रबी में किसान न करें ये गलती, गेहूं के साथ खाली जगह का ऐसे उठाएं फायदा

Gehun Ki Kheti: रबी की बुवाई शुरू होने वाली है और किसान गेहूं बोने की तैयारी में जुट गए हैं. अब अगर आपसे कोई कहे कि गेहूं के साथ उसी खेत में सरसों, मटर या मसूर भी उगाई जा सकती है, तो बात थोड़ी दिलचस्प लगेगी. लेकिन यह सच है. सही तरीके से लाइन बनाकर बुवाई करें तो एक ही खेत से दो फसलों का फायदा लिया जा सकता है. यानी गेहूं भी मिलेगा और साथ में दूसरी फसल से अलग कमाई का मौका भी बन सकता है.

सहफसल का एक फायदा यह भी है कि किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहता. अगर मौसम या किसी दूसरी वजह से एक फसल को नुकसान होता है, तो दूसरी फसल से कुछ आमदनी मिलने की उम्मीद रहती है. इसके अलावा एक ही खेत से अनाज के साथ तिलहन या दलहन भी मिल सकता है.

गेहूं के साथ सरसों ऐसे लगाएं

अगर किसान गेहूं के साथ सरसों भी उगाना चाहते हैं तो 9:1 का तरीका अपनाया जा सकता है. यानी 9 लाइन गेहूं की रखने के बाद 1 लाइन सरसों की बोई जा सकती है. 2026 में उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए खेत परीक्षण में भी गेहूं और सरसों को इसी तरह साथ में उगाया गया. इससे गेहूं के साथ सरसों की फसल भी ली जा सकती है.

मटर या मसूर के साथ भी कर सकते हैं खेती

गेहूं के साथ मटर या मसूर की फसल भी उगाई जा सकती है. इसमें कुछ जगहों पर 2:2 या 2:3 लाइन का तरीका अपनाया जाता है. आसान भाषा में समझें तो 2 लाइन गेहूं की रखने के बाद 2 या 3 लाइन मटर या मसूर की बोई जा सकती है. लेकिन हर खेत के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता. आपके खेत की मिट्टी कैसी है, पानी कितना है, बुवाई कब कर रहे हैं और कौन सी किस्म लगा रहे हैं, इन बातों के हिसाब से लाइन की दूरी तय करना बेहतर रहेगा. इसलिए अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही सहफसल की लाइन तय करें.



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दलहन वाली फसल से क्या फायदा?

मटर और मसूर जैसी दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. इन फसलों की जड़ों में मौजूद खास बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलने में मदद करते हैं. इससे खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलती है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गेहूं में यूरिया की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी. खाद की मात्रा हमेशा मिट्टी की जांच और गेहूं की जरूरत के हिसाब से ही तय करनी चाहिए.

बुवाई से पहले ये गलती न करें

किसान बिना जानकारी के किसी भी अनुपात में सहफसल न लगाएं. बीज की मात्रा, लाइन की दूरी, बुवाई का समय, सिंचाई और खाद का प्रबंधन दोनों फसलों को ध्यान में रखकर करना होता है. खासकर गेहूं और सरसों में सरसों ज्यादा घनी हो गई तो गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है.

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