते हैं. किसी के पास गाय खरीदने का पैसा नहीं है, तो कोई भैंस लेकर दूध बेचने का काम बढ़ाना चाहता है. ऐसे में लोग कई बार बैंक से लोन लेने की सोचते हैं, लेकिन ब्याज चुकाने की चिंता कदम रोक देती है. ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना मददगार हो सकती है. इस योजना के तहत पशुपालक बैंक से कर्ज लेकर डेयरी और पशुपालन से जुड़ा काम शुरू कर सकते हैं. खास बात यह है कि लोन के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है.

आमतौर पर बैंक से लोन लेने पर मूल रकम के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है. लेकिन इस योजना में ब्याज पर पूरी सब्सिडी मिलने का प्रावधान है. यानी योजना की शर्तों के तहत पात्र पशुपालकों को लोन का ब्याज अपनी जेब से नहीं देना होगा. हालांकि, योजना का लाभ लेने से पहले यह समझ लें कि कितनी रकम का लोन मिलेगा, उसे चुकाने की अवधि क्या होगी और सब्सिडी पाने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी.

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तीन गाय या दो भैंस से शुरू कर सकते हैं काम

योजना के तहत पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीद सकते हैं. इसका मकसक दूध उत्पादन को बढ़ाने के साथ ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना है. अच्छी नस्ल के पशु ज्यादा दूध दे सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव करते समय सिर्फ नस्ल नहीं, बल्कि पशु की सेहत, दूध देने की क्षमता और चारे पर होने वाले खर्च का भी ध्यान रखना चाहिए.

अगर कोई व्यक्ति डेयरी का काम शुरू करना चाहता है, तो उसे पहले अपने इलाके में दूध की मांग और बिक्री के साधनों की जानकारी जुटानी चाहिए. दूध बेचने के लिए डेयरी केंद्र, सहकारी समिति या आसपास के खरीदारों से संपर्क किया जा सकता है. इससे दूध की बिक्री को लेकर पहले से तैयारी रहेगी.

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लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पशुपालन में कमाई के साथ रोजाना देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है. पशुओं के लिए चारा, साफ पानी, रहने की जगह और समय पर इलाज का इंतजाम करना पड़ता है. इसके अलावा दूध कम होने या पशु के बीमार पड़ने पर आमदनी पर असर पड़ सकता है. इसलिए लोन लेने से पहले महीने के संभावित खर्च और दूध से होने वाली कमाई का हिसाब जरूर बना लें. यह भी देखें कि दूध बेचकर कर्ज की मूल रकम की किस्तें आसानी से चुकाई जा सकेंगी या नहीं.
डेयरी शुरू करने का सुनहरा मौका, पशुपालकों के लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी

आवेदन कहां करें?

मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय या संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं. वहां योजना की पात्रता, जरूरी कागजात, लोन की सीमा और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी लें. ध्यान रखें कि ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान होने का मतलब यह नहीं है कि पूरा लोन माफ हो जाएगा. पशुपालक को लोन की मूल रकम चुकानी होगी. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Dairy Farming Agriculture News BIHAR NEWS
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