ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम

त्योहारों, छुट्टियां या अचानक यात्रा का प्लान बनने पर ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में Tatkal Ticket यात्रियों के लिए काफी काम आता है. लेकिन इसकी मांग ज्यादा होने के कारण बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही समय में सीटें तेजी से भरने लगते हैं. इसलिए अगर भी तत्काल टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो बुकिंग विंडो खुलने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है.

दरअसल, तत्काल टिकट बुक करते समय एक-एक मिनट काफी अहम होता है. ऐसे में अगर आप अपने यात्रा की जानकारी, ट्रेन की डिटेल या पेमेंट के लिए चीजें पहले से तैयार रखें, तो बुकिंग के दौरान समय बचाया जा सकता है.क्योंकि बुकिंग के समय की छोटी सी देरी भी आपका टिकट कन्फर्म होने से रोक सकती है. आइए जानते हैं कि तत्काल टिकट की बुकिंग से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Tatkal टिकट बुक करने से पहले क्या करें?

IRCTC अकाउंट में पहले से लॉगिन करें: बुकिंग शुरू होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालने में समय न गंवाएं. कोशिश करें कि टिकट बुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर लें.

बुकिंग शुरू होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालने में समय न गंवाएं. कोशिश करें कि टिकट बुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर लें. Passenger Master List तैयार रखें: अगर आप अक्सर अपने या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करते हैं, तो नाम, उम्र और जेंडर जैसी जरूरी जानकारी Passenger Master List में पहले से ही सेव कर सकते हैं, ताकि इससे बुकिंग के दौरान हर डिटेल बार-बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अगर आप अक्सर अपने या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करते हैं, तो नाम, उम्र और जेंडर जैसी जरूरी जानकारी Passenger Master List में पहले से ही सेव कर सकते हैं, ताकि इससे बुकिंग के दौरान हर डिटेल बार-बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रेन और स्टेशन पहले तय करें: तत्काल विंडो खुलने के बाद ट्रेन खोजने और रूट तय करने में समय बर्बाद न हो, इसलिए पहले से जिस ट्रेन से जाना है उसका नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और यात्रा की तारीख पहले से तय करके रखें.

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इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें: तत्काल बुकिंग के दौरान इंटरनेट धीमा या बार-बार डिस्कनेक्ट होने पर पेज लोड होने में परेशानी आ सकती है. इसलिए टिकट बुक करने से पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लें और कोशिश करें कि स्थिर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए.

IRCTC में Tatkal टिकट जल्दी बुक करने की सबसे जरूरी ट्रिक्स! टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ये तैयारी कर लें, वरना सीट हाथ से निकल सकती है! #IRCTC #TatkalTicket #IndianRailways #TrainTicketBooking https://t.co/yqCbgITahu — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) September 15, 2026

बुकिंग टाइम से पहले तैयार रखें ये चीजें: तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि टिकट बुकिंग अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग समय पर शुरू होती है. आमतौर पर AC क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे और Non-AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है. इसलिए बुकिंग के समय से पहले लॉगिन और बाकी जानकारी तैयार रखें.

पेमेंट का ऑप्शन पहले तय रखें: टिकट की बुकिंग पूरी करने के बाद पेमेंट में ज्यादा समय न लगे, इसके लिए अपना पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन को पहले से तैयार रखें, ताकि पेमेंट के दौरान देरी होने पर किसी भी तरह की परेशानी न हो. हालांकि इसके लिए आप UPI या उपलब्ध दूसरे डिजिटल पेमेंट माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बुकिंग के दौरान न करें ये गलतियां

बुकिंग प्रोसेस के बीच में बार-बार Back या Refresh करने से बचें.

बुकिंग के बीच में पेज बंद न करें.

ट्रेन, तारीख और स्टेशन की जानकारी को अच्छी तरह से दोबार चेक करें.

यात्री का नाम और अन्य जरूरी डिटेल सही भरें.

टिकट बुक होने के बाद PNR, यात्रा की तारीख, ट्रेन नंबर और बोर्डिंग स्टेशन चेक कर लें.

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