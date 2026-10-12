दूध की मशीन है यह भैंस! दिन में देती है 15 लीटर तक दूध

Murrah Buffalo: गांव में अगर आपके पास दो-चार भैंसें हों, तो दूध बेचकर घर खर्च चलाने में काफी मदद हो सकती है. लेकिन डेयरी का काम शुरू करते समय मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन-सी नस्ल की भैंस खरीदें, जो अच्छा दूध दे और खर्च निकालने के बाद कुछ कमाई भी हो. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिना सोचे समझें मुर्रा भैंस खरीद सकते हैं. भैंस की इस नस्ल को दूध उत्पादन के लिए काफी पसंद किया जाता है. इसकी खासियत है अच्छी दूध देने की क्षमता और दूध में फैट की अच्छी मात्रा.

मुर्रा भैंस का रंग आमतौर पर गहरा काला होता है. इसके सींग छोटे और घुमावदार होते हैं, जबकि शरीर मजबूत होता है. यह नस्ल मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई दूसरे राज्यों में भी इसका पालन किया जाता है. डेयरी चलाने वाले पशुपालक इसे इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छी देखभाल मिलने पर यह भरपूर दूध दे सकती है. इसके दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे घी और दूसरे डेयरी उत्पाद बनाने में मदद मिलती है.

एक दिन में कितना दूध देती है मुर्रा भैंस?

अच्छी सेहत और संतुलित आहार वाली मुर्रा भैंस एक दिन में करीब 10 से 15 लीटर दूध दे सकती है. हालांकि, हर भैंस का दूध उत्पादन एक जैसा नहीं होता. उसकी उम्र, नस्ल, खानपान, सेहत और बच्चा देने के बाद कितना समय बीता है, इन सभी बातों का असर दूध पर पड़ता है.

लाखों रुपये तक क्यों पहुंच जाती है कीमत?

मुर्रा भैंस की कीमत उसकी दूध देने की क्षमता, उम्र, सेहत और पिछले दूध उत्पादन के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है. ज्यादा दूध देने वाली कुछ खास भैंसों की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है, लेकिन हर मुर्रा भैंस इतनी महंगी नहीं होती. महंगी भैंस खरीदने से पहले यह हिसाब जरूर लगाएं कि दूध बेचकर उसकी कीमत और रोजाना का खर्च निकालने में कितना समय लग सकता है. केवल नस्ल के नाम पर बड़ी रकम खर्च करना सही फैसला नहीं होगा.



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मुर्रा भैंस को क्या खिलाना चाहिए?

दूध अच्छा मिले, इसके लिए भैंस को संतुलित आहार देना जरूरी है. उसके खाने में हरा चारा, सूखा चारा और जरूरत के हिसाब से दाना शामिल होना चाहिए. साथ ही, उसे साफ पानी भरपूर मात्रा में दें. खनिज मिश्रण भी पशु चिकित्सक या पशुपालन विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार दिया जा सकता है.

भैंस के रहने की जगह साफ और हवादार होनी चाहिए. गर्मी के मौसम में उसे तेज धूप और अधिक गर्मी से बचाना भी जरूरी है. सही खानपान और देखभाल से पशु स्वस्थ रहता है और दूध उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती है.

मुर्रा भैंस पालने से कितनी कमाई होगी?

मुर्रा भैंस से कमाई का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ रोजाना मिलने वाले दूध को देखना काफी नहीं है. चारा, दाना, इलाज, टीकाकरण और देखभाल पर होने वाला खर्च भी जोड़ना होगा. इसके अलावा, भैंस पूरे साल एक जैसी मात्रा में दूध नहीं देती. कुछ समय बाद उसका दूध उत्पादन कम होता है.

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