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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइन किसानों को नहीं मिलता किसान मानधन योजना में लाभ, जान लें लिस्ट में आपका नाम भी तो नहीं शामिल

इन किसानों को नहीं मिलता किसान मानधन योजना में लाभ, जान लें लिस्ट में आपका नाम भी तो नहीं शामिल

PM Kisan Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है. लेकिन यह लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता. कौन से किसान हैं लिस्ट से बाहर? जान लें

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 May 2026 06:56 AM (IST)
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PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं. जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है. इस योजना का मुख्य मकसद छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन का सहारा देकर उन्हें सिक्योर करना है. जिससे 60 साल की उम्र के बाद वे आत्मनिर्भर रह सकें. हालांकि, बहुत से किसान इस गलतफहमी में रहते हैं कि जमीन होने की वजह से उन्हें इस योजना का फायदा अपने आप मिल जाएगा. 

जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. सरकार ने इस स्कीम के तहत पात्रता के कुछ बहुत ही सख्त और कड़े नियम तय किए हैं. अगर आप भी एक किसान हैं और इस बेहतरीन पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं या पहले ही फॉर्म भर चुके हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है जिससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े.

इन किसानों को रखा गया है बाहर

इस स्कीम का फायदा उन किसानों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा जो किसी भी तरह की संस्थागत भूमि के मालिक हैं. इसके अलावा अगर कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, पीएसयू या किसी स्वायत्त संस्था में रेगुलर कर्मचारी या ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है. 

तो वह इस योजना के लिए पूरी तरह से अयोग्य माना जाएगा. इतना ही नहीं अगर आप पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स यानी आयकर दाता रहे हैं. तो भी आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सरकार का फोकस सिर्फ उन गरीब किसानों पर है जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा बड़ा या पक्का साधन मौजूद नहीं है.

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प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स 

अगर आप खेती-किसानी से जुड़े हैं लेकिन आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या आर्किटेक्ट जैसी कोई प्रोफेशनल डिग्री है और आप अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं. तो आपको इस मानधन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. 

दूसरी पेंशन स्कीम के लाभार्थी

वह सभी किसान जो पहले से ही किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का लाभ ले रहे हैं, वे भी इस 3000 रुपये मंथली पेंशन योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pension Scheme Pm Kisan Mandhan Yojana Schemes For Farmers
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