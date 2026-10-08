ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा

अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा

फार्म हाउस की खाली जमीन में बथुए की खेती शुरू करके किसान कम लागत में अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं. सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है और फसल भी कम समय में तैयार हो जाती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 08 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

Bathua Farming: जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, बाजार में हरी पत्तेदार सब्जियों की मांग बढ़ने लगती है. इसी मौसम में बथुआ भी घरों की रसोई से लेकर सब्जी मंडियों तक आसानी से नजर आने लगता है. अगर घर या फार्म हाउस के आसपास थोड़ी खाली जमीन पड़ी है, तो किसान उसमें बथुआ उगाकर कम समय में कमाई शुरू कर सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि बथुआ जल्दी तैयार हो जाता है और एक बार बोने के बाद इसकी पत्तियों की कई बार कटाई की जा सकती है.

बथुए की खेती करने वाले किसानों के लिए एक और अच्छी बात है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने काशी बथुआ-4 नाम की किस्म विकसित की है. यह किस्म उत्तर प्रदेश के लिए घोषित और लागू है और करीब 40-45 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो सकती है. यानी ज्यादा लंबा इंतजार किए बिना किसान इसकी हरी पत्तियां बाजार में बेच सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
एग्रीकल्चर
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
एग्रीकल्चर
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
एग्रीकल्चर
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?

ऐसी मिट्टी में अच्छी होती है फसल

अब सवाल आता है कि बथुआ उगाने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए. इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. ऐसी मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं रहता और पौधे भी अच्छी तरह बढ़ते हैं. मिट्टी का पीएच करीब 6 से 8 के बीच हो तो बथुए की फसल के लिए ठीक माना जाता है. आम तौर पर अक्टूबर-नवंबर का समय इसकी बुवाई के लिए अच्छा रहता है. 

बुवाई से पहले खेत तैयार करें

अब बथुआ उगाने की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है. इसके लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें. इसके बाद खेत को समतल करें, ताकि पानी कहीं ज्यादा जमा न हो. मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिला देने से भी पौधों को अच्छी बढ़वार मिलती है. बथुए के बीज काफी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के बहुत अंदर दबाने की जरूरत नहीं होती.

अगर सीधे खेत में बुवाई कर रहे हैं तो करीब 1.5 से 2 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काफी रहता है. बीज को रेत में मिलाकर कतारों में डालेंगे तो बुवाई आसानी से हो जाएगी. कतार से कतार की दूरी करीब 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और बीज को लगभग आधा से 1 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं. बथुआ बोने के बाद हल्की सिंचाई करें. इसके बाद मिट्टी में नमी देखकर 10 से 12 दिन के अंतर पर पानी दे सकते हैं. खेत में पानी जमा न होने दें और समय-समय पर खरपतवार निकालते रहें.
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा

यह भी पढ़ें: रबी में किसान न करें ये गलती, गेहूं के साथ खाली जगह का ऐसे उठाएं फायदा

40-45 दिन में शुरू हो सकती है कटाई

बथुआ जल्दी तैयार होने वाली फसल है. सामान्य तौर पर 40 से 50 दिन में पहली कटाई शुरू हो सकती है. इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतर पर पत्तियां काटी जा सकती हैं. पौधे को जड़ से न उखाड़ें, ऊपर की पत्तियां और नरम टहनियां काटें, ताकि नई पत्तियां आती रहें.

फार्म हाउस में खाली जगह है तो वहां बथुए की छोटी-छोटी क्यारियां बनाकर खेती कर सकते हैं. इससे घर के लिए ताजी सब्जी के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है. हालांकि कमाई बाजार के भाव और मांग पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें: गन्ने की नई किस्म का बीज सिर्फ 200 रुपये में, ऐसे करें बुकिंग

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Tips For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
एग्रीकल्चर
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
एग्रीकल्चर
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
रेगिस्तान के किसान इन नस्ल की गायों पर रखें फोकस, गर्मी में भी नहीं होंगी बीमार
एग्रीकल्चर
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?
नाना पाटेकर के पास कितनी खेती थी, उसमें क्या उगाते थे?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Live: दिल्ली गेट पहुंचा राहुल गांधी का काफिला, 3 बसों से राजघाट जा रहे इंडिया गठबंधन के नेता
Live: दिल्ली गेट पहुंचा राहुल गांधी का काफिला, 3 बसों से राजघाट जा रहे इंडिया गठबंधन के नेता
बिहार
प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हमला, 'आपने भगवान से लेकर…'
प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हमला, 'आपने भगवान से लेकर…'
इंडिया
'मोदी-शाह और ज्ञानेश ने हिन्दुस्तान को हाईजैक कर लिया', राहुल गांधी का बड़ा हमला
'मोदी-शाह और ज्ञानेश ने हिन्दुस्तान को हाईजैक कर लिया', राहुल गांधी का बड़ा हमला
क्रिकेट
भुवनेश्वर कुमार की वापसी: क्या 2028 वर्ल्ड कप खिलाने की तैयारी या सेलेक्टर्स की मजबूरी?
भुवनेश्वर कुमार की वापसी: क्या 2028 वर्ल्ड कप खिलाने की तैयारी या सेलेक्टर्स की मजबूरी?
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
ट्रेंडिंग
कुरआन की आयतें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखता है यह हिंदू शख्स, देखें वीडियो
कुरआन की आयतें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखता है यह हिंदू शख्स, देखें वीडियो
ऑटो
बाजार पर राज करने के बावजूद क्यों बंद हुई ये सेडान कारें, क्या थी वजह?
बाजार पर राज करने के बावजूद क्यों बंद हुई ये सेडान कारें, क्या थी वजह?
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget