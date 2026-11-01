Horned vs Dehorned Cows: आजकल कई युवा नौकरी के बजाय अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. ऐसे में डेयरी फार्मिंग भी कमाई का एक विकल्प बनकर सामने आई है. लेकिन डेयरी का काम शुरू करने से पहले पशुओं की देखभाल से जुड़ी छोटी-छोटी बातें जानना जरूरी है. आपने कई डेयरी फार्म में देखा होगा कि गायों के सींग नहीं होते.

दरअसल, कई जगह बछड़ों के छोटे सींगों को शुरुआत में ही हटा दिया जाता है. ऐसा करने के पीछे पशुओं और उनकी देखभाल करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ी वजहें होती हैं. लेकिन क्या सींग हटाने से गाय की सेहत पर भी असर पड़ता है? आइए समझते हैं.

गायों के सींग क्यों हटाए जाते हैं?

डेयरी फार्म में कई गायों को एक साथ रखा जाता है. ऐसी जगहों पर सींग वाली गायें आपस में लड़ते समय एक-दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं. कभी-कभी उनके सींग से फार्म में काम करने वाले लोगों को भी चोट लगने का खतरा रहता है. इसी वजह से कुछ पशुपालक गायों के सींग हटवाने का फैसला करते हैं. इस काम को डीहॉर्निंग कहा जाता है. इसमें बछड़े के सींगों को बढ़ने से पहले हटाया जाता है.

सींग वाली गाय को क्या फायदा होता है?

प्रकृति ने गाय को सींग दिए हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती है. खुले मैदान या जंगल में रहने वाली गाय खतरा महसूस होने पर सींगों से अपना बचाव कर सकती है. सींग उसके शरीर का प्राकृतिक हिस्सा हैं और गाय के व्यवहार में भी इनकी भूमिका होती है. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि सींग वाली गाय की रोगों से लड़ने की ताकत बिना सींग वाली गाय से ज्यादा होती है. गाय की सेहत का सीधा संबंध उसके खानपान, साफ-सफाई, रहने की जगह, टीकाकरण और समय पर इलाज से होता है.



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क्या बिना सींग वाली गाय ज्यादा सुरक्षित रहती है?

डेयरी फार्म में बिना सींग वाली गायों को संभालना कई बार आसान हो सकता है. इससे पशुओं के आपस में चोट पहुंचाने का खतरा कम हो सकता है. खासकर छोटी जगह में कई गायें रखने पर यह बात ज्यादा मायने रखती है. लेकिन सींग हटाने की प्रक्रिया खुद पशु के लिए तकलीफदेह हो सकती है. इसलिए इसे बिना जरूरत या सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करवाना चाहिए.

डेयरी फार्मिंग में किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, तो गायों के लिए खुली और साफ जगह रखें. उन्हें पर्याप्त चारा और साफ पानी दें. समय पर टीकाकरण करवाएं और बीमार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें. सींग हटाने का फैसला करने से पहले भी डॉक्टर से बात करें. सही देखभाल और सुरक्षित व्यवस्था से ही गाय स्वस्थ रहेंगी और डेयरी का काम अच्छी तरह चल सकेगा.

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