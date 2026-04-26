हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरशिमला मिर्च की खेती ने किसान को बनाया मालामाल, आप भी जानें तरीका

शिमला मिर्च की खेती ने किसान को बनाया मालामाल, आप भी जानें तरीका

Capsicum Cultivation Tips: कम जमीन में तगड़ी कमाई करनी है तो फिर शिमला मिर्च की खेती शुरू कर दीजिए. इससे महज 8 महीने में लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है. जान लीजिए तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

Capsicum Cultivation Tips:  आजकल पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने वाले किसान वाकई में कमाल कर रहे हैं. अगर आपके पास थोड़ी जमीन है और आप सही तकनीक का चुनाव करते हैं. तो शिमला मिर्च की खेती आपके लिए कमाई का जबरदस्त जरिया बन सकती है. यूपी के इस किसान ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ 2 एकड़ जमीन में शिमला मिर्च लगाकर 8 महीने के भीतर ही अपनी पूरी लागत निकाल ली. 

तो साथ में ही 4 लाख रुपये का तगड़ा मुनाफा भी कमा लिया.बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है. जिससे किसानों को इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं. अगर आप भी कम समय में अपने खेत से तगड़ी आमदनी चाहते हैं. तो यह फसल आपके बैंक बैलेंस को तेजी से बढ़ाने का दम रखती है. जान लीजिए क्या है इसे उगाने का सही तरीका.

ऐसे उगाएं शिमला मिर्च

शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले आपको सही किस्म के बीजों का चुनाव करना होगा. जो आपके इलाके की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से फिट बैठते हों. इसकी शुरुआत नर्सरी तैयार करने से होती है. जहां पौधों को बेहद सावधानी से उगाया जाता है. जब पौधे करीब 30 से 40 दिन के हो जाएं. तब उन्हें तैयार किए गए खेतों में बराबर दूरी पर लगा दिया जाता है. 

बेहतर पैदावार के लिए गोबर की खाद और केंचुआ खाद का इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को काफी बढ़ा देता है. इसके अलावा पौधों को सहारा देने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला होता है. जिससे खरपतवार कम उगते हैं और मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: किसान क्रेडिट कार्ड से कितना लोन ले सकते हैं किसान, जान लें नियम

8 महीने में लाखों की कमाई

शिमला मिर्च की फसल करीब 8 महीने तक चलती है. जिसमें शुरुआती लागत निकलने के बाद सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है. इस किसान ने अपनी 2 एकड़ जमीन में करीब 1.5 लाख रुपये खर्च किए थे. जिसमें बीज, खाद और मजदूरी शामिल थी. फसल तैयार होने के बाद जब इसे मंडी में बेचा गया. तो लागत काटकर शुद्ध 4 लाख रुपये की बचत हुई. 

खास बात यह है कि शिमला मिर्च की तुड़ाई कई बार की जा सकती है, जिससे किसान के पास लगातार कैश फ्लो बना रहता है. लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों की मंडियों में इसकी भारी डिमांड होने के चलते इसके रेट कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरते. जो किसानों के लिए फायदे का सौदा है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • खेत की तैयारी के समय मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं जिससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके.
  • पौधों के बीच सही दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि हर पौधे को सही मात्रा में हवा और धूप मिल सके.
  • सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है. इससे पानी की बचत होती है और जड़ों को सीधा फायदा मिलता है.
  • समय-समय पर फसल की निगरानी करें और किसी भी कीट या बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत ऑर्गेनिक या केमिकल उपचार अपनाएं.
  • फसल की तुड़ाई हमेशा सही समय पर करें जिससे फल की चमक और क्वालिटी बनी रहे और आपको बाजार में ऊंचे दाम मिलें.
  • बाजार की मांग को समझते हुए सही समय पर बुवाई करें ताकि जब फसल तैयार हो. तब आपको सबसे ज्यादा रेट मिल सकें.

यह भी पढ़ें: बढ़ती गर्मी में कम हो जाता है दूध का उत्पादन, अपनी गाय-भैंस का ऐसे रखें ख्याल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Capsicum Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
शिमला मिर्च की खेती ने किसान को बनाया मालामाल, आप भी जानें तरीका
शिमला मिर्च की खेती ने किसान को बनाया मालामाल, आप भी जानें तरीका
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में कम हो जाता है दूध का उत्पादन, अपनी गाय-भैंस का ऐसे रखें ख्याल
बढ़ती गर्मी में कम हो जाता है दूध का उत्पादन, अपनी गाय-भैंस का ऐसे रखें ख्याल
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए लाखों की FD है इस चीज की खेती, पैसा इतना कि गिन नहीं पाओगे
किसानों के लिए लाखों की FD है इस चीज की खेती, पैसा इतना कि गिन नहीं पाओगे
एग्रीकल्चर
मिर्च की खेती ने पलटी किसानों की किस्मत, 20 हजार के निवेश से 2 लाख तक का मुनाफा
मिर्च की खेती ने पलटी किसानों की किस्मत, 20 हजार के निवेश से 2 लाख तक का मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
विश्व
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget