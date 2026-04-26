शिमला मिर्च की खेती ने किसान को बनाया मालामाल, आप भी जानें तरीका

Capsicum Cultivation Tips: आजकल पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने वाले किसान वाकई में कमाल कर रहे हैं. अगर आपके पास थोड़ी जमीन है और आप सही तकनीक का चुनाव करते हैं. तो शिमला मिर्च की खेती आपके लिए कमाई का जबरदस्त जरिया बन सकती है. यूपी के इस किसान ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ 2 एकड़ जमीन में शिमला मिर्च लगाकर 8 महीने के भीतर ही अपनी पूरी लागत निकाल ली.

तो साथ में ही 4 लाख रुपये का तगड़ा मुनाफा भी कमा लिया.बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है. जिससे किसानों को इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं. अगर आप भी कम समय में अपने खेत से तगड़ी आमदनी चाहते हैं. तो यह फसल आपके बैंक बैलेंस को तेजी से बढ़ाने का दम रखती है. जान लीजिए क्या है इसे उगाने का सही तरीका.

ऐसे उगाएं शिमला मिर्च

शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले आपको सही किस्म के बीजों का चुनाव करना होगा. जो आपके इलाके की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से फिट बैठते हों. इसकी शुरुआत नर्सरी तैयार करने से होती है. जहां पौधों को बेहद सावधानी से उगाया जाता है. जब पौधे करीब 30 से 40 दिन के हो जाएं. तब उन्हें तैयार किए गए खेतों में बराबर दूरी पर लगा दिया जाता है.

बेहतर पैदावार के लिए गोबर की खाद और केंचुआ खाद का इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को काफी बढ़ा देता है. इसके अलावा पौधों को सहारा देने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला होता है. जिससे खरपतवार कम उगते हैं और मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है.

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8 महीने में लाखों की कमाई

शिमला मिर्च की फसल करीब 8 महीने तक चलती है. जिसमें शुरुआती लागत निकलने के बाद सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है. इस किसान ने अपनी 2 एकड़ जमीन में करीब 1.5 लाख रुपये खर्च किए थे. जिसमें बीज, खाद और मजदूरी शामिल थी. फसल तैयार होने के बाद जब इसे मंडी में बेचा गया. तो लागत काटकर शुद्ध 4 लाख रुपये की बचत हुई.

खास बात यह है कि शिमला मिर्च की तुड़ाई कई बार की जा सकती है, जिससे किसान के पास लगातार कैश फ्लो बना रहता है. लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों की मंडियों में इसकी भारी डिमांड होने के चलते इसके रेट कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरते. जो किसानों के लिए फायदे का सौदा है.

इन बातों का रखें ध्यान

खेत की तैयारी के समय मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं जिससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके.

पौधों के बीच सही दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि हर पौधे को सही मात्रा में हवा और धूप मिल सके.

सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है. इससे पानी की बचत होती है और जड़ों को सीधा फायदा मिलता है.

समय-समय पर फसल की निगरानी करें और किसी भी कीट या बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत ऑर्गेनिक या केमिकल उपचार अपनाएं.

फसल की तुड़ाई हमेशा सही समय पर करें जिससे फल की चमक और क्वालिटी बनी रहे और आपको बाजार में ऊंचे दाम मिलें.

बाजार की मांग को समझते हुए सही समय पर बुवाई करें ताकि जब फसल तैयार हो. तब आपको सबसे ज्यादा रेट मिल सकें.

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