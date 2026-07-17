खेत में कम हो गई केंचुए की संख्या, समझ लें मिट्टी में हो गई इस चीज की कमी

Restore Earthworms In Fields: केंचुओं को किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है क्योंकि यह जमीन को उपजाऊ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर आपके खेत में इनकी संख्या काफी अधिक है तो आपको रसायनिक खाद इस्तेमाल करने की काफी कम जरूरत होती है. क्योंकि यह मिट्टी में छोटे-छोटे छिद्र बनाकर उसमें हवा के अंदर तक जाने की जगह बना देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती हैं.

हालांकि, कुछ किसानों की यह शिकायत रही है कि खेतों में केंचुओं की संख्या कम होती जा रही है. अगर आपके खेत का भी यही हाल है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, खेतों में केंचुओ का कम होना इस बात का संकेत है कि आपके खेत में जैविक कार्बन की भारी कमी हो चुकी है.

केंचुओं का भोजन है जैविक खाद

केंचुए खेत में मौजूद सड़ी गली पत्तियां, गोबर की खाद और फसल के अवशेषों को खाकर जीवित रहते हैं और इन्हीं अवशेषों से मिट्टी में जैविक कार्बन बनता हैं. जब किसान खेतों में रसायनिक खाद का उपयोग करते हैं और जैविक खाद डालना बंद कर देते हैं तब जैविक कार्बन का स्तर गिर जाता है. ऐसे में भोजन न मिलने के कारण केंचुए या तो मर जाते हैं या जमीन की बहुत गहराई में चले जाते हैं. एक स्वस्थ मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन आज के समय में यह स्तर घट कर 0.2 रह गया है.

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केंचुए घटने के अन्य मुख्य कारण

कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल- फसलों को कीड़ो से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाईयों का भारी मात्र में उपयोग करते हैं, जो मिट्टी में मिलकर केंचुओं के लिए जहर का काम करता है.

बार-बार गहरी जुताई- आज के समय में किसान ट्रैक्टर की मदद से खेतों में गहरी जुताई करते हैं, जिससे केंचुओं के प्राकृतिक बिल नष्ट हो जाते हैं और कई सारे कट कर मर जाते हैं.

फसल अवशेषों को जलाना- कटाई के बाद किसान फसल के अवशेषों और पराली को जला देते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें कई सारे केंचुए जलकर नष्ट हो जाते हैं.

केंचुओ को वापस बुलाने के लिए क्या करें

रसायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी) पर निर्भरता कम करें और गोबर की खाद, केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और या हरी खाद (ढेंचा, सनई) का अधिक से अधिक प्रयोग करें. ऐसे में आप फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें खेतो में ही फेला दें क्योंकि यह केंचुओं के लिए भोजन बनेगा और खेत में नमी को बनाए रखेगा. साथ ही खेत की जरूरत से ज्यादा जुताई न करें ताकि केंचुओं का आवास सुरक्षित रहे.

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