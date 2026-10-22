दो बीघा में बो दें हरा धनिया, फिर देखें कमाल, छप्परफाड़ होगी कमाई

Dhaniya Ki Kheti: खेती से अच्छी कमाई करने के लिए हमेशा बड़े खेत या महंगी फसल की जरूरत नहीं होती. कई बार कम समय में तैयार होने वाली छोटी फसल भी किसान की अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. हरा धनिया भी ऐसी ही एक फसल है, जिसकी जरूरत लगभग हर घर में पड़ती है. सब्जी हो, दाल या चटनी, हरे धनिये के बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है.

यही वजह है कि, बाजार में इसकी मांग बनी रहती है. ऐसे में किसान चाहें तो दो बीघा जमीन में हरा धनिया उगाकर कमाई का अच्छा मौका बना सकते हैं. हालांकि, मुनाफा कितना होगा, यह फसल की पैदावार, बाजार भाव और खेती पर आने वाले खर्च पर निर्भर करता है.

40 से 50 दिन में तैयार हो सकती है फसल

हरे धनिये की खेती का एक बड़ा फायदा यह है कि इसे बेचने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. अच्छी देखभाल और सही मौसम मिलने पर धनिये की फसल करीब 40 से 50 दिनों में कटाई के लायक हो सकती है. इससे किसान कम समय में खेत से आमदनी शुरू कर सकते हैं. लेकिन बुवाई का समय, बीज की किस्म और मौसम के हिसाब से फसल तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है.

हरे धनिये के साथ बीज बेचने का भी मौका

किसान धनिये को दो तरह से बेच सकते हैं. पहला, हरे धनिये की कटाई करके उसे गड्डियों में बांधकर बाजार में बेचना. दूसरा, फसल को बीज तैयार होने तक खेत में रहने देना और सूखने के बाद धनिया निकालकर बेचना. हरे धनिये की बिक्री से जल्दी पैसा मिल सकता है, जबकि बीज बेचने के लिए फसल को ज्यादा समय देना पड़ता है. किसान अपने इलाके की मांग और बाजार भाव देखकर तय कर सकते हैं कि उन्हें किस रूप में धनिया बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.



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एक एकड़ में कितना आ सकता है खर्च?

दिए गए खेती के अनुमान के मुताबिक, एक एकड़ में धनिये की खेती पर करीब 40 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. अच्छी पैदावार मिलने पर एक एकड़ से करीब 50 क्विंटल तक उपज का दावा किया जाता है. हालांकि, यह उपज हर खेत में मिलना तय नहीं है. जमीन, मौसम, बीज, सिंचाई और देखभाल का असर पैदावार पर पड़ता है. इसी तरह बाजार में धनिये का भाव भी रोज बदल सकता है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के बाजार में हरे धनिये और सूखे बीज के दाम की जानकारी जरूर लें.

2 बीघा में धनिये की खेती का खर्च और कमाई

बीज और बुवाई: 2 बीघा जमीन में करीब 15 से 20 किलो बीज की जरूरत पड़ सकती है.

कुल खर्च: बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी मिलाकर लगभग 10 हजार से 15 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं.

पैदावार: अच्छी देखभाल करने पर 2 बीघा में करीब 15 से 20 क्विंटल हरा धनिया मिल सकता है.

कमाई: अगर धनिये का भाव 50 रुपये प्रति किलो मिले, तो 2,000 किलो धनिया बेचकर 1 लाख रुपये की कमाई हो सकती है. इसमें से खेती का खर्च निकालने पर करीब 85 हजार से 90 हजार रुपये बचेंगे.

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