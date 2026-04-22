इस सांप को कहा जाता है किसान मित्र, ऐसे करता है आपके खेत की सुरक्षा, भूलकर भी न मारें इसे

Dhaman Snake: अक्सर खेतों में सांप को देखते ही लोग लाठी-डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सांप जानलेवा नहीं होता? भारत के ग्रामीण इलाकों में दिखने वाला धामन सांप जिसे रैट स्नेक भी कहते हैं. असल में किसानों का सबसे बड़ा दोस्त है. यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता. लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग अक्सर इसे मार देते हैं.

खेती-किसानी में चूहों का आतंक किसी से छिपा नहीं है. जो जड़ों से लेकर अनाज तक सब सफाचट कर जाते हैं. ऐसे में धामन सांप एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर बनकर आता है और आपकी फसल की रखवाली करता है. इसे किसान मित्र कहना बिल्कुल सही है. क्योंकि यह बिना शोर मचाए आपके खेत का पहरेदार बना रहता है.

ये सांप खेतों की करता है रखवाली

खेतों में चूहे न सिर्फ फसल बर्बाद करते हैं. बल्कि बिल बनाकर जमीन को भी खोखला कर देते हैं जिससे सिंचाई का पानी बेकार जाता है. धामन सांप का फेवरेट फूड चूहे ही होते हैं. यह इतना फुर्तीला होता है कि चूहों के बिलों के अंदर घुसकर उनका खात्मा कर देता है.

एक हेल्दी धामन सांप साल भर में सैकड़ों चूहों को चट कर सकता है. जिससे किसान को महंगी दवाइयों या चूहों के जहर पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. यह कुदरती संतुलन बनाए रखता है और आपकी मेहनत को चूहों के दांतों से बचाकर रखता है.

धामन सांप जहरीला नहीं होता और यह चूहों की बढ़ती आबादी को रोकने का सबसे ईको-फ्रेंडली तरीका है.

यह काफी तेज रफ्तार से चलता है और दिन के उजाले में शिकार करना पसंद करता है.

खेत में धामन का होना इस बात की गारंटी है कि चूहों के आतंक से निपटने के लिए आपके पास एक फ्री गार्ड मौजूद है.

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किस तरह करें इसकी पहचान?

ज्यादातर लोग डर की वजह से धामन और कोबरा में फर्क नहीं कर पाते और गलती कर बैठते हैं. धामन सांप काफी लंबा होता है और इसका रंग हल्का भूरा या थोड़ा पीला सा होता है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जहर नहीं होता यानी इसके काटने से जान जाने का कोई खतरा नहीं है. यह सांप स्वभाव से काफी शर्मीला होता है और इंसानों को देखते ही खुद रास्ता बदल लेता है. यह तभी रियेक्ट करता है जब इसे बहुत ज्यादा छेड़ा जाए. लेकिन इसका काटना एक मामूली खरोंच जैसा ही होता है.

धामन सांप कभी फन नहीं फैलाता और इसकी पूंछ काफी पतली और लंबी होती है.

यह इंसान का दुश्मन नहीं बल्कि खेत के माहौल को बेहतर बनाने वाला एक जरूरी जीव है.

किसानों को इस सांप को देखकर डरना नहीं चाहिए. ये उनके खेत की सुरक्षा के लिए जरूरी है.

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