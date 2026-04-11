DA Hike: इस राज्य में कर्मचारियों की मौज, अब मिलेगा 52.8% महंगाई भत्ता, एरियर भी देगी सरकार

जहां एक तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने DA हाइक के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की योजना बना ली है. इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को ही सरकार ने इसकी घोषणा की और सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) के कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया है.

कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?

अपनी इस घोषणा में सरकार ने बताया कि उन्होंने सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) के कर्मचारियों का DA 2.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है. जिसके बाद RTC कर्मचारियों का DA 50.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.8 प्रतिशत हो गया है. परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि इससे करीब 38,000 कर्मचारियों को फायदा होगा.

कब से होगा प्रभावी?

तेलंगाना सरकार के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि, संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2026 से प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों का बकाया अप्रैल के वेतन के साथ जमा किया जाएगा. इस बढ़ोतरी से निगम पर हर महीने के हिसाब से 2.82 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ पड़ेगा.

बता दें कि ये घोषणा टीजीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाई नागी रेड्डी, कार्यकारी निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान की गई है. मंत्री ने बताया कि मई 2024 में आरपीएस-2017 के लागू होने और हालिया बढ़ोतरी के बाद पिछली सरकार के सभी लंबित DA का भुगतान कर दिया गया है. उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जुलाई 2025 में भी इसी तरह 2.1% की महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी.

गौरतलब है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की घोषणा अब तक नहीं की है, जिसके चलते ये कर्मचारी परेशान हो रहे हैं. जो घोषणा मार्च के आखिर में होकर फरवरी से लागू भी हो जाती है वो अब तक यानी 11 अप्रैल तक नहीं की गई है. हालांकि फिलहाल सोमवार को होने वाली मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है. उम्मीद है कि उसमें इसे लेकर कोई फैसला किया जाएगा.