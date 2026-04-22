हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस सांप को कहा जाता है किसान मित्र, ऐसे करता है आपके खेत की सुरक्षा, भूलकर भी न मारें इसे

इस सांप को कहा जाता है किसान मित्र, ऐसे करता है आपके खेत की सुरक्षा, भूलकर भी न मारें इसे

Dhaman Snake: धामन सांप असल में किसानों का एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो चूहों का सफाया कर फसल को सुरक्षित रखता है. यह बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता. इसे मारनान बिल्कुल नहीं चाहिए.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Apr 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Dhaman Snake: अक्सर खेतों में सांप को देखते ही लोग लाठी-डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सांप जानलेवा नहीं होता? भारत के ग्रामीण इलाकों में दिखने वाला धामन सांप जिसे रैट स्नेक भी कहते हैं. असल में किसानों का सबसे बड़ा दोस्त है. यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता. लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग अक्सर इसे मार देते हैं. 

खेती-किसानी में चूहों का आतंक किसी से छिपा नहीं है. जो जड़ों से लेकर अनाज तक सब सफाचट कर जाते हैं. ऐसे में धामन सांप एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर बनकर आता है और आपकी फसल की रखवाली करता है. इसे किसान मित्र कहना बिल्कुल सही है. क्योंकि यह बिना शोर मचाए आपके खेत का पहरेदार बना रहता है.

ये सांप खेतों की करता है रखवाली

खेतों में चूहे न सिर्फ फसल बर्बाद करते हैं. बल्कि बिल बनाकर जमीन को भी खोखला कर देते हैं जिससे सिंचाई का पानी बेकार जाता है. धामन सांप का फेवरेट फूड चूहे ही होते हैं. यह इतना फुर्तीला होता है कि चूहों के बिलों के अंदर घुसकर उनका खात्मा कर देता है. 

एक हेल्दी धामन सांप साल भर में सैकड़ों चूहों को चट कर सकता है. जिससे किसान को महंगी दवाइयों या चूहों के जहर पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. यह कुदरती संतुलन बनाए रखता है और आपकी मेहनत को चूहों के दांतों से बचाकर रखता है.

  • धामन सांप जहरीला नहीं होता और यह चूहों की बढ़ती आबादी को रोकने का सबसे ईको-फ्रेंडली तरीका है.
  • यह काफी तेज रफ्तार से चलता है और दिन के उजाले में शिकार करना पसंद करता है.

खेत में धामन का होना इस बात की गारंटी है कि चूहों के आतंक से निपटने के लिए आपके पास एक फ्री गार्ड मौजूद है.

यह भी पढ़ें: 3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई

किस तरह करें इसकी पहचान?

ज्यादातर लोग डर की वजह से धामन और कोबरा में फर्क नहीं कर पाते और गलती कर बैठते हैं. धामन सांप काफी लंबा होता है और इसका रंग हल्का भूरा या थोड़ा पीला सा होता है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जहर नहीं होता यानी इसके काटने से जान जाने का कोई खतरा नहीं है. यह सांप स्वभाव से काफी शर्मीला होता है और इंसानों को देखते ही खुद रास्ता बदल लेता है. यह तभी रियेक्ट करता है जब इसे बहुत ज्यादा छेड़ा जाए. लेकिन इसका काटना एक मामूली खरोंच जैसा ही होता है.

  • धामन सांप कभी फन नहीं फैलाता और इसकी पूंछ काफी पतली और लंबी होती है.
  • यह इंसान का दुश्मन नहीं बल्कि खेत के माहौल को बेहतर बनाने वाला एक जरूरी जीव है.

किसानों को इस सांप को देखकर डरना नहीं चाहिए. ये उनके खेत की सुरक्षा के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें: सूरज के प्रकोप के सामने भी आसानी से टिक जाएगी फसल, बस करने होंगे ये पांच काम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Dhaman Snake
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इस सांप को कहा जाता है किसान मित्र, ऐसे करता है आपके खेत की सुरक्षा, भूलकर भी न मारें इसे
इस सांप को कहा जाता है किसान मित्र, ऐसे करता है आपके खेत की सुरक्षा, भूलकर भी न मारें इसे
एग्रीकल्चर
3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई
3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई
एग्रीकल्चर
कीटनाशक छिड़कते वक्त जरूर बरतें ये सावधानी, वरना सस्ते में चली जाएगी जान
कीटनाशक छिड़कते वक्त जरूर बरतें ये सावधानी, वरना सस्ते में चली जाएगी जान
एग्रीकल्चर
मुर्गी फार्म खोलने में कितना आता है खर्च, जानिए 100 मुर्गियों पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं आप?
मुर्गी फार्म खोलने में कितना आता है खर्च, जानिए 100 मुर्गियों पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं आप?
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
विश्व
Explained: सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा रिफंड?
सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा पैसा?
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
ऑटो
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget