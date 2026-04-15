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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम लागत में छप्परफाड़ मुनाफा, बिहार के इस किसान ने सौंफ उगाकर कमाई को किया चार गुना, जानें तरीका

कम लागत में छप्परफाड़ मुनाफा, बिहार के इस किसान ने सौंफ उगाकर कमाई को किया चार गुना, जानें तरीका

Fennel Farming Tips: बिहार में धान-गेहूं की पारंपरिक खेती के बीच अब किसान नए प्रयोग कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं. इस किसान ने सौंफ की खेती से सबको चौंका दिया है. आप भी कमा सकते हैं चार गुना मुनाफा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Apr 2026 02:39 PM (IST)
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Fennel Farming Tips: बिहार की पहचान हमेशा से धान और गेहूं की खेती से रही है. लेकिन अब यहां के खेतों में बदलाव की नई बयार बह रही है. अब किसान लकीर का फकीर बनने के बजाय नए-नए प्रयोग कर रहे हैं और ऐसी फसलें चुन रहे हैं जो बाजार में ऊंचे दाम दिला सकें. इस किसान ने सौंफ की खेती का अनोखा प्रयोग कर सबको हैरान कर दिया है. सौंफ जैसी मसाले वाली फसल जिसे अक्सर दूसरे राज्यों की उपज माना जाता था,

अब बिहार की मिट्टी में भी अपनी खुशबू बिखेर रही है. सही तकनीक और सूझबूझ के साथ किया गया यह छोटा सा बदलाव किसानों के लिए तरक्की का नया रास्ता खोल रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक नए प्रयोग ने खेती के पुराने ढर्रे को बदल दिया और किसानों के लिए छप्परफाड़ कमाई का जरिया तैयार कर दिया.

परंपरागत खेती से हटकर उगाएं सौंफ 

अगर कुछ नया करने का जज्बा हो तो सफलता कदम चूमती है. बिहार के इस किसान लीक से हटकर एक एकड़ पट्टे की जमीन पर सौंफ लगाने का जोखिम उठाया. उनका यह फैसला आज एक मिसाल बन गया है क्योंकि उनके खेत में सौंफ की फसल इतनी शानदार हुई है कि पौधे फूलों और फलों के बोझ से झुके हुए हैं.

  • सौंफ की खेती बिहार की जलवायु और मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त और फायदेमंद साबित हो रही है.
  • नई फसल उगाने का प्रयोग न सिर्फ जोखिम कम करता है बल्कि बाजार में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है.

खेती को जुआ मानने के बजाय अगर सही दिशा में प्रयोग किए जाएं. तो वह घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन जाती है.

यह भी पढ़ें: रीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई

कटाई का सही तरीका

सौंफ की फसल लगभग 150 से 180 दिनों में तैयार हो जाती है. जब सौंफ के गुच्छे पूरी तरह सूखकर भूरे या हल्के पीले होने लगें. तब उनकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए. ध्यान रहे कि सभी गुच्छे एक साथ नहीं पकते. इसलिए कटाई 2-3 चरणों में करनी चाहिए जिससे दानों की क्वालिटी बनी रहे.

  • कटाई के बाद गुच्छों को छाया में सुखाना चाहिए जिससे कि सौंफ की प्राकृतिक खुशबू और हरा रंग बरकरार रहे.
  • अच्छी तरह सुखाने के बाद बीजों को अलग कर लें और हवादार जगह पर स्टोर करें इससे बाजार में अच्छा मिलता है.

सही तरीके से की गई कटाई और सुखाई ही बाजार में आपकी फसल को 'प्रीमियम क्वालिटी' बनाती है और चार गुना मुनाफा सुनिश्चित करती है.

चार गुना मुनाफा

खेती में सबसे ज्यादा जरूरी यह देखना होता है कि निवेश कितना है और रिटर्न क्या मिल रहा है. सौंफ की खेती इस मामले में बेहद किफायती है क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम और कमाई कई गुना ज्यादा है. एक एकड़ में सौंफ उगाने का कुल खर्च मात्र 10 हजार रुपये के आसपास आता है. वहीं जब फसल तैयार होकर बाजार पहुंचती है. तो इससे लगभग 40 हजार रुपये तक की आमदनी आसानी से हो जाती है.

  • बहुत कम निवेश में ज्यादा रिटर्न चाहने वाले छोटे किसानों के लिए सौंफ की खेती बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है.
  • लागत के मुकाबले चार गुना मुनाफा रंपरागत फसलों जैसे धान-गेहूं के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

सही देखरेख और समय पर मेहनत की जाए तो किसान अपनी जमापूंजी को बहुत कम समय में चार गुना तक बढ़ा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Apr 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Fennel
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