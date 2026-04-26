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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमिर्च की खेती ने पलटी किसानों की किस्मत, 20 हजार के निवेश से 2 लाख तक का मुनाफा

मिर्च की खेती ने पलटी किसानों की किस्मत, 20 हजार के निवेश से 2 लाख तक का मुनाफा

Chilli Farming Tips: किसानों के लिए अब मिर्च की खेती मोटे मुनाफे वाली साबित हो रही है. इसमें महज 20-30 हजार के निवेश से 2 लाख तक का मुनाफा हो रहा है. जान लीजिए इसे उगाने का सही तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Apr 2026 10:06 AM (IST)
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Chilli Farming Tips: आज के समय में खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं. बल्कि तरक्की की नई इबारत लिखने का रास्ता बन गई है. किसान अब परंपरागत फसलों के चक्र को तोड़कर ऐसी उपज ले रहे हैं जो कम समय में ज्यादा पैसा दे सके. मिर्च की खेती इसी बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी है.  जिसने किसानों की माली हालत को नई मजबूती दी है.

एक तरफ जहां दूसरी फसलों में लागत निकालना मुश्किल होता है. वहीं मिर्च की फसल ने अपनी पैदावार और मांग से सबको हैरान कर दिया है. करीब 20 से 30 हजार रुपये लगाकर लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा है. यह फसल किसानों की मेहनत का पूरा मोल चुका रही है.

ऐसे उगाएं मिर्च

मिर्च उगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती. एक एकड़ जमीन में खाद, बीज और शुरुआती देखरेख का खर्च काफी सीमित होता है. एक बार जब पौधे फल देना शुरू करते हैं, तो इसकी तुड़ाई का सिलसिला महीनों तक चलता है.

इसका मतलब यह है कि किसान को हर हफ्ते अपनी उपज बेचने का मौका मिलता है और हाथ में हमेशा नकदी बनी रहती है. घर के खर्चों और अगली फसल की तैयारी के लिए पैसों की तंगी नहीं होती. यही वजह है कि गांव के युवा और अनुभवी किसान अब मिर्च की पैदावार को अपनी आय का मुख्य आधार बना रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं.

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2 लाख तक का शुद्ध मुनाफा

मिर्च एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर की रसोई से लेकर बड़े होटलों और मसाला फैक्ट्रियों तक को हमेशा रहती है. चाहे ताजी हरी मिर्च हो या सुखाकर बेची जाने वाली लाल मिर्च, मंडी में इसकी धाक हमेशा बनी रहती है. अक्सर व्यापारी खुद खेतों तक पहुँचकर खरीदारी करते हैं. जिससे किसानों को अपना माल बेचने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता.

अगर मुनाफे के आंकड़ों पर नजर डालें, तो लागत और मेहनत निकालने के बाद भी किसान के पास इतनी रकम बच जाती है कि वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके. एक एकड़ से 2 लाख रुपये तक की शुद्ध कमाई ने ही इस फसल को किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बना दिया है.

मिर्च की बढ़िया पैदावार के लिए टिप्स

  • खेत तैयार करते समय पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर मिट्टी की जांच कराएं और जरूरत के हिसाब से प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें.
  • बीजों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे मौसम और रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हों ताकि फसल सुरक्षित रहे.
  • मिर्च के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें.
  • फसल को कीटों से बचाने के लिए समय-समय पर देखरेख करें और जरूरत पड़ने पर ही विशेषज्ञों की सलाह से उपचार करें.
  • पैदावार के सही समय पर तुड़ाई करना बहुत आवश्यक है, ताकि फल की गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में उसका सबसे ऊंचा दाम मिल सके.

यह भी पढ़ें: DAP और यूरिया डाल-डालकर बेजान हो गई है मिट्टी, इस तरीके से फिर से हो जाएगी उपजाऊ

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Chilli Farming Tips Farming News
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